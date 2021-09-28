18 фактов, знание которых однажды поможет вам спасти чью-то жизнь

Люди сталкиваются со сложными ситуациями сплошь и рядом, порой даже не подозревая о том, что им грозила опасность. Скажем, мало кто знает, что душевые лейки возле бассейнов в жарких странах предназначены не только для гигиенических целей. И даже простое фото со вспышкой может открыть глаза на малоприятный секрет, который хранит ваш организм.