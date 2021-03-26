19 музейных вещей, от одного вида которых весь интернет вздрогнет и побежит за билетами
Музеи — это намного больше, чем просто хранилище ценных старинных вещей. Мы ходим в них, чтобы обрести вдохновение, прикоснуться к прошлому, расширить свой кругозор. Художница Майра Кальман сказала: «Посещение музея — это поиск красоты, правды и смысла нашей жизни. Ходите в музеи как можно чаще».
AdMe.ru не устает поражаться тому, какие фантастические вещи можно найти среди музейных экспонатов. И у нас нет сил, чтобы любоваться ими в одиночестве. А в бонусе мы покажем несколько фото, которые, на наш взгляд, как нельзя лучше иллюстрируют музейную жизнь.
Самый старый водолазный костюм в мире. Нужны железные нервы, чтобы в нем нырять тогда и смотреть на него сейчас
Этот гидрокостюм официально признан старейшим сохранившимся водолазным снаряжением. Он был подарен финскому музею Раахе в середине XIX века судовладельцем Йоханом Леуфстадиусом. Костюм не был полностью водонепроницаемым, не выдерживал высокого давления, и в него постоянно надо было накачивать новые порции воздуха.
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Это вещь из музея в моем родном городе. Вживую он такой же жуткий, как на картинке. Мы называем его Vanha Herra, что переводится как «старый джентльмен». © RevolutionByHugs / Reddit
Соломенная шляпа сложной формы в виде шлема. Испания, XVI век
Модная бейсболка от известного дизайнера? Нет, испанский старинный шлем. Конечно, он не мог защитить во время боя, но ученые считают, что на него и не возлагали таких функций — это головной убор для выхода в свет.
Акваманил с изображением Аристотеля и Филлиды, конец XIV века
Акваманилы, а проще говоря сосуды-рукомойники, имели не только прикладное значение — сполоснуть руки перед едой, но и должны были восхищать или развлекать гостей. Конкретно этот акваманил представляет собой иллюстрацию к легенде о том, что женские чары превращают в глупцов даже философов с высочайшим интеллектом.
- Аристотель тут выглядит простаком. © n00bsnip3r / Reddit
Древнеримская кожаная обувь
Этим сапогам, найденным при раскопках в Шотландии, более 1 800 лет, но разве они выглядят хуже своих современных собратьев, столь же интенсивно изношенных?
- Если вы отнесете их к сапожнику, он, вероятно, сможет их отремонтировать и вернуть ко вторнику. © Scoutbloke / Twitter
Игрушечная кожаная мышь, сделанная 2 000 лет назад
Эту игрушку, как признаются сами ученые, они могли бы и пропустить, если бы не принялись разбирать мешок с обрезками кожи, найденный при раскопках вблизи древнеримского вала Адриана. Археологи до сих пор спорят, была ли мышка сделана для того, чтобы подшутить над кем-то, или же ее вырезали, чтобы развлечь ребенка. Наша же редакция твердо уверена: конечно же, кто-то решил побаловать свою кошечку.
Веера от «Дювельруа», расписанные Адольфом Томассе
«Дювельруа» — французский производитель вееров и кожгалантереи. Творениями этого модного дома обмахивались знатные дамы при всех крупнейших европейских королевских дворах. В начале XX века художник Адольф Томассе нарисовал для «Дювельруа» целый зверинец — в нем были очаровательные изображения собак, кошек и птиц. Каждый веер существует в единственном экземпляре.
Римская стеклянная чаша в технике миллефиори
Сложно представить, что этому изделию несколько тысяч лет. Техника, в которой сейчас работают тысячи рукодельниц по всему миру, восходит к древним цивилизациям. Она была утеряна, но возрождена в XIX веке, тогда же появилось и ее современное название — миллефиори, что в переводе с итальянского означает «тысяча цветов».
- Если бы я увидела эту чашу в антикварном магазине, я бы подумала, что она была сделана в 1930-х годах, а не в 0 году нашей эры. © MissRedShoes1939 / Reddit
Древнеегипетская деревянная статуя писца по имени Ка-апер
Эта статуя, выставленная сейчас в Египетском национальном музее в Каире, считается одним из лучших подтверждений того, какой реалистичностью обладали работы мастеров времен IV династии. Особенно живыми выглядят глаза фигуры, выполненные из горного хрусталя и медных пластинок.
- Статуе 4,5 тысячи лет, но она все еще настолько реалистична, что кажется, будто в любой момент способна просто схватить свой парик и выйти из витрины. © Straight_at_em / Reddit
«Дева под вуалью» Джованни Страцца
Фигуры из мрамора, будто укрытые вуалями, стали популярным скульптурным мотивом среди итальянских мастеров XIX века. Таким образом скульпторы могли показать даже неискушенной публике, как виртуозно они работают с камнем.
- Людям и сегодня нелегко такое сотворить, а вы говорите, что это сделал 200 лет назад человек, вооруженный молотком и зубилом. © Ahmalla / Reddit
Одну из самых известных окутанных невесомой мраморной тканью фигур — «Весталку в вуали» Рафаэля Монти — можно увидеть в сцене из фильма «Гордость и предубеждение» 2005 года. В реальной жизни статуя хранится в частной коллекции, но владельцы иногда «выпускают ее в свет» для участия в различных выставках.
