18 человек рассказали о встречах со звездами, которые они хотели бы забыть, как страшный сон

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Знаменитости, как и все обычные люди, ходят по земле, посещают магазины и иногда даже ездят в общественном транспорте. Можно, как в том анекдоте, выйти с немытой головой, чтобы выкинуть мусор, и встретить всех бывших одноклассников и вдобавок звезду.

Мы в AdMe.ru любим истории о неожиданных встречах со звездами и хотим поделиться ими с вами. А в качестве бонуса — несколько историй, когда во время встречи со знаменитостью реакция и смекалка не подвели людей.

На Дне доната встретила ведущего «Своей игры», поздоровалась и говорю: «Я вас где-то видела». Он мне: «Я вас тоже». А я не успокаиваюсь, через время опять: «Ну где я могла вас видеть?» И он мне усталым голосом: «Я 30 лет веду „Свою игру“, но вас-то я где видел?!» © marichouette / Twitter

В производственном корпусе на «Мосфильме» я оказался один на один с Апексимовой в лифте. Она спросила, на какой мне этаж, а я, как в самых идиотских комедиях, смотрел на нее и не мог ни слова произнести. © Ad____lib / Twitter

Встретила на улице Рима Оуэна Уилсона на велосипеде. Он спросил, как дела, а я ему ответила, что мои родители любят его за «Настоящий детектив». Но там играет не он, а Макконахи. © srdvtee / Twitter

Очень долго стеснялась подойти в очереди на посадку в самолет к Лаури Юлёнену из The Rasmus, таки решилась, сделала с ним селфи и, уже попрощавшись, обнаружила, что не нажала на кнопку съемки. Вернулась и пристала еще раз (оно того стоило). © Chisatansama / Twitter

Лет 5 назад поехала покупать мебель в новую квартиру, в IKEA, ночью. Примерно в час ночи Александр Гудков прошел мимо в отделе шкафов, неприкрыто улыбаясь мне. Я была в пижаме и тапках. Кровать надо выбирать в том, в чем будешь спать! © Pololosha06 / Twitter

Была на молодежном форуме, церемонию закрытия которого вел Валдис Пельш. Перед ней репетировали выступления участники, и на репетиции я несколько раз сказала «катАлог», на что Пельш в какой-то момент не выдержал и, закатив глаза, сказал: «Девушка, ну не катАлог, а каталОг!» © anya_archer / Twitter

Самая крутая детская история — Кобзон. Пела в детском хоре, и мы 3 месяца готовились исполнять с ним 2 песни. День концерта. Театр Вахтангова. Хор 100 человек. Выкатывают рояль. Долго, муторно. Заходит за кулисы Кобзон. Говорит: «Господи, я не буду петь с этими младенцами!» © katkrasner / Twitter

Стоял в холле кинотеатра с попкорном, мимо проходил Оксимирон и, внаглую запустив руку в мое ведерко, взял себе немного. Я аж оторопел. На мой вопрос, какого черта он это сделал, поржал и сказал: «Тебе все равно никто не поверит!» © SuburbanRussia / Twitter

Прилетел в Питер в ужасную осеннюю непогоду. Ждал чемодан, напротив ждал свой чемодан какой-то чудик в гавайке и шортах, я думал: «Вот дурак. Наверное, впервые в Питер приехал, раз так вырядился», а потом подошел ближе и увидел, что это Шнур. © lampimampi / Twitter

В 2016 году на автограф-сессии Noize MC я настолько переволновалась, что, когда он сделал мне комплимент по поводу футболки, я переспросила его об этом с таким дрожащим: «Ч-ч-т-т-о-о?» А потом пыталась сделать ужасное селфи дрожащими руками, проигнорировав его совет по поводу профессионального фотографа. © dariyabess / Twitter

С самого детства я мечтала, что стану взрослой, приеду в Москву и обязательно встречусь со знаменитостью. Например, с Брэдом Питтом или Джонни Деппом. То есть умом я понимала, что в России они не живут, но надежда — чувство иррациональное. И вот он, мой первый раз. Я стою в бархатном платье посреди зала, он входит, направляется прямо ко мне и спрашивает: «Где тут отдел алкоголя?» Я не успеваю ничего сообразить, только выразительно тычу куда-то вправо. Он ушел, так и не узнав, что был у меня первым. Так Юрий Гальцев стал первой встреченной мной знаменитостью. Работа промоутера в обычном супермаркете порой преподносит сюрпризы и разочарования на всю жизнь. Брэд, ну что тебе стоило? © MadTillDead / Pikabu

Уровень конфуза низкий, но вот: встретил Куклачева, выгуливающего собаку. © smile2meh / Twitter

Бонус: приятно встретиться со знаменитостью и не растеряться

Работала в аэропорту. «Прочекали», что на ВИПе в ожидании рейса сидит Валерий Меладзе. Прискакали просить автограф и фотку, и он с таким искренним сожалением и с непередаваемым грузинским акцентом: «Ох, ну я ж только себе коньячку налил...» P. S. Никому не отказал в фото! © DandelionLol / Twitter

В детстве дружил с чуваком из нашего двора и часто бывал у него в гостях, где мы рубились в «Сегу», а его родители периодически закармливали нас всякими вкусняхами. Когда вырос, понял, что этими родителями были Валентин Гафт и Ольга Остроумова. © Moscow_Spasatel / Twitter

Студентом работал в еще живом ГЦКЗ «Россия» на монтаже-демонтаже светодиодных экранов. Во время концерта околачивались в ожидании команды на разбор. Вышла Аллегрова с охапкой цветов, подошла и со словами «Мальчики, это вам — подарите своим девочкам!» вручила нам с другом по букету. © DiMammuthus / Twitter