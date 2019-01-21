16 привычек, которые действуют на окружающих как красная тряпка на быка
Способность нравиться людям тренируется и оттачивается годами. Это своего рода мастерство, в котором немалую роль играет соблюдение элементарного этикета. А вот способность людям не нравиться, кажется, является врожденной, настолько органичны некоторые персонажи в своих раздражающих амплуа.
Мы в AdMe.ru решили это доказать и составили список тех действий, которые нервируют каждого человека — за редким исключением.
1. Длинные волосы ослепительны, если не выглядят как сосульки, не лежат на чужом столе и не лезут в чужое лицо
2. В общественном туалете нужно закрывать дверь кабинки. Не все окружающие стремятся установить тесный контакт с незнакомцем
3. Людям не особенно нравится смотреть на свистопляску ручки или брелока, даже если их владелец очень нервничает
4. Пассажир поезда (а также автобуса, маршрутки и даже такси) по-прежнему много ест, по-прежнему главные блюда — жареная курица и вареное яйцо
5. Разговаривая с человеком, хотя бы иногда нужно отводить взгляд. Мы же не в сериале «Обмани меня»
6. Не стоит ковырять ногти в людном месте, даже если кажется, что маникюр нуждается в срочной коррекции
7. Для тех, кто имеет дело с бумагами, деньгами и книгами, давно придумали специальные подушечки для смачивания пальцев
8. И гоп-стайл, и хипстер-стайл оскорбляют эстетические чувства общества
9. Не все мы любим физические контакты с незнакомцами
10. Если напевать или насвистывать в общественном месте, денег не будет
11. Когда лень придумывать индивидуальные поздравления, лучше отделаться простым «с праздником!»
12. Если кто-то стучит по столу, у людей поблизости начинает дергаться глаз
13. Рюкзаки и собственные ноги — не люди, в дополнительных сиденьях не нуждаются
14. Когда кто-то пишет несколько коротких сообщений вместо одного длинного, телефон адресата делает так: «пилик»; «пилик»; «пилик»
15. Даешь другу посмотреть одну фотографию на телефоне, а он начинает листать все...
16. Наличие мальчиков сознательного возраста в женской раздевалке смущает даже этих самых мальчиков
А вы узнали кого-то из знакомых в нашем списке?
Иллюстратор Ekaterina Gandrabura специально для AdMe.ru