19 доказательств того, что космонавты на МКС знают, как развлечься в свободное время

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Космос — это всегда очень интересно и необычно. Многие в детстве хотели стать космонавтами для того, чтобы посмотреть, как выглядят Земля и внеземное пространство. Но думаем, что многие еще хотели бы поесть, как настоящий космонавт, или просто полетать в невесомости.

Мы в AdMe.ru тоже хотели бы попробовать позаниматься обычными делами в космосе. Но пока мы не можем все вместе туда отправиться, предлагаем подборку, показывающую, как протекают обычные процессы в невесомости.

У космонавтов тоже есть возможность начинать утро с кофе

Виды из окна заслуживают отдельного внимания: разве часто выпадает возможность пить кофе с видом на Землю?

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года они с удовольствием следили за событиями и устраивали свои игры

А еще у них есть турнир по космическому бадминтону

В свободное время не забывают о саморазвитии. Как вариант можно освоить игру на гитаре в невесомости

И потом участвовать в космических концертах вместе с группой «АстроГавайи»

На МКС все занимаются спортом, чтобы мышцы не атрофировались, а кости не утратили прочность

Уборка у них тоже есть, но чтобы было веселее в процессе, всегда можно попробовать полетать на пылесосе

Профессиональный праздник не обходится без торта; правда, он из тюбика, зато в хорошей компании

Мужчины не забывают про Международный женский день. Цветы подарить женщинам не выходит, но их ведь можно заменить мишками

Каюта на МКС предназначена для 1 человека, но почему бы не установить новый рекорд и не поместить туда сразу 6 космонавтов?

Чтобы не было скучно есть, можно всегда устроить групповое жонглирование

Космонавты тоже люди и любят пиццу не меньше любого из нас

И время от времени даже лакомятся настоящими суши

Они все в тренде, поэтому участвуют в популярных челленджах

Но при этом не забывают читать классическую и профессиональную литературу, поэтому на станции есть своя библиотека

Внешний вид у космонавтов не на последнем месте. Стрижкой занимаются прямо на борту

Новый год с Рождеством отмечают не без украшений и елки

А также готовы спонтанно сделать костюмы из подручных средств для Хеллоуина

Бонус: Усэйн Болт, бывший легкоатлет, а сейчас начинающий футболист, попробовал себя в забеге в невесомости

А что бы вы хотели попробовать сделать в космосе?