19 доказательств того, что космонавты на МКС знают, как развлечься в свободное время
Космос — это всегда очень интересно и необычно. Многие в детстве хотели стать космонавтами для того, чтобы посмотреть, как выглядят Земля и внеземное пространство. Но думаем, что многие еще хотели бы поесть, как настоящий космонавт, или просто полетать в невесомости.
Мы в AdMe.ru тоже хотели бы попробовать позаниматься обычными делами в космосе. Но пока мы не можем все вместе туда отправиться, предлагаем подборку, показывающую, как протекают обычные процессы в невесомости.
У космонавтов тоже есть возможность начинать утро с кофе
Виды из окна заслуживают отдельного внимания: разве часто выпадает возможность пить кофе с видом на Землю?
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года они с удовольствием следили за событиями и устраивали свои игры
А еще у них есть турнир по космическому бадминтону
В свободное время не забывают о саморазвитии. Как вариант можно освоить игру на гитаре в невесомости
И потом участвовать в космических концертах вместе с группой «АстроГавайи»
На МКС все занимаются спортом, чтобы мышцы не атрофировались, а кости не утратили прочность
Уборка у них тоже есть, но чтобы было веселее в процессе, всегда можно попробовать полетать на пылесосе
Профессиональный праздник не обходится без торта; правда, он из тюбика, зато в хорошей компании
Мужчины не забывают про Международный женский день. Цветы подарить женщинам не выходит, но их ведь можно заменить мишками
Каюта на МКС предназначена для 1 человека, но почему бы не установить новый рекорд и не поместить туда сразу 6 космонавтов?
Чтобы не было скучно есть, можно всегда устроить групповое жонглирование
Космонавты тоже люди и любят пиццу не меньше любого из нас
И время от времени даже лакомятся настоящими суши
Они все в тренде, поэтому участвуют в популярных челленджах
Но при этом не забывают читать классическую и профессиональную литературу, поэтому на станции есть своя библиотека
Внешний вид у космонавтов не на последнем месте. Стрижкой занимаются прямо на борту
Новый год с Рождеством отмечают не без украшений и елки
А также готовы спонтанно сделать костюмы из подручных средств для Хеллоуина
Бонус: Усэйн Болт, бывший легкоатлет, а сейчас начинающий футболист, попробовал себя в забеге в невесомости
А что бы вы хотели попробовать сделать в космосе?
Фото на превью astro_ricky / Instagram