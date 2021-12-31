17 доказательств того, что новая роль для актера — это полное перевоплощение в своего персонажа

Многие актеры часто идут на крайние меры, чтобы полностью перевоплотиться в своих персонажей, после чего они могут смело добавить пару-тройку новых навыков и талантов в свое резюме. Иногда это изучение нового и даже несуществующего языка, как у Лив Тайлер во «Властелине колец», а иногда — попытка стать мастером игры на новом инструменте, как это сделал Кристиан Бейл в «Игре на понижение». В третьих случаях требования, которым должен соответствовать актер, носят скорее физический характер — например, научиться танцевать, драться или пользоваться оружием.

Мы в AdMe.ru восторгаемся упорством и профессионализмом, с которым некоторые актеры подходят к своей работе и буквально превращаются в своих персонажей.

Зои Кравиц, «Бэтмен»

Зои Кравиц серьезно подошла к подготовке к своей роли Женщины-кошки / Селины Кайл в фильме «Бэтмен» от режиссера Мэтта Ривза. Вместе с постановщиком трюков Робом Алонза актриса изучала ролики с дерущимися кошками или львами, чтобы лучше прочувствовать свою героиню. Готовясь к роли, актриса отрабатывала движения, которые сочетали различные виды боевых искусств и капоэйры, а также что-то похожее на кошачьи и одновременно танцевальные движения.

Анджелина Джоли, «Вечные»

Чтобы подготовиться к своей роли воительницы Тэны в супергеройском фильме «Вечные», Анджелина Джоли брала уроки балета и училась использовать различные виды оружия, хотя физически она их и не держала их во время съемок — они были добавлены в цифровом виде во время обработки при постпродакшне. По словам актрисы, в такие моменты она «чувствовала себя немного чокнутой», потому что ей приходилось хватать воображаемые предметы, подбрасывать их, ломать, физически не ощущая. «Ты просто протягиваешь руку и думаешь: „Это меч? Это копье? Это лассо? Что я делаю?“ А потом ты просто втягиваешься в процесс и становится действительно весело, но это как головоломка», — рассказала Джоли.

Леонардо Ди Каприо, «Выживший»

Леонардо Ди Каприо пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить свой первый «Оскар» в 2016 году за роль в фильме «Выживший». Кроме всего прочего, что пришлось перенести актерам и съемочной группе, например, сильный мороз, угроза переохлаждения, съемки в ледяной воде, Ди Каприо должен был выучить язык коренного народа арикара, так как по сюжету его сын смешанной расы. Чтобы освоить этот находящийся под угрозой исчезновения диалект, он и Том Харди в течение года работали с консультантом по культуре коренных народов Крейгом Фалконом.

Дакота Джонсон, «Суспирия»

В мистическом триллере «Суспирия» Дакота Джонсон должна была исполнить роль профессиональной танцовщицы, что ей отлично удалось. По словам актрисы, 90% танцевальных сцен она исполнила самостоятельно, и только некоторые особо сложные приемы — ее дублер. Хотя Джонсон не начинала изучать танец с нуля (она брала уроки чечетки, джаза и балета с 5 до 15 лет), за год до старта съемок «Суспирии» актриса начала упорно тренироваться с тренером по танцам, занимаясь до и после съемок в фильме «Пятьдесят оттенков свободы», а потом — с бельгийско-французским хореографом Дэмиеном Жале, который разработал трехнедельный график интенсивных тренировок по 8 часов в день в Италии.

Марго Робби, «Отряд самоубийц»

Марго Робби сыграла очаровательную и в то же время безбашенную возлюбленную Джокера Харли Квинн в «Отряде самоубийц» 2016 года. На одном из ток-шоу актриса рассказала, что для этой роли ей пришлось научиться задерживать дыхание на 5 минут под водой. Робби прошла 4 занятия с фридайвером и смогла замедлить свой метаболизм. «Это похоже на медитацию под водой», — сказала Робби.

Джейк Джилленхол, «Стрингер»

Джейк Джилленхол решил полностью превратиться в своего персонажа, фрилансера Луи Блума, который пытался заработать большие деньги на продаже шокирующих видеозаписей местным новостям. «Я хотел, чтобы он выглядел как койот. Для этого я должен был выглядеть голодным и быть голодным», — сказал актер. Он сел на строгую диету, ежедневно тренировался, пробегая по 16 километров в день, и похудел почти на 14 килограммов. Кроме того, Джилленхол и режиссер фильма Дэн Гилрой ночами работали с реальным новостным журналистом Говардом Райшбруком, который почти 20 лет живет жизнью экранного персонажа Джилленхола в Лос-Анджелесе. Актер также также ездил с папарацци, чтобы по-настоящему изучить «охоту» за материалом, который принесет хорошие деньги.

Кристиан Бейл, «Игра на понижение»

Персонаж Кристиана Бейла в «Игре на понижение» после напряженного рабочего дня выпускал пар игрой на барабанах, поэтому для актера было важно сыграть даже эту небольшую сцену убедительно. За 2 недели до съемок актер сумел научиться основам исполнения, тренируясь под песню Pantera «By Demons Be Driven». Держать палочки актера обучал барабанщик из группы Zen Robbi Скотт Виттенбург, который около 10 лет преподавал хеви-метал в Институте музыкантов в Голливуде.

