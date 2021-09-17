16 профессий, представители которых сильно изменились за прошедшие 100 лет

Мир меняется с космической скоростью, а вместе с ним и люди. Если раньше люди бросали монетку кучеру и ходили к модистке за новой шляпкой, то теперь достаточно привязать карту к приложению или зайти в модный бутик.

AdMe.ru пригляделся к представителям разных профессий и сравнил с тем, как они же выглядели 100 лет назад. А в бонусе вас ждет профессия, которая сильно изменилась даже меньше чем за век.

Вместо лошадей люди стали использовать машины, но суть работы кучера осталась прежней: платишь и едешь, куда нужно. Теперь мы называем эту профессию «таксист»

Лыжник 100 лет назад и сейчас

Августа Ада Кинг Лавлейс (Байрон), которая считается первым программистом, и ее современный коллега

Оборудование современных стоматологов внушает гораздо больше спокойствия, чем то, что было сотню лет назад

Кинооператор Роланд Тотеро, известный сотрудничеством с Чарли Чаплином, и Роджер Дикинс, получивший «Оскар» в 2020 году за операторскую работу в фильме «1917»

Певица Мэми Смит, чья песня «Crazy blues» была занесена в зал славы «Грэмми», и Домиано — солист группы Måneskin, выигравшей на конкурсе «Евровидение-2021»

Полицейский начала ХХ века и сейчас

Всемирно известный дизайнер ХХ века и основательница модного дома Коко Шанель и Виржини Виар — модельер и нынешний креативный директор Chanel

Секретарша в фильме «Холостяцкая квартира» (1931 год) и секретарь из современного нам фильма «Стажер»

Хирурги сейчас работают в оснащенных операционных с оборудованием, не знакомым коллегам прошлого века

Модистка и современный ведущий британский дизайнер головных уборов Стивен Джонс

Анна Хюблер и Генрих Бургер — первые чемпионы мира и первые олимпийские чемпионы в парном фигурном катании. И фигуристы Алена Савченко и Брюно Массо — золотые медалисты Олимпиады в 2018 году

Первая стюардесса в Европе Нелли Динер и ее современные коллеги

Рамки того, что считается красивым, стремительно расширяются. Поэтому, например, среди моделей сейчас можно встретить не только стройных томных девушек

На ноготочки ходили и 100 лет назад, и сейчас. Так что работа мастера маникюра всегда востребована

Бонус: от первого человека в космосе до частных космических компаний меньше чем за 100 лет

Космонавт Юрий Гагарин и экипаж корабля частной компании Blue Origin во главе с основателем Джеффом Безосом после возвращения из полета в космос.