18 роскошных женщин, которые считались эталоном красоты последние 100 лет

За последнюю сотню лет идеалы женской красоты менялись бессчетное количество раз. Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Твигги, Анджелина Джоли — эти женщины стали эталонами стиля и красоты, каждая в свое время. Но кроме них были и другие. Каждое десятилетие может похвастаться своей самой красивой женщиной в мире.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед женской красотой, поэтому вспомнили тех, кто был любимицами и мечтой миллионов с 1920-х и до наших дней.

1920-е: Теда Бара

Теда — американская звезда немого кино. Именно она стала одной из желанных женщин кинематографа. Популярность и всеобщая любовь пришли к Теде почти в 30 лет. Она сыграла роль Вампирши в фильме «То был дурак». На экране героиня Бары соблазняла мужчин и ломала их жизни. После этого за актрисой закрепилось амплуа женщины-вамп.

1930-е: Джин Харлоу, Марлен Дитрих

Харлоу — американская звезда и одна из величайших женщин классического Голливуда. Именно благодаря ей в мире появился термин «платиновая блондинка». Многие фанатки начали активно перекрашиваться, чтобы хоть как-то походить на Харлоу. Кстати, Мэрилин Монро тоже называла Харлоу кумиром своего детства. Она даже наняла стилиста Джин, чтобы он перекрасил ее из шатенки в блондинку.

Немецкая певица и актриса Марлен Дитрих стала легендой еще при жизни. Она вдохновляла модельеров и коллег по сцене. Притягательный взгляд из-под тонко очерченных бровей и божественный голос сражали наповал. Перед роковой красавицей не устоял даже Ремарк.

1940-е: Лорен Бэколл, Лана Тернер

Лорен Бэколл — звезда старого Голливуда. Современники отмечали ее кошачью грацию, невероятную красоту сине-зеленых глаз и обворожительность голоса, который сравнивали с гортанным мурлыканьем.

Историки называют Лану Тернер одной из самых гламурных кинозвезд всех времен и символом эпохи. Она попала в мир кино благодаря удаче, ангельскому личику и потрясающей фигуре. И в итоге сделала головокружительную карьеру и получила свою звезду на «Аллее славы».

1950-е: Мэрилин Монро, Одри Хепберн

Ни один разговор о самых красивых женщинах мира не обходится без упоминания Мэрилин. В 1953 году после съемок в фильме «Ниагара» Монро стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. К этому времени она и ее визажист придумали «фирменный макияж Мэрилин»: темные изогнутые брови, бледная кожа и блестящие красные губы. В рецензии на «Ниагару» журналисты газеты New York Times отмечали, что хоть Монро и не идеальная актриса, но она соблазнительна, даже когда просто идет.

Иконе стиля Одри Хепберн талантов было не занимать. Она была не только выдающейся актрисой, но и балериной, моделью, певицей. Одри покоряла окружающих своей очаровательной невинностью. Критики называли ее «задумчивой эльфийской красавицей». А в 1954 году Хепберн объявили «воплощением нового женского идеала».

1960-е: Элизабет Тейлор, Твигги

Элизабет Тейлор — еще одна икона стиля и женщина с прекрасными глазами. Ее культовый образ в фильме «Клеопатра» сделал макияж «кошачий глаз» невероятно популярным.

Лесли Лоусон — супермодель, известная во всем мире под псевдонимом Твигги. В 60-е она была настоящей иконой стиля. Девушка ввела в моду андрогинность, ультракороткую стрижку и худощавость. Но модель не понимала своего бешеного успеха: «Я ненавидела свою внешность, поэтому думала, что все посходили с ума».

1970-е: Фэрра Фосетт, Ракель Уэлч

Фэрра Фосетт — американская актриса, звезда сериала «Ангелы Чарли» и фотомодель. Культовый плакат, на котором она позирует в красном купальнике, в первый же год разошелся тиражом в 6 млн копий. У него до сих пор титул самого продаваемого плаката в истории. Ее прическа стала международным трендом. Американки стриглись «под Фосетт» вплоть до 80-х годов. А в 2011 году мужской журнал Men’s Health включил Фэрру в список «100 самых горячих женщин всех времен» (актриса заняла 31-е место).

Ракель Уэлч — американская актриса и певица. Она вернула в моду темные длинные волосы, что было нелегко после феноменальной популярности той же Твигги. Мировая слава пришла к Уэлч после съемок в картине «Миллион лет до нашей эры». И хотя за фильм ее героиня произнесла всего пару предложений, роскошная фигура Ракель в меховом купальнике сделала ее звездой и девушкой-мечтой.

1980-е: Мишель Пфайффер

В 80-х Мишель была одной из самых популярных актрис. Особенно она полюбилась зрителям и критикам после фильма «Знаменитые братья Бейкер». Пфайффер была настолько хороша, что ее даже сравнивали с Лорен Бэколл и Мэрилин Монро. Сама актриса до сих пор не понимает всеобщего восхищения ее внешностью и сравнивает себя с персонажем из комиксов Говардом-уткой. При этом журнал Glamour назвал Мишель величайшей иконой стиля 80-х и «самым совершенным лицом на киноэкране».

1990-е: Шэрон Стоун, Синди Кроуфорд

Стоун стала самой желанной женщиной после фильма «Основной инстинкт». За ней закрепился образ красивой, крутой и холодной, как лед, красотки. Экранные образы Шэрон не остались без внимания, и в 1992 году журнал People включил ее в список «50 самых красивых людей мира».

В 1997 году известная супермодель Синди Кроуфорд заняла 2-е место в списке самых красивых женщин в мире по версии журнала Shape. С тех пор она неизменно занимает высокие позиции в подобных рейтингах.

2000-е: Моника Беллуччи, Анджелина Джоли

В 2002 году, когда Беллуччи было 38, журнал AskMen назвал ее самой желанной женщиной в мире. Красота итальянки действительно будто вне времени. Моника настолько прекрасна, что даже в 50 лет она смогла сыграть девушку Джеймса Бонда. Ничего подобного не было за всю историю франшизы.

Многие влиятельные СМИ, в том числе Vogue, People и Vanity Fair, называли Джоли самой красивой в мире. К 2007 году она считалась «золотым эталоном красоты». Женщины приходили к пластическим хирургам и просили сделать им «губы Джоли».

2010-е: Бейонсе

В 2012 году журнал People назвал Бейонсе самой красивой женщиной в мире. Американская певица обладает настолько выраженными формами, что в Оксфордском словаре английского языка даже появилось новое слово — «bootylicious»: сочетание слов «booty» («попа») и «delicious» («вкусный»).

2020: Белла Хадид

Пластический хирург Джулиан Де Сильва математическим путем доказал, что лицо супермодели Беллы Хадид максимально приближено к золотому сечению. Де Силва опирался на размер и положение глаз, бровей, носа, губ, подбородка и челюсти. Результат Беллы — 94,35 % симметрии. Кстати, Бейонсе заняла 2-е место с результатом 92,44 %.