Кейт Уинслет, «Аватар-2»

В грядущем фильме Джеймса Кэмерона «Аватар-2» Кейт Уинслет сыграет водного жителя, который умеет дышать под водой. По словам актрисы, ей пришлось научиться фридайвингу, и теперь она может надолго задерживать дыхание под водой: ее собственный рекорд — 7 минут 14 секунд.

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

До утверждения на роль гениальной сироты Бет Хармон Аня Тейлор-Джой «практически ничего не знала» о шахматах. Чтобы ознакомиться с игрой и выучить чрезвычайно специфические движения для каждого из множества напряженных матчей Бет, актриса работала с «сенсеем», как она выразилась, знаменитым шахматным тренером Брюсом Пандольфини. «Для меня было важно понять теорию шахмат, — вспоминает Тейлор-Джой. — Я почти сходила с ума, пытаясь запомнить все эти последовательности ходов. Так, я выучивала ходы за 5 минут до съемок матча и воспринимала это как танцевальную хореографию для своих пальцев».

Бен Кингсли, «Ганди»

Получив роль народного лидера и борца за независимость Индии Махатмы Ганди, актер с индийскими корнями сэр Бен Кингсли сразу отправился на родину своего героя и начал вести его образ жизни. Он серьезно готовился к своей роли, изучая кадры из кинохроники о жизни Ганди, читая книги о нем, соблюдал диету, терял вес, занимался йогой и учился носить одежду, как это делал Ганди. В итоге эта роль принесла ему премии «Оскар», «Золотой глобус» и награду Британской киноакадемии за лучшую мужскую роль.

Элайза Сканлен, «Маленькие женщины»

Чтобы сыграть роль Бет Марч в фильме «Маленькие женщины», 22-летней австралийской актрисе Элайзе Сканлен пришлось тренироваться игре на пианино по 3 часа в день, потому что это было главным условием кастинга. В фильме в сценах, где Бет играет на пианино, Сканлен на самом деле сама исполняет композиции.

Антонио Бандерас, «Маска Зорро»

Для этой роли Антонио Бандерас учился фехтованию у Боба Андерсона, который в свое время тренировал ретрозвезду приключенческих фильмов Эррола Флинна. Андерсон признал, что Бандерас был лучшим фехтовальщиком, которого он обучал со времен легендарного Флинна. Актер отнесся к этому настолько серьезно, что даже 4 месяца тренировался с олимпийской сборной Испании.

Лив Тайлер, «Властелин колец»

Роль эльфийки Арвен Ундомиэль в кинотрилогии «Властелин колец» принесла Лив Тайлер мировую известность. Для исполнения своей роли актриса училась ездить на лошадях, сражаться на мечах и говорить по-эльфийски. «В итоге в фильме я много говорила по-эльфийски, гораздо больше, чем я сражалась на мечах или ездила верхом на лошади, так что я проводила много времени с тренером по диалектам», — рассказала Тайлер

Аль Пачино, «Запах женщины»

В подготовке к этой роли Аль Пачино помогла школа для слепых. Он рассказал, что заставлял себя казаться слепым, не позволяя глазам фокусироваться ни на чем. Аль Пачино часто оставался в образе и вне съемочной площадки. Он использовал свою трость для ходьбы, и никогда ни на кого не смотрел, когда они разговаривали с ним, делая вид, что просто их не видит.

Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

Для 29-летнего Тэрона Эджертона сыграть роль сэра Элтона Джона было чем-то большим, чем просто исполнить его песни, — он действительно спел все композиции сам. Ему пришлось изучить мельчайшие детали личности Джона и его стиля исполнения, а также научиться ходить на каблуках. В течение 3 месяцев Эджертон брал уроки фортепиано и занимался по 2–3 часа в день.

Бри Ларсон, «Комната»

Готовясь к роли пленницы, которая провела взаперти целых 7 лет и успела даже родить и вырастить сына в комнате размером в 10 кв. м, Бри Ларсон решила изолироваться от внешнего мира и не выходить из дома целый месяц. Чтобы войти в образ, она написала 3 дневника от лица своей героини в возрасте 10, 14 и 17 лет, буквально ставя себя на ее место, а также встречалась с психологами, которые помогают в таких случаях.

Леди Гага, «Дом Gucci»

35-летняя актриса и певица рассказала, что готовиться к роли Патриции Реджани в фильме «Дом Gucci» она начала за 1,5 года до съемок и 9 месяцев в течение этого периода говорила с итальянским акцентом, даже когда ее не снимали на камеру. Чтобы вжиться в образ, она занялась фотографией и просмотрела множество роликов об охоте пантер. «Они как бы соблазняют, а затем набрасываются», — сказала она, сравнивая Реджани с дикими кошками. «Будучи блондинкой, было почти невозможно говорить с акцентом. Мне пришлось немедленно покрасить волосы, и я начала видеть мир ее глазами: я начала замечать все, что может принести мне финансовую выгоду», — рассказала Гага.