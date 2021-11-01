16 портретов простых советских женщин, у которых было столько шарма и обаяния, что дух захватывает
«Мультимедиа Арт Музей» при поддержке «Издательства „Яндекса“» запустил глобальный проект «История России в фотографиях», который дает шанс соприкоснуться с прошлым. Одного взгляда на снимок достаточно, чтобы прочувствовать особый шарм и характер людей того времени.
Редакция AdMe.ru пришла в восторг от увиденного. Мы обнаружили множество завораживающих портретов советских женщин, чьей красоте и силе духа можно только позавидовать.
Соколовский карьер, крановщица. 1957 год
Девушка на зерне. 1950-е годы
Комбайнер Георгиевской МТС Анна Шепилова. 2 года самостоятельно работает на комбайне
Каменщица. Москва, 1959–1960-е годы
Упаковщица масла «Красный Октябрь». 1960-е годы
Портрет девушки. 1970-е годы
Агроном Ванда Павловская. Черновицкая область, 1960 год
В поле. Колхоз «Коминтерн», 1950-е годы
Одна из лучших телятниц колхоза «Авангард». 1957 год
Реставратор из Ленинграда. 1978 год
5 лет назад здесь была голая степь. Колхозница Надя Кузнецова. 1957 год
Студентка Черкасского медицинского техникума перед выступлением на клубной сцене. 1956 год
Портрет девушки. 1970-е годы
Сварщица Молдован на Каховской стройке. 1950-е годы
Ира Гришина, колхозница. 1950-е годы
Бортпроводница Тамара Бейсенова. 1961 год
Каждая женщина из подборки по-особенному обворожительна. В чем, на ваш взгляд, секрет их очарования?
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