18 неоднозначных бьюти-процедур ХХ века, которые остались в прошлом, и мы этому несказанно рады
1900-е годы — это начало формирования современной косметологии во всем мире. Бьюти-индустрия того времени активно экспериментировала и использовала в своем арсенале передовые достижения науки. Как результат, некоторые из процедур выглядели пугающе, а то и вовсе представляли опасность для здоровья.
Мы в AdMe.ru подсмотрели бьюти-секреты ХХ века. Вот наиболее оригинальные процедуры, на которые шли красавицы в погоне за идеалом.
- Огромным спросом пользовались домашние резиновые устройства на основе вакуума (по принципу работы похожие на вантуз). Прикладывая их к лысине, мужчины таким способом лечили облысение, а женщины аналогичным методом «увеличивали» себе грудь.
- Одним из вариантов сохранения молодости была резиновая маска, которая стягивала ткани лица и улучшала общий вид кожи. В ХХ веке появилось множество вариаций знаменитой «туалетной маски» Роули, запатентованной в 1875 году, которую нужно было носить 3 ночи в неделю во время сна.
- После того как Мария Кюри открыла радий, появилась масса косметических средств с его добавлением. Считалось, что воздействие радия в малых дозах вызывает стресс у биологических организмов и запускает цепочку реакций, которые улучшают движение суставов, укрепляют иммунную систему и вызывают целый ряд положительных изменений в организме. Радует тот факт, что радий был очень дорогим, и количество вещества, которое содержала такая косметика, как правило, было ничтожным.
- Популярностью пользовалась зубная паста, содержащая радий. В рекламе заявлялось, что она отбеливает зубы и усиливает защиту зубов и десен.
- До появления электрической плойки волосы укладывали с помощью горячих инструментов. Щипцы обычно нагревали на газовом или спиртовом пламени, и правильная температура достигалась путем тестирования щипцов на газете: если бумага слегка потемнела, значит, все в порядке. Неудивительно, что на этих инструментах девушки могли оставить все свои волосы.
- В 1905 году Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал химическую завивку-перманент. Его метод был применим только для длинных волос. Пряди обматывали вокруг роликов, подключенных к машине с электронагревательным устройством. На все уходило около 6 часов. Горячие ролики не касались кожи головы благодаря сложной системе противовесов, которые крепились к потолочной люстре и устанавливались на подставке.
- В начале ХХ века рентгеновские лучи применяли в том числе и для удаления лишних волос на теле. Клиента усаживали рядом с большим ящиком с маленьким окошком и регулируемым металлическим аппликатором, устанавливали таймер на время воздействия (обычно около 3 минут). По истечении этого времени машина автоматически выключалась. Процедуру можно было повторить до 6 раз.
- Препараты на основе кантаридина (ядовитое вещество, вызывающее при контакте отек; выделяется жуком-нарывником) использовались тысячи лет. Изобретательница средств для восстановления волос Марта Матильда Харпер добавляла в шампунь толченых жуков (плюс шалфей, соль, хинин и спирт). Кстати, ее волосы были лучшей рекламой товара. А сами кантариды были ключевым ингредиентом в ряде других косметических продуктов. Предполагалось, что токсическая реакция стимулировала рост волос, кровоснабжение и перезагружала фолликул.
На фото, предположительно, сама Марта Матильда Харпер.
- Для лечения целлюлита и коррекции контуров тела во Франции применяли массаж сжатым воздухом. Для этого кожу клиентов обдували настолько мощным потоком, что тот был способен поднять ногу человека. Под его силой кожа буквально шла волнами, и таким образом достигался желаемый дренажный эффект.
- В 1931 году Хелена Рубинштейн выпустила на рынок 2 крема, дневной и ночной, в состав которых входил эстроген. Кстати, одной из известных поклонниц гормональных кремов была Мэрилин Монро, отчего на подбородке и щеках у нее стал появляться пушок. Руководители студии предлагали удалить его, но Мэрилин наотрез отказалась. Именно благодаря пушку ее лицо на фотографиях приобретало мягкое сияние.
- На рубеже веков фарфоровая кожа считалась признаком богатства и благополучия. Поэтому женщины стремились поддерживать ее светлый оттенок. Модные журналы того времени рекламировали порошки, которые скрывали загар, а также многочисленные отбеливающие средства для снятия загара. Среди прочего с этой целью использовалась токсичная косметика на основе свинца, а также воск с содержанием ртути.
- Дамам также предлагали процедуру по избавлению от веснушек. Она заключалась в их замораживании: на участки кожи наносили диоксид углерода, после чего веснушки удалялись специальным скальпелем. Во время процедуры глаза пациентов закрывали герметичными пробками, ноздри затыкали для защиты, а дышать приходилось через трубку с фильтром.
- В 30-е годы популярность приобрели «утюжки для лица». Устройства действительно имели форму утюга, только были более миниатюрными. Нагретым прибором водили по лицу, втирая в него крем от морщин. Идея заключалась в том, что тепло железа поможет крему глубоко проникнуть в кожу и разгладить ненавистные складки.
- В основе знаменитой «Венской маски молодости» от Элизабет Арден лежала медицинская процедура, которую сегодня обычно называют «лечебной диатермией». Иными словами, она разогревала кожу током, там самым улучшая кровообращение в тканях. Сама маска была сделана из папье-маше, покрытого фольгой.
На фото Элизабет Арден.
- Одним из популярных устройств было омолаживающее приспособление, которое, как утверждалось, восстанавливало утраченные жизненные силы, восполняя запасы электрической энергии в организме. В зависимости от того, какое заболевание клиент хотел лечить, электроды прикладывались к телу, и подавался небольшой электрический ток. Создатель прибора Овербек нажил состояние на его продаже.
- Калибратор красоты — изобретение Макса Фактора, которое измеряло пропорции лица, а затем с помощью макияжа их можно было корректировать. В первую очередь устройство жуткого вида предназначалось для использования в киноиндустрии. Сейчас мы можем сказать, что Макс Фактор и его калибратор предвосхитили появление контуринга, королевой которого называют Ким Кардашьян.
- В 70-е годы прошлого века единственным средством для укрепления ногтей был «платок Джульетты» — крохотный лоскут шелка или бумаги, которым с помощью клея укрепляли тонкие ногти клиентов. Кстати, именно поэтому первый препарат для укрепления ногтей компании ORLY иронично получил название Ромео.
- Голливудская актриса Джин Харлоу была известна своим платиновым цветом волос. Чтобы поддерживать имидж, она еженедельно обесцвечивала волосы гремучей смесью перекиси водорода, аммиака и отбеливателя. При смешивании эти ингредиенты выделяли ядовитый газ. Страшно представить, что они творили с волосами и кожей головы.
А какие современные бьюти-процедуры вызывают у вас противоречивые чувства?
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