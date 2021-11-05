18 наших актрис рискнули выйти в свет с минимумом косметики на лице. И не прогадали
В последнее время все больше знаменитых женщин отказывается от макияжа на публичных мероприятиях. Движение NoMakeup в звездных кругах зародилось в 2018 году на премии Grammy Awards и семимильными шагами дошло и до наших представительниц шоу-бизнеса.
Мы в AdMe.ru уверены, что тенденция постепенного отказа от макияжа полностью оправдывает себя. Минимум косметики на лице или полный отказ от нее позволяют раскрыть в женщине ее уникальные черты. Наши киноактрисы на своем примере доказали, как это работает.
Марина Александрова
Аглая Тарасова
Паулина Андреева
Ирина Горбачева
Наталья Водянова
Варвара Шмыкова
Светлана Устинова
Юлия Снигирь
Наталья Бардо
Виктория Толстоганова
Ирина Старшенбаум
Cабина Ахмедова
Стася Милославская
Надежда Михалкова
Мария Шалаева
Юлия Пересильд
Анна Чиповская
Екатерина Вилкова
А сколько в среднем вы тратите на косметику? Как будете чувствовать себя, если откажетесь от нее?
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