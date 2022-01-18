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16 знаменитых красоток, которые спрятали за окрашиваниями и выпрямлением свои настоящие прически

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Многие из нас любят менять прически и примерять на себя разные образы. Кудрявые волосы нам хочется выпрямить, прямые — завить, темные — осветлить, а светлые покрасить в яркий цвет. Вот и звезд это стремление не обошло стороной: многие из них так давно изменили свой внешний вид, что мы уже и не помним, как выглядят их натуральные прядки. К примеру, Лили Коллинз на экране — жгучая брюнетка, а родной оттенок волос у нее светлый.

AdMe.ru решил как следует покопаться в архивах и вспомнить, как выглядели знаменитости со своими натуральными волосами. На коллажах слева вы увидите селебрити с привычной прической, а справа — с той, что дала им природа.

Кристина Агилера

Хэлли Берри

Кейт Бекинсейл

Мэрайя Кэри

Кэри Маллиган

Лили Рейнхарт

Аня Тейлор-Джой

Мадонна

Хизер Грэм

Тони Коллетт

Элизабет Бэнкс

Сара Полсон

Хайди Клум

Дакота Джонсон

Селена Гомес

Лили Коллинз

А вы красите волосы или предпочитаете свой натуральный цвет?

Фото на превью IPA / MEGA / East News, lilyjcollins / Instagram
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