18 фактов, знание которых однажды поможет вам спасти чью-то жизнь
Люди сталкиваются со сложными ситуациями сплошь и рядом, порой даже не подозревая о том, что им грозила опасность. Скажем, мало кто знает, что душевые лейки возле бассейнов в жарких странах предназначены не только для гигиенических целей. И даже простое фото со вспышкой может открыть глаза на малоприятный секрет, который хранит ваш организм.
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- Поезда метро двигаются при помощи электротяги. Электричество проходит по третьему рельсу, который может быть расположен прямо под платформой. Он закрыт специальным кожухом, однако приближаться к нему опасно: это чревато летальным исходом. Если кто-то упал с платформы и пытается влезть на нее, он может попробовать подняться, наступив на этот третий рельс. Ни в коем случае нельзя подавать этому человеку руку. Если его ударит током, то спасителя ждет то же самое.
Вместо этого нужно бежать в противоположную от состава сторону, размахивая руками, чтобы машинист увидел упавшего и успел затормозить.
- Если вы упали в воду и не умеете плавать, не пытайтесь начать плыть. Главная задача в этом случае — размеренно дышать и оставаться на поверхности. Для этого нужно лечь на спину, расслабиться и слегка запрокинуть голову назад (из-за такого положения головы ноги не будут погружаться в воду). Если вы в длинных шортах для плавания, можете сделать из них подобие спасательного жилета: нужно снять шорты, связать между собой края штанин, надеть на шею на манер воротника и нагнать воздух в получившийся «жилет». Если имеется ширинка, необходимо ее застегнуть и перевернуть получившееся изделие так, чтобы ширинка оказалась в воде.
- В случае, если вы упали в холодную воду (15 °C и ниже), в первую минуту необходимо перебороть желание плыть. Дело в том, что ледяная вода сужает кровеносные сосуды, заставляя сердце работать быстрее, и затрудняет дыхание, что повышает риск вдыхания жидкости. Если вы начнете барахтаться, пытаясь добраться до берега, вы можете захлебнуться. Это называется «холодовой шок». Попав в такую ситуацию, первым делом нужно успокоиться и дать организму немного времени на привыкание к новой среде. Достаточно расслабиться и лечь на спину. Как правило, для адаптации хватает 1 минуты — потом можно двигаться.
- При использовании вспышки во время съемки на фотографиях часто возникает эффект красных глаз. Это абсолютная норма: глаза смотрят прямо в объектив, оба рефлекса одинаковы и равномерно окрашены. Порой рефлекс может иметь другой цвет: желтый, белый и даже черный. Если такой эффект появляется на каждой фотографии, это может указывать на серьезную проблему со зрением, поэтому не лишним будет пройти обследование у окулиста. Касается это как маленьких детей, так и взрослых.
- В автомобиле стоит иметь специальный спасательный молоток со встроенным лезвием. В аварийной ситуации им можно быстро разбить окно и перерезать ремень безопасности, если его заклинит и вы не сможете отстегнуться.
- Если в бассейне вы почувствовали покалывание в мышцах или заметили, что вас будто что-то удерживает на месте, срочно вылезайте. Это может быть признаком того, что вода находится под напряжением. Так же стоит поступить, если вы увидели, как другие пловцы начали вылезать из воды, паниковать или внезапно стали пассивными. Если такое случилось, когда вы находитесь не в воде, ни в коем случае не пытайтесь подать руку человеку, который плавает в бассейне, или нырнуть в воду, чтобы спасти людей.
- Считается, что в самолете нет более или менее безопасных мест. Если взглянуть на статистику, выяснится, что больше шансов выжить при крушении у тех пассажиров, что занимают места в хвостовой части самолета. Худшие — в проходе в средней части салона. При тяжелом приземлении больше преимуществ у тех людей, которые сидят возле аварийных выходов.
- В фильме, когда персонаж теряет сознание, другие герои принимаются бить его по щекам, встряхивать, пытаясь привести в чувство. Это ошибка. Нельзя поднимать человека на ноги или усаживать его, а также раздавать пощечины и пытаться его напоить. Вместо этого нужно (при наличии дыхания и отсутствии травм) приподнять ноги человека, чтобы кровь прилила к голове, расслабить воротник и подождать. Если упавший в обморок не приходит в себя в течение минуты, необходимо вызвать скорую помощь.
