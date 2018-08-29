16 звезд, которые не собираются стареть. И правильно делают

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Время неумолимо. Но есть редкая категория людей, к которым оно на удивление благосклонно, и среди них немало знаменитостей. Вы можете сказать, что все дело в пластической хирургии и дорогом уходе, но мы считаем, что прежде всего молод тот, у кого много энергии. Посмотрите на Дженнифер Лопес, Гвен Стефани или Софию Вергару — кажется, они стали только привлекательнее с годами. А некоторые звезды сегодня и вовсе выглядят моложе, чем 20 лет назад.

AdMe.ru сравнил старые и новые фото некоторых знаменитостей и был приятно удивлен тем, как мало на этих людей повлияло время.

Дженнифер Лопес

Дженнифер, словно хорошее вино, становится все лучше со временем. Неудивительно, что она предпочитает встречаться с мужчинами моложе себя: не каждый ровесник может похвастаться такой же энергичностью, как у Джей Ло.

Джаред Лето

Пожалуй, единственное изменение во внешности музыканта за прошедшие годы - это увеличение количества растительности на лице. И заметьте, у Джареда нет ни единой морщины.

Джеки Гарри

Актриса Джеки Гарри недавно порадовала поклонников своим прекрасным фото в твиттере. Те, кто помнит ее по роли в сериале «Сестра, сестра», не могли не отметить, что в 62 года Джеки выглядит почти так же, как выглядела в 36.

Марио Лопес

44-летний телеведущий и актер выглядит так, будто не имеет возраста. Пожалуй, он несильно изменился со времен своего участия в подростковом сериале «Спасенные звонком». Нам остается лишь удивляться.

Ашер

Музыкант почти не изменился с начала 2000-х, хотя и несколько повзрослел, что только пошло ему на пользу.

София Вергара

Глядя на Софию, почти невозможно поверить, что у нее есть взрослый сын, которому 27 лет. Ведь актриса и сама выглядит примерно на этот же возраст.

Ниа Вардалос

В 2016 году на экраны вышло продолжение фильма «Моя большая греческая свадьба», и мы не могли не заметить, как молодо в нем выглядела Ниа, да и остальные герои тоже — словно и не было этих 14 лет, которые прошли с выхода первой части.

Странный Эл Янкович

Фанаты спрашивают пародиста: почему он совсем не меняется? Некоторых это даже немного пугает, ведь Эл совсем не выглядит на свои 58 лет. Но мы думаем, что все дело в юморе, который, как известно, благотворно сказывается на здоровье и продлевает жизнь.

Мисси Эллиот

Как шутят поклонники певицы, «Мисси стареет наоборот». И, в самом деле, сегодня Мисси Эллиот выглядит моложе, чем 20 лет назад.

Гвен Стефани

Певица Гвен Стефани не только не поддалась влиянию времени, но и стала, как нам кажется, еще привлекательнее.

Патрик Стюарт

Сэр Патрик Стюарт известен большинству зрителей как капитан Пикар из сериала «Звездный путь: следующее поколение». А еще актер славится тем, что почти совсем не изменился со времени своего участия в этом проекте.

Анна Фэрис

Ролью, принесшей популярность Анне Фэрис, стала Синди Кэмпбелл в фильме «Очень страшное кино» в 2000 году. И похоже, что прошедшие 18 лет почти никак не отразились на внешности актрисы.

Уильям Шетнер

Капитан Кирк мало изменился за прошедшую четверть века и просто отлично выглядит для своих 87 лет.

Кристи Тарлингтон

Многие женщины «чуть-чуть за» пытаются скрыть возраст при помощи макияжа, но кажется, что Кристи он не нужен. Супермодель словно светится изнутри без явных косметических ухищрений.

Джессика Альба

Актриса и успешная бизнесвумен ничуть не изменилась за прошедшие 15 лет. В детстве и юности здоровье Джессики оставляло желать лучшего, но, к счастью, ей удалось преодолеть все неприятности и сегодня она выглядит счастливой и здоровой.

Мейми Ван Дорен