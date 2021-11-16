16 популярных вещей и явлений, которые мы, миллениалы, неосознанно стираем с лица Земли

По приблизительным оценкам, 23 % населения планеты — миллениалы. Они родились в промежуток с начала 80-х до середины 90-х годов. Самым старшим представителям поколения Y, или «некст», как его еще называют, уже исполнилось 40 лет. В сети то и дело появляются рассуждения о том, что эгоистичные «игреки» уничтожают очередные популярные вещи или явления.

AdMe.ru разузнал, что же все-таки мы, миллениалы, шаг за шагом стираем с лица Земли и почему так происходит.

1. Глажка

Несмотря на то, что утюг есть почти в каждом доме, мы им редко пользуемся. И дело не только в расслабленной моде, которая позволяет нам покинуть квартиру в мятом джемпере. Вместо того чтобы возиться с установкой гладильной доски, бывает проще придать надлежащий вид одежде с помощью отпаривателя. А многие современные ткани и вовсе не требуют глажки.

2. Кусковое мыло

По мнению миллениалов, после использования кусковое мыло покрывается микробами, поэтому они предпочитают ему жидкие моющие средства. Недавние исследования доказали, что эти опасения напрасны и подхватить болезнь, помыв руки зараженным мылом, практически невозможно.

3. Консервированный тунец

Миллениалы не отказываются от тунца, но предпочитают есть его не из консервной банки. В то время как продажи консервированного тунца снижаются, спрос на свежую и замороженную рыбу только растет.

4. Бумажные салфетки

Представители поколения Y склонны заменять бумажные салфетки бумажными полотенцами. А те, кого заботят проблемы экологии, и вовсе избегают бумаги, выбирая многоразовые варианты из ткани.

5. Кондиционер для белья

Популярность кондиционеров для белья постепенно снижается. Представители компании, занимающейся производством моющих средств, объясняют это тем, что миллениалы попросту не знают, для чего предназначен этот продукт. Но есть тому и другое объяснение: люди 25–40 лет заботятся об окружающей среде и избегают использования химических продуктов в своих домах.

6. Свадьбы

Поколение Y отказывается от традиционных элементов свадьбы. Уходят в прошлое длинные белые платья, фата, девичники и мальчишники, бросание букетов и шикарные помолвочные кольца. Мы вступаем в брак позже, что, однако, является благоприятной тенденцией: исследование показало, что чем дольше люди ждут создания семьи, тем счастливее они в отношениях.



7. Деловые костюмы

Поколение «некст» не обременяет себя и формальной одеждой, придерживаясь образа жизни, в котором нет места деловым костюмам и галстукам. Отчасти это связано с тем, что мы выросли в эпоху миллионеров, одетых в толстовки и кроссовки. Они своим примером доказали, что необязательно выглядеть официально, чтобы построить прибыльный бизнес.

8. Изюм

Изюм тоже попал в число продуктов, которые не пользуются спросом у нашего поколения. Возможно, этот сухофрукт слишком сладкий для миллениалов, заботящихся о своем здоровье.

9. Тренажерные залы

Мы перестали сковывать себя узами годовых абонементов в тренажерные залы, выбирая вместо них занятия в специализированных спортивных студиях или онлайн. На смену скучным беговым дорожкам и тренажерам пришли пилатес, растяжка, аэройога и другие направления.

10. Обеды

Представители поколения Y постепенно отходят от полноценного 3-разового питания, употребляя в пищу фрукты и йогурты вместо горячего обеда.

11. Майонез

Продажи майонеза падают. Переживающие о своем здоровье миллениалы исключают этот соус из своего рациона. Да и к тому же выбор блюд, в том числе всевозможных заправок, никогда не был таким большим. У майонеза серьезная конкуренция, которую он, к сожалению, не выдерживает.

12. Рабочий день с 9:00 до 18:00

Поиск баланса между служебными обязанностями и личной жизнью привел к тому, что все больше людей выбирают гибкий график труда. Все более актуальным это становится в связи с распространением удаленного формата работы.

13. Дверные звонки

Дверные звонки медленно, но верно становятся пережитком прошлого. Пользователи соцсетей объяснили это тем, что по прибытии на место теперь проще отправить сообщение с текстом «Я тут». А в современных домах на смену дверным звонкам пришли видеодомофоны.

14. Разводы

Миллениалы вносят коррективы не только в процесс заключения брака, но и в разводы. Количество пар, желающих расторгнуть брак, среди лиц старше 45 лет продолжает увеличиваться, чего нельзя сказать о парах нашего поколения. Кроме того, в случае развода мы относимся к бывшим партнерам дружелюбнее, чем наши родители.

15. Газированные напитки

Сладким газированным напиткам мы предпочитаем старые добрые чай и кофе. А крупным производителям газировки только и остается, что делать ставки на варианты с низким содержанием сахара.

16. Бюстгальтеры

В последнее время представительницы поколения «некст» отказываются от бюстгальтеров, объясняя это тем, что в них некомфортно. Вместе с этим растет популярность спортивных бра.