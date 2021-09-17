19 особенностей перчаточного этикета, которые стоит усвоить каждой леди

Одним из самых, пожалуй, привычных предметов гардероба в холодный сезон можно назвать перчатки. С сентября по март, а иногда и апрель, этот, на первый взгляд, простой элемент одежды сопровождает нас везде. Но мало кто задумывается о том, что этикет, связанный с повседневными и декоративными перчатками, эволюционировал на протяжении веков, чтобы соответствовать образу нынешнего поколения.

Мы в AdMe.ru не захотели оставаться на темной стороне неведения перчаточного этикета и отобрали самые важные пункты, которые необходимо знать каждой леди.

Для начала проверьте себя — хорошо ли вы знаете перчаточный этикет

Поставьте мысленно напротив каждого пункта галочку, если вы согласны с утверждением, что в перчатках можно: Сидеть за столом. Наносить макияж. Пить чай и кофе. Совершать рукопожатие. Носить кольца поверх.

Результаты теста: правы те, кто согласился с пунктом 4.

А чтобы узнать, почему так и какие еще тонкости несет в себе перчаточный этикет, — читайте дальше.

По каким критериям правильно выбирать перчатки

Самый важный момент при выборе перчаток — убедиться, что они подходят по размеру и удобны. Если они окажутся слишком тесными, то руки будут похожи на сосиски. Но в то же время ткань должна плотно прилегать, отсюда и термин «сидит как перчатка». Чтобы определить свой размер, нужно просто вкруговую измерить самую широкую часть вашей ведущей руки в сантиметрах или дюймах: правую, если вы правша, и левую, если вы левша.

Перчатки того же цвета, что и ваша одежда, визуально делают руки длиннее. А контрастного цвета, наоборот, укорачивают.

Простой стиль этого элемента гардероба обычно дополняет яркий образ, в то время как нарядные декорированные перчатки сочетаются с более формальной одеждой.

Какие перчатки будут уместны в определенном случае

Короткие перчатки из хлопка или нейлона подойдут для повседневного использования.

Яркие принты в горошек рекомендуются для особых мероприятий, таких как скачки, а для летних вечеринок — перчатки с вышивкой или кружевной отделкой.

Черные кожаные подходят для ношения на улицах мегаполисов зимой и для вождения автомобиля. А если они будут с кашемировой подкладкой, то в холодную погоду точно подарят ощущение комфорта и тепла.

Черные вечерние, или, как их еще называют, оперные перчатки, нельзя носить со светлыми платьями, но их можно носить с черной, темной или яркой одеждой. Они также считаются самым элегантным вариантом для вечернего платья.

Длинные цветные следует носить только с платьями соответствующей цветовой гаммы.

Короткие перчатки длиной до запястья обычно носят на улице, в дневное время и для неформальных вечеров.

Цветные перчатки принято надевать на свадьбы. Лучше всего в этом случае подобрать идеальный комплект со шляпой.

Для некоторых видов спорта характерны свои собственные типы. Например, перчатки для верховой езды должны быть сделаны из простой замши или коричневой кожи, а для гольфа — с открытыми кончиками пальцев из тонкой кожи.

Этикет ношения перчаток: когда снять, а когда оставить

Если вы обедаете в ресторане, снимите пальто при входе, но оставьте шляпу и декоративные перчатки. Но, если они используются только как предмет для согревания рук (например, толстые зимние), их следует снимать вместе с пальто.

Когда садитесь за обеденный стол или просто выпить чаю, перчатки следует снимать. Считается, что делать это нужно незаметно для посторонних глаз, потому что дама не станет делать это зрелищно.

При рукопожатии можно оставаться в перчатках.

Особое место в этикете занимают пункты, связанные с чисто девичьими деталями. Браслеты — единственное украшение, которое следует носить поверх перчаток. Кольца в этом случае недопустимы.

Так же, как нанесение макияжа в перчатках.

С чем носить определенный вид перчаток

Длинные перчатки. Мода на них сейчас возрождается. Добавить элегантности праздничному образу можно за счет пары гламурных перчаток до локтя. Или использовать их, чтобы вывести повседневную одежду на новый уровень. Например, если у вас куртка с рукавами длиной три четверти, вы можете надеть под нее длинные перчатки, чтобы добавить не только тепла, но и стиля.

Цветные перчатки. Ими можно украсить как вечерний, так и к дневной образ. Сочетать с теплой верхней одеждой, добавив ярких цветов к нейтральным. Создавать неожиданные комбинации. Например: надеть оранжевые перчатки с бордовым пальто.

Перчатки с узорами. Как и в случае с цветными, их можно носить разными способами. Например, выбрать вариант, когда рисунок на одежде сочетается с рисунком на перчатках. Или чтобы добавить разнообразия к образу нейтральной расцветки.