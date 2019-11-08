16+ знаменитостей, чьи настоящие имена знают только близкие родственники

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Вероятно, вы никогда не слышали о Карлосе Эстевесе и Лоре Джин Уизерспун, а вот Чарли Шина и Риз Уизерспун знаете точно. На заре карьеры многие звезды волновались о том, что их настоящие имена могут показаться слишком странными и трудными для произношения, поэтому решили их изменить. Одни используют в качестве сценического псевдонима свои вторые имена или детские прозвища, а другие и вовсе выдумывают новые.

Мы в AdMe.ru верим в то, что правильно выбранное сценическое имя может подтолкнуть развитие карьеры и вдохновить актера.

1. Кит Харингтон — Кристофер Кейтсби Харингтон (Christopher Catesby Harington)

На самом деле актера зовут Кристофер Кейтсби, но дома его всегда называли просто Кит. Мальчик был уверен, что это и есть его настоящее имя, пока в 11 лет не подписал так школьную контрольную. Учитель сказал, что его зовут Кристофер и так и следует подписываться. Кит признался, что был в бешенстве и не сразу смог в это поверить.

2. Тильда Суинтон — Кэтрин Матильда Суинтон (Katherine Mathilda Swinton)

Родившаяся в семье шотландской знати актриса получила длинное и красивое имя. Еще будучи подростком, она сократила его до звонкого Тильда. И правильно, ведь имя Матильда больше подошло бы для театральных подмостков, а не для Голливуда, который эксцентричная девушка с космической внешностью отправилась покорять.

3. Дэвид Теннант — Дэвид Джон Макдональд (David John McDonald)

Фамилия Макдональд довольно звучная, однако кинодеятель Дэвид Макдональд уже существовал. Во избежание путаницы будущий 10-й Доктор Кто порылся в музыкальном журнале и решил взять псевдоним в честь Нила Теннанта — гитариста группы Pet Shop Boys.

4. Принц Гарри и Меган Маркл — принц Генри и Рэйчел Маркл (Henry Charles Albert David, Rachel Meghan Markle)

Меган лишь второе имя актрисы, первое — Рэйчел. Именно так звали героиню Маркл в сериале «Форс-мажоры», после показа которого Меган стала популярной. Тайна открылась, когда королева Елизавета II назвала полное имя актрисы, благословляя ее на брак с внуком — принцем Гарри. Который, к слову, тоже вовсе не Гарри. Шестой в очереди на престол получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид, однако с раннего детства известен под семейным именем Гарри — оно используется даже в официальных источниках.

5. Миша Коллинз — Дмитрий Типпенс Крашник (Dmitri Tippens Krushnic)

Довольно забавно, что голливудский кинодеятель из Дмитрия превратился в Мишу, но факт остается фактом. Американский актер и режиссер, известный широкой публике благодаря роли Кастиэля в сериале «Сверхъестественное», рассказывает историю этой метаморфозы: «Когда моя мама училась в колледже, она побывала в России, где у нее был парень по имени Дмитрий, сокращенно она называла его Митя. Мне дали такое же имя, только вот мама была уверена, что Митя и Миша — это одно и то же. Так что меня всегда звали Мишей, с самого рождения». Фамилию Миша тоже сменил, взяв бабушкину девичью — Коллинз. Кстати, актер любит радовать фанатов и во время пресс-конференций говорить по-русски.

6. Энди Уорхол — Эндрю Вархола (Andrew Warhola)

Его отец Андрей и мать Юлия перебрались в Штаты в поисках работы и лучшей жизни. В студенческие годы он подписывал поздравительные открытки «Эндрю Вархола», но, отправляясь покорять Нью-Йорк, сменил фамилию с Вархола на Уорхол, а имя — с Эндрю на Энди, что, как ему казалось, было более звучным.

7. Кортни Лав — Кортни Мишель Харрисон (Courtney Michelle Harrison)

Актриса, певица, вдова Курта Кобейна отличается буйным нравом и любовью ко всему яркому, в том числе именам. Провокационный псевдоним родился, когда Кортни было 16 лет: она увлеклась танцами и взяла сценическое имя Лав, которое позже сделала своей фамилией. Возможно, такой выбор был неслучаен: мать и отчим Кортни исповедовали идеологию хиппи, поэтому первые годы жизни девочка провела в их коммунах.

