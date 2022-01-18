16 знаменитых красоток, которые спрятали за окрашиваниями и выпрямлением свои настоящие прически
Многие из нас любят менять прически и примерять на себя разные образы. Кудрявые волосы нам хочется выпрямить, прямые — завить, темные — осветлить, а светлые покрасить в яркий цвет. Вот и звезд это стремление не обошло стороной: многие из них так давно изменили свой внешний вид, что мы уже и не помним, как выглядят их натуральные прядки. К примеру, Лили Коллинз на экране — жгучая брюнетка, а родной оттенок волос у нее светлый.
AdMe.ru решил как следует покопаться в архивах и вспомнить, как выглядели знаменитости со своими натуральными волосами. На коллажах слева вы увидите селебрити с привычной прической, а справа — с той, что дала им природа.
Кристина Агилера
Хэлли Берри
Кейт Бекинсейл
Мэрайя Кэри
Кэри Маллиган
Лили Рейнхарт
Аня Тейлор-Джой
Мадонна
Хизер Грэм
Тони Коллетт
Элизабет Бэнкс
Сара Полсон
Хайди Клум
Дакота Джонсон
Селена Гомес
Лили Коллинз
А вы красите волосы или предпочитаете свой натуральный цвет?
Фото на превью IPA / MEGA / East News, lilyjcollins / Instagram
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