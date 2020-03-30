18 ситуаций, когда слишком много вопросов и ни одного ответа

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В детстве нас учили, что надо быть любознательными почемучками. Мы выросли, а вопросов меньше не стало. Наоборот, мир с завидным постоянством подкидывает все новые поводы для того, чтобы в очередной раз задуматься, насколько абсурдна бывает жизнь. Кто из нас хотя бы раз не испытывал иррациональный стыд при просьбе вернуть долг? Или не удивлялся, насколько оценки могут разниться с отзывами?

AdMe.ru вместе с пользователями твиттера и Reddit хотел бы получить ответы на некоторые важные вопросы.

1. Есть среди нас зубные врачи, чтобы разъяснить один нюанс?

2. «Почему она не может использовать один набор, прежде чем купить другой? Это поражает меня»

3. Тогда почему ты поставил только 1 звезду?!

4. Как принималось решение сделать столешницу именно такой?

5. Важное жизненное наблюдение

6. Почему сигнал «стоп» зеленый, а «вперед» — красный?

7. Ситуация, в которую попадал каждый

8. Интересно, почему океан наполняется пластиком?

9. Каждый хоть раз сталкивался с подобной проблемой

10. Почему же входная дверь не по центру?

11. Зачем беспокоиться о наполнении солонки и перечницы, когда можно просто положить внутрь пакетики

12. Пожалуй, этот пункт будет главным на повестке дня

13. «Почему это случилось именно со мной?»

14. Зачем сажать куст, когда можно сделать его из бетона

15. К чему такие меры предосторожности?

16. Почему они не могут спроектировать свои кабели лучше?

17. Какой бы был никнейм у вас?

18. Управляющий: «Мы теперь носим сеточки для волос». — «Я лысый, разве у меня не должна быть сеточка для бороды?» — «Нет, только для головы»

Может, у вас тоже накопились вопросы? Задавайте в комментариях, попробуем во всем вместе разобраться.