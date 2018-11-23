19 доказательств того, что сербский язык — это русский наоборот
На Балканах есть такая поговорка: «Говори по-сербски, и тебя поймет весь мир». Русскоязычным туристам часто кажется, что сербский язык, относящийся к славянской языковой группе, будет для них прост и понятен, но это только кажется. Коварство в том, что наивный россиянин в Белграде, слыша знакомые слова, рискует совсем запутаться, ведь зачастую их значение совсем не то, к которому мы привыкли.
AdMe.ru составил для вас веселый сербско-русский словарь, который позволит вам не потеряться на Балканском полуострове. В конце вас ждет небольшой бонус в виде теста.
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Бонус: угадайте перевод слов по картинке
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru