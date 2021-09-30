16 образов звезд, которые мы, кажется, уже где-то видели

Все новое — это хорошо забытое старое. Вот и звезды так думают, поэтому часто вдохновляются образами своих коллег или героев кинофильмов. Некоторые делают это с определенным посылом, другие и сами не осознают, что повторили чей-то звездный выход.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать шикарные наряды звезд, и вот 16 знаменитостей, чьи образы показались нам знакомыми.

Бьянка Джаггер (1977) и Кайя Гербер (2021)

20-летняя модель появилась на Met Gala в платье, которое было скопировано с наряда Бьянки Джаггер. Бьянка блистала в этом наряде в 1977 году, Кайе удалось повторить ее успех спустя 44 года.

Анна Николь Смит (1994) и Хлои Кардашьян (2019)

Хлои примерила на себя образ культовой блондинки 90-х годов. Ее пост в инстаграме собрал много восторженных отзывов, где говорилось о сходстве женщин.

Хеди Ламарр (1941) и Эмили Блант (2021)

Головной убор Блант на Met Gala напомнил звездную диадему Хеди Ламарр из кинофильма «Девушки Зигфилда». Правда, Эмили решила сделать убор более лаконичным и добавить другие аксессуары.

Анджелина Джоли (2018) и Шарлиз Терон (2020)

Джоли любит изящные платья с эффектными разрезами. На церемонии вручения «Оскара» в 2020 году Шарлиз Терон появилась в подобном платье — с таким же смелым разрезом и схожим кроем рукавов.

Робот C-3PO (1977) и Lil Nas X (2021)

Молодой рэпер Lil Nas X любит эпатировать, ведь не просто так его позвали на Met Gala. На мероприятии он появился в золотых доспехах, в которых интернет-пользователи моментально разглядели аллюзию на робота C-3PO из «Звездных войн».

Наоми Кэмпбелл (1999) и Дуа Липа (2021)

В 2021 году певица блистала в платье, которое напоминало наряд Кэмпбелл от Versace 22-летней давности. Та же блестящая ткань, те же бабочки, Дуа только слегка осовременила фасон вещицы.

Кейт Мосс (2012) и Сиенна Миллер (2013)

Ходило много слухов о вражде Кейт Мосс и Сиенны Миллер. В частности, Сиенну обвиняли в копировании стиля модели: достаточно вспомнить знаменитое леопардовое пальто Мосс и похожее у Миллер. Впрочем, в 2014 году девушки уже мило позировали фотографам на мероприятии, словно хорошие подруги.

Шер (2004) и Дженнифер Лопес (2019)

Вполне возможно, что стилисты Джей Ло вдохновились певицей Шер, когда создавали этот парик. Ведь дива известна своей любовью к парикам и носила похожие еще в конце 70-х — начале 80-х. Любопытно, что сразу после Лопес в похожем образе на публике появилась Ким Кардашьян.

Анна Мэй Вонг (1934) и Джемма Чан (2021)

Английская актриса китайского происхождения повторила образ Анны Мэй Вонг почти 90-летней давности. Джемма решила таким образом отдать дань уважения первой актрисе из Китая, которая покорила Голливуд.

Одри Хепберн (1964) и Кендалл Дженнер (2021)

Недавний образ Кендалл Дженнер был навеян героиней Одри Хепберн из фильма «Моя прекрасная леди». Даже визажисты постарались сделать похожий макияж, только на современный лад.

Рианна (2012) и Рита Ора (2014)

В сети часто поговаривают о том, что девушки недолюбливают друг друга из-за профессиональных разногласий, а также из-за схожести своих нарядов. Возможно, Рита и вдохновляется стильной Рианной, но, как бы там ни было, обе девушки всегда выглядят сногсшибательно.

Ариана Гранде (2018) и Кортни Кардашьян (2019)

Кортни Кардашьян и Ариана Гранде поддерживают приятельские отношения и часто обмениваются любезностями в сети. 3 года назад Кортни и вовсе примерила на себя образ Арины и поделилась фотографиями в своем аккаунте.

Алисия Сильверстоун («Бестолковые», 1995) и Ирина Шейк (2021)

Модель любит эффектно одеваться даже для прогулок по улице. Так, весной папарацци сфотографировали Ирину в клетчатом костюме, который напомнил культовый образ героини Алисии Сильверстоун из фильма «Бестолковые».

Шер (1973) и Лурдес Леон (2021)

Эпатажная дочь Мадонны воодушевилась Шер, которая в свое время шокировала публику ничуть не меньше. В 70-е годы певица питала слабость к нарядам в восточном стиле и неоднократно появлялась в таких на мероприятиях.

Мэрилин Монро (1957) и Билли Айлиш (2021)

Певица произвела фурор на Met Gala. Она выбрала платье и прическу в классическом голливудском стиле, и многим ее образ напомнил легендарную Мэрилин Монро. Интересно, что Айлиш заключила нестандартную сделку с модным домом Oscar de la Renta: она согласилась надеть платье этого бренда, если тот навсегда откажется от использования меха.

Джессика Рэббит («Кто подставил кролика Роджера», 1988) и Джиджи Хадид (2021)

Молодая мама Хадид на Met Gala сразила всех наповал огненными волосами. Она выбрала образ в стиле гламурных 60-х, однако многие усмотрели в красных волосах, голубых тенях и длинных перчатках намек на мультяшную героиню Джессику Рэббит.