19 музейных вещей, от одного вида которых весь интернет вздрогнет и побежит за билетами

Музеи — это намного больше, чем просто хранилище ценных старинных вещей. Мы ходим в них, чтобы обрести вдохновение, прикоснуться к прошлому, расширить свой кругозор. Художница Майра Кальман сказала: «Посещение музея — это поиск красоты, правды и смысла нашей жизни. Ходите в музеи как можно чаще».

AdMe.ru не устает поражаться тому, какие фантастические вещи можно найти среди музейных экспонатов. И у нас нет сил, чтобы любоваться ими в одиночестве. А в бонусе мы покажем несколько фото, которые, на наш взгляд, как нельзя лучше иллюстрируют музейную жизнь.

Самый старый водолазный костюм в мире. Нужны железные нервы, чтобы в нем нырять тогда и смотреть на него сейчас

Этот гидрокостюм официально признан старейшим сохранившимся водолазным снаряжением. Он был подарен финскому музею Раахе в середине XIX века судовладельцем Йоханом Леуфстадиусом. Костюм не был полностью водонепроницаемым, не выдерживал высокого давления, и в него постоянно надо было накачивать новые порции воздуха. Это вещь из музея в моем родном городе. Вживую он такой же жуткий, как на картинке. Мы называем его Vanha Herra, что переводится как «старый джентльмен». © RevolutionByHugs / Reddit

Соломенная шляпа сложной формы в виде шлема. Испания, XVI век

Модная бейсболка от известного дизайнера? Нет, испанский старинный шлем. Конечно, он не мог защитить во время боя, но ученые считают, что на него и не возлагали таких функций — это головной убор для выхода в свет.

Акваманил с изображением Аристотеля и Филлиды, конец XIV века

Акваманилы, а проще говоря сосуды-рукомойники, имели не только прикладное значение — сполоснуть руки перед едой, но и должны были восхищать или развлекать гостей. Конкретно этот акваманил представляет собой иллюстрацию к легенде о том, что женские чары превращают в глупцов даже философов с высочайшим интеллектом. Аристотель тут выглядит простаком. © n00bsnip3r / Reddit

Древнеримская кожаная обувь

Этим сапогам, найденным при раскопках в Шотландии, более 1 800 лет, но разве они выглядят хуже своих современных собратьев, столь же интенсивно изношенных? Если вы отнесете их к сапожнику, он, вероятно, сможет их отремонтировать и вернуть ко вторнику. © Scoutbloke / Twitter

Игрушечная кожаная мышь, сделанная 2 000 лет назад

Эту игрушку, как признаются сами ученые, они могли бы и пропустить, если бы не принялись разбирать мешок с обрезками кожи, найденный при раскопках вблизи древнеримского вала Адриана. Археологи до сих пор спорят, была ли мышка сделана для того, чтобы подшутить над кем-то, или же ее вырезали, чтобы развлечь ребенка. Наша же редакция твердо уверена: конечно же, кто-то решил побаловать свою кошечку.

Веера от «Дювельруа», расписанные Адольфом Томассе

«Дювельруа» — французский производитель вееров и кожгалантереи. Творениями этого модного дома обмахивались знатные дамы при всех крупнейших европейских королевских дворах. В начале XX века художник Адольф Томассе нарисовал для «Дювельруа» целый зверинец — в нем были очаровательные изображения собак, кошек и птиц. Каждый веер существует в единственном экземпляре.

Римская стеклянная чаша в технике миллефиори

Сложно представить, что этому изделию несколько тысяч лет. Техника, в которой сейчас работают тысячи рукодельниц по всему миру, восходит к древним цивилизациям. Она была утеряна, но возрождена в XIX веке, тогда же появилось и ее современное название — миллефиори, что в переводе с итальянского означает «тысяча цветов». Если бы я увидела эту чашу в антикварном магазине, я бы подумала, что она была сделана в 1930-х годах, а не в 0 году нашей эры. © MissRedShoes1939 / Reddit

Древнеегипетская деревянная статуя писца по имени Ка-апер

Эта статуя, выставленная сейчас в Египетском национальном музее в Каире, считается одним из лучших подтверждений того, какой реалистичностью обладали работы мастеров времен IV династии. Особенно живыми выглядят глаза фигуры, выполненные из горного хрусталя и медных пластинок. Статуе 4,5 тысячи лет, но она все еще настолько реалистична, что кажется, будто в любой момент способна просто схватить свой парик и выйти из витрины. © Straight_at_em / Reddit

Фигуры из мрамора, будто укрытые вуалями, стали популярным скульптурным мотивом среди итальянских мастеров XIX века. Таким образом скульпторы могли показать даже неискушенной публике, как виртуозно они работают с камнем. Людям и сегодня нелегко такое сотворить, а вы говорите, что это сделал 200 лет назад человек, вооруженный молотком и зубилом. © Ahmalla / Reddit Одну из самых известных окутанных невесомой мраморной тканью фигур — «Весталку в вуали» Рафаэля Монти — можно увидеть в сцене из фильма «Гордость и предубеждение» 2005 года. В реальной жизни статуя хранится в частной коллекции, но владельцы иногда «выпускают ее в свет» для участия в различных выставках.

