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На Балканах есть такая поговорка: «Говори по-сербски, и тебя поймет весь мир». Русскоязычным туристам часто кажется, что сербский язык, относящийся к славянской языковой группе, будет для них прост и понятен, но это только кажется. Коварство в том, что наивный россиянин в Белграде, слыша знакомые слова, рискует совсем запутаться, ведь зачастую их значение совсем не то, к которому мы привыкли.