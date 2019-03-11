17 актеров, которые мастерски сыграли персонажей противоположного пола (Мы ахнули, увидев Джонни Деппа)
Настоящий актер способен сыграть любую роль, и отчасти этим определяется талант. А способность мужчины сыграть женщину и наоборот за счет своей сложности может раскрыть потенциал еще точнее.
AdMe.ru посмотрел, как актеры примерили на себя образы противоположного пола.
1. Тильда Суинтон
«Оскароносная» актриса сыграла Йозефа Клемперера, 82-летнего психоаналитика, в психоделическом триллере «Суспирия». На грим во время съемок уходило до 4 часов в день.
2. Кейт Бланшетт
В фильме «Меня там нет» хрупкая блондинка перевоплотилась в Боба Дилана, звезду кантри и фолка 60-х. За эту роль актриса получила «Золотой глобус».
3. Джаред Лето
Известный американский рок-музыкант и актер примерил на себя женскую роль в «Далласском клубе покупателей», для чего ему пришлось похудеть на 15 кг. За эту роль он удостоился премии «Прорыв года».
4. Гленн Клоуз
Актриса сыграла пирата в фэнтезийной картине Стивена Спилберга «Капитан Крюк».
5. Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу сыграла главную роль в романтической драме «Влюбленный Шекспир», которая в итоге принесла ей «Оскар». Ее героиня мечтала стать актрисой, но во времена эпохи Возрождения женщинам было запрещено играть в театре, поэтому, чтобы осуществить свою мечту о сцене, девушке приходится переодеться в мужчину.
6. Сьюзан Сарандон
Актриса сыграла целых 4 роли в историко-фантастической драме «Облачный атлас», одна из которых — Юсеф Сулейман, мужчина-ученый из 2144 года.
7. Майкл Дж. Фокс
Во второй части трилогии «Назад в будущее» актер сыграл сразу 2 роли — и Марти Макфлая, и его дочери Марлин Макфлай.
8. Вупи Голдберг
Темнокожая актриса «сменила» не только пол, но и цвет кожи в комедии «Компаньон». По сюжету ее героиня, работающая финансистом, страдает из-за неуважения коллег-мужчин и решает переодеться в белокожего мужчину.
9. Барбра Стрейзанд
Знаменитая «смешная девчонка» сыграла мужскую роль в фильме «Йентл». Ее героиня — еврейка, мечтающая изучать Талмуд в школе, куда не принимают женщин, для чего ей приходится переодеться в мужское платье. Кстати, Стрейзанд сама срежиссировала и спродюсировала фильм и стала первой женщиной-режиссером, получившей «Золотой глобус».
10. Дэвид Духовны
В культовом сериале «Твин Пикс» Духовны сыграл старого друга агента Дейла Купера. В ходе работы под прикрытием герой переодевается в женщину, а затем решает остаться в этом образе и в жизни.
11. Джуд Лоу
Британский актер, прославившийся ролью в фильме «Талантливый мистер Рипли», появился в женском образе в фильме «Гнев». Картина о работниках дома мод, снятая в псевдодокументальном стиле, попала в конкурсную программу Берлинале.
12. Джонни Депп
Знаменитый голливудский сердцеед примерил женскую одежду в картине «Эд Вуд».
13. Линн Коллинз
Актриса, знакомая зрителям по супергеройскому боевику «Люди Икс: Начало. Росомаха», перевоплотилась в мужчину в одной из сцен «Венецианского купца».
14. Мерил Стрип
Известная актриса и кинопродюсер сыграла пожилого раввина в мини-сериале «Ангелы в Америке». Чтобы визуально состарить лицо актрисы, кожу покрывали специальным гримом, а морщины на лбу делали с помощью силиконовых накладок.
15. Джей Дэвидсон
В психологическом триллере «Жестокая игра» в героя Дэвидсона в женском образе влюбляется боевик Ирландской республиканской армии. За эту роль актер был номинирован на «Оскар».
16. Кристина Фельдман
Польская актриса театра и кино сыграла художника Никифора Крыницкого в фильме «Мой Никифор». За эту роль она получила награду на фестивалях Польши и 7 других стран мира.
17. Кэмерон Диаз
Звезда фильма «Маска», также как и Дрю Бэрримор, переоделась в мужчину в одной из сцен приключенческого боевика «Ангелы Чарли».
Какое перевоплощение показалось вам самым убедительным? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью Charlie's Angels / Columbia Pictures, depositphotos