- Когда застревает лифт, пассажирам нужно связаться с ремонтной бригадой. Нельзя пытаться открыть створки самостоятельно, даже если они уже приоткрыты. В любой момент механизм может снова запуститься, и вы застрянете между дверцами. Прыгать в лифте, пытаясь привести его в движение, тоже запрещено: может оборваться трос, и лифт упадет в шахту.
- Никогда не кладите ноги на переднюю панель автомобиля. В аварийной ситуации могут сработать подушки безопасности, которые находятся внутри этой панели. Если такое случится, ноги пассажира будут вытолкнуты вверх, что может привести к печальным последствиям. Даже если в машине нет подушек безопасности, закидывать ноги на панель не нужно: при резком торможении или столкновении пассажир, скорее всего, соскользнет с сиденья на пол и может получить серьезные травмы.
- Если рядом с вами обрушилась линия электропередачи или находится любой другой провод под напряжением, не спешите просто уходить оттуда. Остановитесь, поставьте ноги вместе и отпрыгивайте в сторону, одновременно отталкиваясь двумя ногами. Другой вариант — гусиный шаг, то есть очень-очень частый, чтобы обе ноги были примерно в одном и том же месте. В противном случае вас ударит током.
- В случае, если провод под напряжением упал на автомобиль, не покидайте машину. Оставайтесь внутри, звоните спасателям и ждите помощи. Если транспортное средство загорелось и выйти необходимо, сделайте это с помощью прыжка на двух ногах (вы не должны одновременно касаться и машины, и земли). Дальше выбирайтесь из зоны поражения прыжками или же гусиным шагом. Не пытайтесь помочь выйти из автомобиля другим пассажирам, прикасаясь к ним.
- В жарких странах возле бассейнов стоят душевые лейки. Вы можете решить, что они нужны для того, чтобы помыться, однако это не совсем так. Перед тем как залезть в воду, необходимо ополоснуться. Это делается для того, чтобы нивелировать разницу в температурах. Когда на улице стоит жара в 40 °C и выше, нельзя погружаться в прохладную воду бассейна без предварительного ополаскивания. Это грозит сердечным приступом. Механизм здесь точно такой же, как при холодовом шоке.
- Переходя дорогу ночью в неосвещенных или слабо освещенных местах, вооружитесь телефоном. Если вы видите приближающийся автомобиль, помашите телефоном с включенным фонариком или экраном. Так водитель точно вас увидит.
- Разделительные полосы на дороге сделаны из светоотражающей краски. К сожалению, светоотражающие материалы становятся очень скользкими при контакте с жидкостями. Во время дождя ни в коем случае не тормозите, когда колеса вашего транспортного средства (будь то автомобиль, мотоцикл или велосипед) находятся на этих линиях. Это может спровоцировать занос. Если вы на мотоцикле, при остановке не ставьте ногу на разделительную полосу, так как нога может проскользнуть по ней и вы потеряете опору.
- Многие используют повторно пластиковые емкости из-под каких-либо продуктов. Однако мало кто обращает внимание на треугольные значки с цифрами, которыми помечают эти упаковки. Они говорят о том, из какого пластика изготовлено изделие. Дело в том, что некоторые материалы токсичны и могут выделять опасные вещества, если вы будете использовать емкости повторно. Так, стоит избегать маркировок «6 PS» и «7 O», так как эти виды пластика содержат вещества, которые могут быть опасны для здоровья.
- Если на вечеринке или в кафе кто-то предлагает вам напиток, а жидкость на вкус солоноватая, ни в коем случае не пейте. Очень вероятно, что напиток содержит запрещенное вещество. Возможно, вас хотят ограбить или навредить иным способом.
- При подступившей тошноте не сдерживайте рвоту: она может попасть в дыхательные пути. Если подобная неприятность застала вас в кровати, гостях, на улице или в любом другом неудобном месте, забудьте о приличиях, поскольку желание вести себя благопристойно может обернуться фатальными последствиями.
Какими фактами вы могли бы дополнить нашу статью? А может, вы уже спасали чью-то жизнь или кто-то спас вашу?
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