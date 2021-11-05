18 наших актрис рискнули выйти в свет с минимумом косметики на лице. И не прогадали

В последнее время все больше знаменитых женщин отказывается от макияжа на публичных мероприятиях. Движение NoMakeup в звездных кругах зародилось в 2018 году на премии Grammy Awards и семимильными шагами дошло и до наших представительниц шоу-бизнеса.

Мы в AdMe.ru уверены, что тенденция постепенного отказа от макияжа полностью оправдывает себя. Минимум косметики на лице или полный отказ от нее позволяют раскрыть в женщине ее уникальные черты. Наши киноактрисы на своем примере доказали, как это работает.

Марина Александрова

Аглая Тарасова

Паулина Андреева

Ирина Горбачева

Наталья Водянова

Варвара Шмыкова

Светлана Устинова

Юлия Снигирь

Наталья Бардо

Виктория Толстоганова

Ирина Старшенбаум

Cабина Ахмедова

Стася Милославская

Надежда Михалкова

Мария Шалаева

Юлия Пересильд

Анна Чиповская

Екатерина Вилкова