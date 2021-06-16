18 футболистов чемпионата Европы, которые мало того что талантливы, так еще и до чертиков хороши собой
Чемпионат Европы по футболу — событие, за которым следит практически весь мир, и даже те, кто этот вид спорта не любит, слышали про Евро-2020. Вот мы, например, решили подробнее ознакомиться со сборными, которые выйдут на поле, и сперва не поняли: это спортивное мероприятие или мужской конкурс красоты?
В этой статье AdMe.ru собрал фотографии футболистов, которые не только отлично играют, но еще и собой хороши так, что хоть сейчас на обложку журнала.
Мануэль Локателли, полузащитник сборной Италии
Роберт Левандовский, капитан сборной Польши
Джейдон Санчо, полузащитник сборной Англии
Нико Эльведи, защитник сборной Швейцарии
Янн Зоммер, вратарь сборной Швейцарии
Сильван Видмер, защитник сборной Швейцарии
Джоэл Велтман, защитник сборной Нидерландов
Гарри Кейн, капитан сборной Англии
Даниэль Васс, полузащитник сборной Дании
Фредрик Йенсен, полузащитник сборной Финляндии
Торган Азар, полузащитник сборной Бельгии
Андрей Ярмоленко, атакующий полузащитник сборной Украины
Патрик Шик, нападающий сборной Чехии
Андрей Крамарич, нападающий сборной Хорватии
Педро Гонсалес, атакующий полузащитник сборной Испании
Давид де Хеа, вратарь сборной Испании
Эмиль Форсберг, полузащитник сборной Швеции
Ренату Саншеш, полузащитник сборной Португалии
Сержиу Оливейра, центральный полузащитник сборной Португалии
Лукас Эрнандес, защитник сборной Франции
Антуан Гризманн, нападающий сборной Франции
Адриан Рабьо, полузащитник сборной Франции
Кевин Трапп, вратарь сборной Германии
Матс Хуммельс, защитник сборной Германии
А вы следите за чемпионатом Европы? За кого болеете?
Фото на превью danielwass18 / Instagram, yarmolenkoandrey / Instagram
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