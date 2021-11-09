18 неоднозначных бьюти-процедур ХХ века, которые остались в прошлом, и мы этому несказанно рады

1900-е годы — это начало формирования современной косметологии во всем мире. Бьюти-индустрия того времени активно экспериментировала и использовала в своем арсенале передовые достижения науки. Как результат, некоторые из процедур выглядели пугающе, а то и вовсе представляли опасность для здоровья.