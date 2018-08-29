16 звезд, которые не собираются стареть. И правильно делают
Время неумолимо. Но есть редкая категория людей, к которым оно на удивление благосклонно, и среди них немало знаменитостей. Вы можете сказать, что все дело в пластической хирургии и дорогом уходе, но мы считаем, что прежде всего молод тот, у кого много энергии. Посмотрите на Дженнифер Лопес, Гвен Стефани или Софию Вергару — кажется, они стали только привлекательнее с годами. А некоторые звезды сегодня и вовсе выглядят моложе, чем 20 лет назад.
AdMe.ru сравнил старые и новые фото некоторых знаменитостей и был приятно удивлен тем, как мало на этих людей повлияло время.
Дженнифер Лопес
Дженнифер, словно хорошее вино, становится все лучше со временем. Неудивительно, что она предпочитает встречаться с мужчинами моложе себя: не каждый ровесник может похвастаться такой же энергичностью, как у Джей Ло.
Джаред Лето
Пожалуй, единственное изменение во внешности музыканта за прошедшие годы - это увеличение количества растительности на лице. И заметьте, у Джареда нет ни единой морщины.
Джеки Гарри
Актриса Джеки Гарри недавно порадовала поклонников своим прекрасным фото в твиттере. Те, кто помнит ее по роли в сериале «Сестра, сестра», не могли не отметить, что в 62 года Джеки выглядит почти так же, как выглядела в 36.
Марио Лопес
44-летний телеведущий и актер выглядит так, будто не имеет возраста. Пожалуй, он несильно изменился со времен своего участия в подростковом сериале «Спасенные звонком». Нам остается лишь удивляться.
Ашер
Музыкант почти не изменился с начала 2000-х, хотя и несколько повзрослел, что только пошло ему на пользу.
София Вергара
Глядя на Софию, почти невозможно поверить, что у нее есть взрослый сын, которому 27 лет. Ведь актриса и сама выглядит примерно на этот же возраст.
Ниа Вардалос
В 2016 году на экраны вышло продолжение фильма «Моя большая греческая свадьба», и мы не могли не заметить, как молодо в нем выглядела Ниа, да и остальные герои тоже — словно и не было этих 14 лет, которые прошли с выхода первой части.
Странный Эл Янкович
Фанаты спрашивают пародиста: почему он совсем не меняется? Некоторых это даже немного пугает, ведь Эл совсем не выглядит на свои 58 лет. Но мы думаем, что все дело в юморе, который, как известно, благотворно сказывается на здоровье и продлевает жизнь.
Мисси Эллиот
Как шутят поклонники певицы, «Мисси стареет наоборот». И, в самом деле, сегодня Мисси Эллиот выглядит моложе, чем 20 лет назад.
Гвен Стефани
Певица Гвен Стефани не только не поддалась влиянию времени, но и стала, как нам кажется, еще привлекательнее.
Патрик Стюарт
Сэр Патрик Стюарт известен большинству зрителей как капитан Пикар из сериала «Звездный путь: следующее поколение». А еще актер славится тем, что почти совсем не изменился со времени своего участия в этом проекте.
Анна Фэрис
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Ролью, принесшей популярность Анне Фэрис, стала Синди Кэмпбелл в фильме «Очень страшное кино» в 2000 году. И похоже, что прошедшие 18 лет почти никак не отразились на внешности актрисы.
Уильям Шетнер
Капитан Кирк мало изменился за прошедшую четверть века и просто отлично выглядит для своих 87 лет.
Кристи Тарлингтон
Многие женщины «чуть-чуть за» пытаются скрыть возраст при помощи макияжа, но кажется, что Кристи он не нужен. Супермодель словно светится изнутри без явных косметических ухищрений.
Джессика Альба
Актриса и успешная бизнесвумен ничуть не изменилась за прошедшие 15 лет. В детстве и юности здоровье Джессики оставляло желать лучшего, но, к счастью, ей удалось преодолеть все неприятности и сегодня она выглядит счастливой и здоровой.
Мейми Ван Дорен
Актриса Мейми Ван Дорен — современница Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд. В 1950-х у этих трех голливудских красавиц даже было прозвище — The Three M’s («Три М»: Мэрилин, Мейми и Мэнсфилд). Судьбы Мэрилин и Джейн сложились трагически, и актрисы рано ушли от нас, но Мейми прекрасно себя чувствует и выглядит как минимум на 25 лет моложе своего истинного возраста.