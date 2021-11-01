16 портретов простых советских женщин, у которых было столько шарма и обаяния, что дух захватывает

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

«Мультимедиа Арт Музей» при поддержке «Издательства „Яндекса“» запустил глобальный проект «История России в фотографиях», который дает шанс соприкоснуться с прошлым. Одного взгляда на снимок достаточно, чтобы прочувствовать особый шарм и характер людей того времени.

Редакция AdMe.ru пришла в восторг от увиденного. Мы обнаружили множество завораживающих портретов советских женщин, чьей красоте и силе духа можно только позавидовать.

Соколовский карьер, крановщица. 1957 год

Девушка на зерне. 1950-е годы

Комбайнер Георгиевской МТС Анна Шепилова. 2 года самостоятельно работает на комбайне

Каменщица. Москва, 1959–1960-е годы

Упаковщица масла «Красный Октябрь». 1960-е годы

Портрет девушки. 1970-е годы

Агроном Ванда Павловская. Черновицкая область, 1960 год

В поле. Колхоз «Коминтерн», 1950-е годы

Одна из лучших телятниц колхоза «Авангард». 1957 год

Реставратор из Ленинграда. 1978 год

5 лет назад здесь была голая степь. Колхозница Надя Кузнецова. 1957 год

Студентка Черкасского медицинского техникума перед выступлением на клубной сцене. 1956 год

Портрет девушки. 1970-е годы

Сварщица Молдован на Каховской стройке. 1950-е годы

Ира Гришина, колхозница. 1950-е годы

Бортпроводница Тамара Бейсенова. 1961 год