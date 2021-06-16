18 футболистов чемпионата Европы, которые мало того что талантливы, так еще и до чертиков хороши собой

Чемпионат Европы по футболу — событие, за которым следит практически весь мир, и даже те, кто этот вид спорта не любит, слышали про Евро-2020. Вот мы, например, решили подробнее ознакомиться со сборными, которые выйдут на поле, и сперва не поняли: это спортивное мероприятие или мужской конкурс красоты?