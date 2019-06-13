19 фактов о жизни Хелены Рубинштейн, которая сделала индустрию красоты такой, какой мы ее знаем
Имя Хелены Рубинштейн известно женщинам всего мира: именно она открыла первый в истории мира салон красоты. Там дамы могли получить профессиональный уход за кожей, сделать массаж и расслабляющую маску. Рубинштейн любила свое дело и во всех начинаниях руководствовалась простым кредо: «Нет некрасивых женщин — есть только ленивые». Она основала известную косметическую корпорацию Helena Rubinstein Incorporated и по праву заняла место в списке богатейших женщин мира.
Мы в AdMe.ru прочитали книгу Мадлен Лево-Фернандез «Хелена Рубинштейн. Императрица красоты» и с радостью делимся с вами фактами из жизни основательницы современной бьюти-индустрии.
© unknown author / helenarubinstein © George Grantham Bain Collection (Library of Congress) / wikimedia
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Хелена была старшей из 8 дочерей, рожденных в семье Хораса Рубинштейна, который владел небольшим магазином. Отец воспитывал дочек в сторогости, а мать часто говорила им, что у женщин есть две настоящие силы — красота и любовь. Женщина была так очарована этой мыслью, что собственноручно сделала косметический крем, который сыграл не последнюю роль в жизни ее дочери.
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В девочке с детства прощупывался властный характер. Из-за него сестры дали ей домашнее прозвище Ястребок. А рост будущей основательницы бьюти-индустрии составлял всего 147 см.
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Лишившийся надежды на рождение сына, отец решил сделать наследника из старшей дочери. Хелена восхищала родителя умом, упрямством и трудолюбием до тех пор, пока самовольно не бросила школу: ей стало слишком скучно на уроках. В ярости отец решил выдать дочку замуж за 35-летнего лысеющего мужчину — и Хелена сбежала из родного дома в Австралию к дяде, прихватив с собой несколько банок материного крема.
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В Австралии Хелена своей бледной кожей восхищала загорелых местных дам — и кремы, взятые у матери, быстро были распроданы. Рубинштейн поняла, что нащупала золотую жилу, и вместе с местными аптекарями начала работу над увлажняющим кремом, который бы справлялся и с солнечными ожогами. Полученный проект назвали «Валазе» — он в мгновение ока стал едва ли не самым покупаемым товаром в городе. Хелене на тот момент было 24 года.
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Заняв у родственников денег, Рубинштейн открыла магазинчик в Мельбурне и поставила производство крема на поток. Ее салон стал популярным, а косметические продукты раскупали сразу же, как только те появлялись на полках.
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В 1908 году Рубинштейн вышла замуж за журналиста Эдварда Титуса и родила двоих сыновей. Между тем она была так занята работой, что люди задавались вопросом: как это она смогла найти время, чтобы забеременеть, да еще и дважды. Предсказуемо, но Титус начал изменять жене, и их брак спустя многие годы закончился разводом.
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Австралийский магазин приносил Хелене столько денег, что через несколько лет она смогла открыть в Париже настоящую лабораторию красоты. Там она занималась дерматологическими разработками и в 1912 году представила миру инновационную систему ухода за кожей, основанную на разных ее типах: сухая, жирная и нормальная. Этим достижением мы с вами пользуемся до сих пор.
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Немало нового Рубинштейн придумала и в маркетинге. Например, при запуске в продажу своего парфюма Heaven Sent с крыши высотки запустили 500 воздушных шаров, к которым были прикреплены маленькие корзинки с ангелочками. А в рекламе активно использовались дамы в белых халатах, чтобы создать у зрителя ощущение, что над косметикой работают врачи.
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Именно Хелена одной из первых стала привлекать к рекламе известных личностей: актрис, моделей, артистов. Первая реклама была запущена в Vogue в 1916 году: на читателя проникновенно смотрела Китти Гордон и доверительно сообщала от первого лица о чудодейственных свойствах косметики Рубинштейн.
Специалист лаборатории наблюдает, как пара тестирует стойкость новой помады.
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В 1932 году Хелена выпустила первую в мире водостойкую тушь. Представление продукта широкой публике было роскошным: тушь испытывала на себе команда по синхронному плаванию. Еще через 20 лет Рубинштейн изобретет первую кисточку для туши, которая будет очень похожа на современную.
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Владеющая огромным состояние, Хелена была на удивление скупой. Она никогда не обедала в ресторанах, предпочитая брать еду из дома; не оставляла таксистам на чай и торговалась с ними за каждый грош; а работницам в магазинах постоянно урезала зарплаты, за что получила обидное прозвище. Персонал называл начальницу «тираном-истребителем» или «женщиной-смерчем» и уходил работать в салоны к ее вечной сопернице — Элизабет Арден.
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Единственным, на что не скупилась Хелена, было искусство. Например, она заказала 27 собственных портретов у разных художников. Одно из самых знаменитых полотен — изображение женщины-Прометея, прикованной к скале подолом собственного платья, кисти Сальвадора Дали.
Хелена Рубинштейн и Фрида Кало.
- Когда Хелена лечилась у швейцарского врача, она обратила внимание, что тот большое внимание уделяет сбалансированному питанию и диетам. Вернувшись домой, Рубинштейн учредила в своих салонах «день красоты». Программа состояла из успокаивающей маски для лица, массажа для похудения и низкокалорийной диеты, которой клиентки должны были придерживаться весь день.
- В 1938 году она вторично вышла замуж. Избранником стал грузинский принц Арчил Гуриели-Чкония. Супруги заключили брачный контракт, над которым смеялся весь Париж: если Рубинштейн переживет супруга, то ей достанется все его состояние. Это было маловероятно, поскольку принц был на 23 года моложе своей жены.
- Новый брак был выгоден обеим сторонам. Принц получил почти неограниченное количество денег и возможность познакомиться со всей богемой Парижа. Хелена заимела статус принцессы и принялась знакомиться с венценосными особами. В часности, среди ее клиенток была великая княгина Мария Павловна — кузина последнего российского императора.
- В 1940 году в Нью-Йорке открылся «Дом Гуриели» — первый в истории салон красоты для мужчин. Там продавалась брендовая одежда, краска для волос и даже парики. Хотя настоящим прорывом стала особая кислородная маска, которая позволяла быстро снять внешние симптомы похмелья — круги под глазами и припухлости на лице.
- В 1956 году грузинский принц внезапно скончался. Хелена в это время была в другом городе и занималась делами компании. На похороны она не приехала.
- В старости у Хелены развился диабет. Иногда ей было настолько плохо, что она ложилась на пол и ждала, пока боль пройдет. Один из таких случаев описан в книге: Рубинштейн была в салоне у Кристиана Диора, когда ее настиг очередной приступ. Она легла на пол, а вошедший кутюрье сделал вид, что ничего не произошло. Диор подошел к женщине, наклонился, поцеловал ей руку и произнес "Здравствуйте, княгиня".
- По легенде, за день до своей кончины Рубинштейн на вопрос личного секретаря: "А вы страшитесь смерти?" - ответила: "Раньше я боялась, а теперь – нет. Я слишком долго жду". Хелена умерла в 1956 году в возрасте 94 лет.
Бренд Helena Rubinstein существует до сих пор. Под этой маркой выпускают продукцию для ухода за кожей. Расскажите нам в комментариях, пользовались ли вы когда-нибудь этой косметикой.