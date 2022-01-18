16 знаменитых красоток, которые спрятали за окрашиваниями и выпрямлением свои настоящие прически

Многие из нас любят менять прически и примерять на себя разные образы. Кудрявые волосы нам хочется выпрямить, прямые — завить, темные — осветлить, а светлые покрасить в яркий цвет. Вот и звезд это стремление не обошло стороной: многие из них так давно изменили свой внешний вид, что мы уже и не помним, как выглядят их натуральные прядки. К примеру, Лили Коллинз на экране — жгучая брюнетка, а родной оттенок волос у нее светлый.