Бегемот Вильям
У этого очаровательного бегемотика есть собственное имя. А появилось оно благодаря писателю, опубликовавшему в журнале «Панч» юмористический рассказ о невероятных способностях изображения этой статуэтки. В произведении были такие строки: «На обратной стороне открытки он описан как „Бегемот с цветами лотоса, бутонами и листьями, XII династия (около 1950 г. до н. э.)“, но для нас он просто Вильям». Почти 100 лет Вилли является неофициальным символом Метрополитен-музея.
- Моя бабушка много лет работала в сувенирном киоске при Мет, и плюшевая копия Вильяма была первой игрушкой, которую получил мой брат на день рождения. © panzrams*** / Reddit
Часы в виде колесницы богини Дианы
Подобные механические часы-игрушки в XVII веке были визитной карточкой часовых дел мастеров немецкого города Аугсбурга. В их фигурках приходили в движение не только стрелки, но и многие другие детали. Конкретно в этих часах едет колесница, шевелятся звери, сама богиня поводит глазами и стреляет из лука. Увидеть вживую такие механизмы можно на специально организованных выставках.
Кошка Гайер-Андерсона
Эта самая знаменитая кошечка в мире — один из самых посещаемых экспонатов Британского музея. Статуэтка датируется поздним периодом Древнего Египта (около 600 г. до н. э.). Она названа в честь майора Роберта Гренвилла Гайер-Андерсона, который отреставрировал ее, очистив от толстого слоя патины, и подарил музею. Скульптура украшена серебряным нагрудником, золотыми серьгами и кольцом в носу. Жуки-скарабеи на голове и груди кошки символизируют воскрешение, а серебряный веджат — глаз на груди — защиту и исцеление.
- Серьги на кошке не оригинал, хотя они и древнеегипетские. Есть фотография еще 30-х годов прошлого века, когда на статуэтке надеты более массивные серьги-кольца. © pumbaacca / Reddit
«Скорбящая Богоматерь», Педро Рольдан
В этой скульптуре публику поражает не только удивительная реалистичность и красота скорбящей женщины, но и то, каким образом мастеру XVII века удалось создать прозрачные невысыхающие слезы на ее лице. Чтобы увидеть бюст, люди со всех концов мира приезжают в берлинский музей Боде.
- Интересно, как скульптор создал струящиеся прозрачные слезы? Они сделаны из какой-то смолы или клея? © geapardy / Twitter
Палитра древнеегипетского художника
Этой палитре уже больше 3 тысяч лет, но, если бы мы не берегли краски, оставшиеся в ее лунках, ими можно было бы рисовать и сейчас. Это синий, зеленый, коричневый, желтый, красный и черный пигменты. Посмотреть на краски можно в нью-йоркском Метрополитен-музее.
- Выглядит так же, как акварельные наборы, которые мы все использовали в детстве. © MiddleC5 / Reddit
Древнеримская мозаика с надписью «Берегитесь собаки»
Трагедия города Помпеи, погребенного на долгие годы под слоем вулканического пепла, предоставила нам уникальную возможность увидеть сквозь столетия повседневную жизнь древних римлян и понять, что она не настолько уж и отличалась от нашей. Например, уже тогда были злые собаки и таблички, предупреждавшие о них.
- Я читал, что некоторые историки считают, что этот знак действительно следует понимать как «Осторожно, не наступите на нашу маленькую собачку». © nullagravida / Reddit
Львиный доспех Генриха II, короля Франции
Доспехи получили свое название из-за львиных морд, которые расположены на всех выступающих частях. Это великолепное творение приписывается оружейным мастерам из семьи Негрони, в XVI веке их мастерская в Милане славилась на весь мир. Львиный доспех часто путешествует по различным выставкам, постоянно же он прописан в Королевском оружейном музее английского города Лидс.
- Когда смотришь на него, так легко забыть, что он был изготовлен вручную. © Doromclosie / Reddit
Нам кажется, что рыцарь в таких доспехах должен быть неповоротливым, но посмотрите, насколько гибкими они были.
Музыкальный автомат Марии-Антуанетты
В 1784 году мастер Давид Рёнтген преподнес этот музыкальный автомат в дар королю Людовику XVI для Марии-Антуанетты. Дама, сидящая за инструментом, если завести игрушку, начинает наигрывать молоточками мелодию на цимбалах. Считается, что механизм смог сохраниться до наших дней, несмотря на пламя Французской революции, только потому, что королева пришла в такой ужас от того, насколько игрушка «живая», что потребовала убрать ее немедленно в хранилище. Сейчас автомат находится в экспозиции Парижского музея искусств и ремесел.
Ford Model T
Это модель автомобиля, который в народе ласково называли «жестяная Лиззи». Увидеть в таком «разобранном» виде один из первых автомобилей, ставших по карману людям из среднего класса благодаря конвейерному производству, можно в музее Генри Форда в Детройте.
Бонус № 1: похожая на картину эпохи Возрождения фотография кузнеца, работающего при музее
Бонус № 2: идеальная старость
А вы какими музейными экспонатами восхищаетесь и какие хотели бы увидеть вживую?