8. Кирк Дуглас — Исер (Иззи) Данилович (Issur Danielovitch)

Родители актера золотой эры Голливуда эмигрировали в США из Могилевской губернии и американизировали фамилию Данилович, став Демскими (Demsky). Семья была очень бедной, но Исер твердо решил стать артистом и сделать так, чтобы родные больше ни в чем не нуждались. Во время учебы в колледже он познакомился с начинающим актером, также ребенком иммигрантов, который сменил имя и предложил Демскому называться Кирк Дуглас. За свою долгую и счастливую жизнь Кирк воспитал не менее известного сына — Майкла Кирка Дугласа.

9. Рита Уилсон — Маргарита Ибрагимова (Margarita Ibrahimoff)

Актриса, продюсер и по совместительству больше 30 лет жена Тома Хэнкса, Рита имеет болгарские и греческие корни. Этим и объясняются необычные для Голливуда имя и фамилия. Ее отец Хасан Ибрагимов родился в греческой деревне. Он переехал в Соединенные Штаты и изменил свое имя на Алан, а фамилию — на Уилсон, вдохновившись названием улицы, на которой жил. Кстати, в этом году Рита получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

10. Эмбер Роуз — Эмбер Левончак (Amber Levonchuck)

Модель, певица и актриса унаследовала необычную фамилию от отца-военного и сменила ее на изысканный псевдоним, когда начала подрабатывать танцовщицей. В жилах Эмбер течет гремучая смесь: у нее есть ирландские, итальянские, африканские и шотландские корни.

11. Джонатан Рис Майерс — Джонатан Майкл Фрэнсис О’Киф (Jonathan Michael Francis O’Keeffe)

У ирландского актера длинное и красивое имя. В 16 лет его выгнали из школы, но вместо того чтобы прожигать жизнь, он решил следовать за мечтой и стал ходить по кастингам, не обращая внимания на отказы. Начав сниматься, Джонатан взял себе псевдоним Рис Майерс в честь матери.

12. Сэм Нилл — Найджел Джон Дермот Нилл (Nigel John Dermot Neill)

Актер сменил имя, когда дебютировал в качестве режиссера и понял, что на съемочной площадке коллегам затруднительно произносить «Найджел» несколько раз за час. Но прославился Сэм не в роли режиссера: его ждала головокружительная актерская карьера, он снимается в кино по всему миру, а число фильмов с его участием перевалило за сотню.

13. Чарли Шин — Карлос Ирвин Эстевес (Carlos Irwin Estévez)

Чарли Шин — выдуманное имя, которое Карлос взял, следуя примеру отца, Рамона Антонио Херардо Эстевеса, назвавшего себя Мартином Шином. В 2013 году Чарли Шин отказался от использования своего сценического псевдонима, участвуя в боевике Роберта Родригеса «Мачете убивает»: в титрах он упоминается как Карлос Эстевес.

14. Бри Ларсон — Брианна Сидони Десанье (Brianne Sidonie Desaulniers)

В начале карьеры Бри, будущая Капитан Марвел, взяла псевдоним Ларсон, потому что фамилия Десанье оказалась труднопроизносимой, и ей приходилось постоянно поправлять собеседников. Ларсон — фамилия ее прабабушки.

15. Риз Уизерспун — Лора Джин Риз Уизерспун (Laura Jeanne Reese Witherspoon)

Очаровательная блондинка при рождении была названа Лорой. На старте актерской карьеры будущая звезда Голливуда в качестве основного имени взяла девичью фамилию мамы — Риз.

16. Джеки Чан — Чэнь Ганшэн (Chan Kong-sang)

Чэнь Ганшэн переводится как «Рожденный в Гонконге» — именно там в бедной китайской семье и появилась будущая звезда мирового масштаба. Прежде чем стать известным, актер использовал множество псевдонимов, а имя Джеки он получил в молодости от своих австралийских товарищей, с которыми вместе работал на стройке.