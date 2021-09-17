16 профессий, представители которых сильно изменились за прошедшие 100 лет
Мир меняется с космической скоростью, а вместе с ним и люди. Если раньше люди бросали монетку кучеру и ходили к модистке за новой шляпкой, то теперь достаточно привязать карту к приложению или зайти в модный бутик.
AdMe.ru пригляделся к представителям разных профессий и сравнил с тем, как они же выглядели 100 лет назад. А в бонусе вас ждет профессия, которая сильно изменилась даже меньше чем за век.
Вместо лошадей люди стали использовать машины, но суть работы кучера осталась прежней: платишь и едешь, куда нужно. Теперь мы называем эту профессию «таксист»
Лыжник 100 лет назад и сейчас
Августа Ада Кинг Лавлейс (Байрон), которая считается первым программистом, и ее современный коллега
Оборудование современных стоматологов внушает гораздо больше спокойствия, чем то, что было сотню лет назад
Кинооператор Роланд Тотеро, известный сотрудничеством с Чарли Чаплином, и Роджер Дикинс, получивший «Оскар» в 2020 году за операторскую работу в фильме «1917»
Певица Мэми Смит, чья песня «Crazy blues» была занесена в зал славы «Грэмми», и Домиано — солист группы Måneskin, выигравшей на конкурсе «Евровидение-2021»
Полицейский начала ХХ века и сейчас
Всемирно известный дизайнер ХХ века и основательница модного дома Коко Шанель и Виржини Виар — модельер и нынешний креативный директор Chanel
Секретарша в фильме «Холостяцкая квартира» (1931 год) и секретарь из современного нам фильма «Стажер»
Хирурги сейчас работают в оснащенных операционных с оборудованием, не знакомым коллегам прошлого века
Анна Хюблер и Генрих Бургер — первые чемпионы мира и первые олимпийские чемпионы в парном фигурном катании. И фигуристы Алена Савченко и Брюно Массо — золотые медалисты Олимпиады в 2018 году
Первая стюардесса в Европе Нелли Динер и ее современные коллеги
Рамки того, что считается красивым, стремительно расширяются. Поэтому, например, среди моделей сейчас можно встретить не только стройных томных девушек
На ноготочки ходили и 100 лет назад, и сейчас. Так что работа мастера маникюра всегда востребована
Бонус: от первого человека в космосе до частных космических компаний меньше чем за 100 лет
Космонавт Юрий Гагарин и экипаж корабля частной компании Blue Origin во главе с основателем Джеффом Безосом после возвращения из полета в космос.
А представители вашей профессии сильно изменились за последние 100 лет? Или, может, так давно ее и вовсе еще не существовало?
Поделиться этой статьёй