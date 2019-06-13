19 фактов о жизни Хелены Рубинштейн, которая сделала индустрию красоты такой, какой мы ее знаем

В Австралии Хелена своей бледной кожей восхищала загорелых местных дам — и кремы, взятые у матери, быстро были распроданы. Рубинштейн поняла, что нащупала золотую жилу, и вместе с местными аптекарями начала работу над увлажняющим кремом, который бы справлялся и с солнечными ожогами. Полученный проект назвали «Валазе» — он в мгновение ока стал едва ли не самым покупаемым товаром в городе. Хелене на тот момент было 24 года.

Заняв у родственников денег, Рубинштейн открыла магазинчик в Мельбурне и поставила производство крема на поток. Ее салон стал популярным, а косметические продукты раскупали сразу же, как только те появлялись на полках.

В 1908 году Рубинштейн вышла замуж за журналиста Эдварда Титуса и родила двоих сыновей. Между тем она была так занята работой, что люди задавались вопросом: как это она смогла найти время, чтобы забеременеть, да еще и дважды. Предсказуемо, но Титус начал изменять жене, и их брак спустя многие годы закончился разводом.