Бегемот Вильям

У этого очаровательного бегемотика есть собственное имя. А появилось оно благодаря писателю, опубликовавшему в журнале «Панч» юмористический рассказ о невероятных способностях изображения этой статуэтки. В произведении были такие строки: «На обратной стороне открытки он описан как „Бегемот с цветами лотоса, бутонами и листьями, XII династия (около 1950 г. до н. э.)“, но для нас он просто Вильям». Почти 100 лет Вилли является неофициальным символом Метрополитен-музея. Моя бабушка много лет работала в сувенирном киоске при Мет, и плюшевая копия Вильяма была первой игрушкой, которую получил мой брат на день рождения. © panzrams*** / Reddit

Часы в виде колесницы богини Дианы

Подобные механические часы-игрушки в XVII веке были визитной карточкой часовых дел мастеров немецкого города Аугсбурга. В их фигурках приходили в движение не только стрелки, но и многие другие детали. Конкретно в этих часах едет колесница, шевелятся звери, сама богиня поводит глазами и стреляет из лука. Увидеть вживую такие механизмы можно на специально организованных выставках.

Кошка Гайер-Андерсона

Эта самая знаменитая кошечка в мире — один из самых посещаемых экспонатов Британского музея. Статуэтка датируется поздним периодом Древнего Египта (около 600 г. до н. э.). Она названа в честь майора Роберта Гренвилла Гайер-Андерсона, который отреставрировал ее, очистив от толстого слоя патины, и подарил музею. Скульптура украшена серебряным нагрудником, золотыми серьгами и кольцом в носу. Жуки-скарабеи на голове и груди кошки символизируют воскрешение, а серебряный веджат — глаз на груди — защиту и исцеление. Серьги на кошке не оригинал, хотя они и древнеегипетские. Есть фотография еще 30-х годов прошлого века, когда на статуэтке надеты более массивные серьги-кольца. © pumbaacca / Reddit

«Скорбящая Богоматерь», Педро Рольдан

В этой скульптуре публику поражает не только удивительная реалистичность и красота скорбящей женщины, но и то, каким образом мастеру XVII века удалось создать прозрачные невысыхающие слезы на ее лице. Чтобы увидеть бюст, люди со всех концов мира приезжают в берлинский музей Боде. Интересно, как скульптор создал струящиеся прозрачные слезы? Они сделаны из какой-то смолы или клея? © geapardy / Twitter

Палитра древнеегипетского художника

Этой палитре уже больше 3 тысяч лет, но, если бы мы не берегли краски, оставшиеся в ее лунках, ими можно было бы рисовать и сейчас. Это синий, зеленый, коричневый, желтый, красный и черный пигменты. Посмотреть на краски можно в нью-йоркском Метрополитен-музее. Выглядит так же, как акварельные наборы, которые мы все использовали в детстве. © MiddleC5 / Reddit

Древнеримская мозаика с надписью «Берегитесь собаки»

Трагедия города Помпеи, погребенного на долгие годы под слоем вулканического пепла, предоставила нам уникальную возможность увидеть сквозь столетия повседневную жизнь древних римлян и понять, что она не настолько уж и отличалась от нашей. Например, уже тогда были злые собаки и таблички, предупреждавшие о них. Я читал, что некоторые историки считают, что этот знак действительно следует понимать как «Осторожно, не наступите на нашу маленькую собачку». © nullagravida / Reddit

Львиный доспех Генриха II, короля Франции

Доспехи получили свое название из-за львиных морд, которые расположены на всех выступающих частях. Это великолепное творение приписывается оружейным мастерам из семьи Негрони, в XVI веке их мастерская в Милане славилась на весь мир. Львиный доспех часто путешествует по различным выставкам, постоянно же он прописан в Королевском оружейном музее английского города Лидс. Когда смотришь на него, так легко забыть, что он был изготовлен вручную. © Doromclosie / Reddit

Нам кажется, что рыцарь в таких доспехах должен быть неповоротливым, но посмотрите, насколько гибкими они были.

Музыкальный автомат Марии-Антуанетты

В 1784 году мастер Давид Рёнтген преподнес этот музыкальный автомат в дар королю Людовику XVI для Марии-Антуанетты. Дама, сидящая за инструментом, если завести игрушку, начинает наигрывать молоточками мелодию на цимбалах. Считается, что механизм смог сохраниться до наших дней, несмотря на пламя Французской революции, только потому, что королева пришла в такой ужас от того, насколько игрушка «живая», что потребовала убрать ее немедленно в хранилище. Сейчас автомат находится в экспозиции Парижского музея искусств и ремесел.

Ford Model T

Это модель автомобиля, который в народе ласково называли «жестяная Лиззи». Увидеть в таком «разобранном» виде один из первых автомобилей, ставших по карману людям из среднего класса благодаря конвейерному производству, можно в музее Генри Форда в Детройте.

Бонус № 1: похожая на картину эпохи Возрождения фотография кузнеца, работающего при музее

Бонус № 2: идеальная старость