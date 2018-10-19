16 оборотов русского языка, которые поймет только наш человек
Русский язык полон загадок и сюрпризов для тех, кто только начинает его изучать. Иногда фразы могут приобретать такие формы, что у иностранца с непривычки голова идет кругом. Одно и то же слово в разных ситуациях может обозначать совершенно противоположные чувства, а фразеологизмы представляют собой непереводимую игру слов, понятную только нам с вами.
Мы в редакции AdMe.ru покопались в недрах великого и могучего русского языка и хотим с вами поделиться такими невероятными на первый взгляд выражениями.
1.
Как объяснить иностранцу, что «козел» и «коза» — это одно и то же животное, но разного пола, а «осел» и «оса» — даже не одного вида?
2.
Думали ли вы когда-нибудь, что антоним к слову «антоним» — это «синоним»?
3.
Как много может значить диалог, произнесенный с нужной интонацией:
— Дорогая, мне посуду мыть?
— Хорошо мой любимый!
— «Хорошо, мой любимый»? Или «хорошо мой, любимый»? Может, «хорошо, мой, любимый»?
4.
Оказывается, чтобы вынести какой-то жизненный урок, необходимо сделать что-то со своим носом, а вернее «зарубить себе на носу».
5.
Почему мы должны ждать, пока «рак на горе свистнет», чтобы сбылось чье-то обещание?
6.
Загадка русского языка: «борщ пересолила» — то же, что «с солью переборщила».
7.
Не нашему человеку даже в голову не придет, что слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений».
8.
Два пробела — и смысл фразы совершенно другой: «мы же на „ты“» — «мы женаты».
9.
Нелегко понять иностранцу, как сложено законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и союзов: «Решили послать сходить купить поесть».
10.
Не нашему человеку трудно уяснить, что для того, чтобы почувствовать себя сытым, нужно «заморить червячка».
11.
«Наломать дров» — это значит не только подготовиться к холодной зиме, а еще и сделать что-то с серьезными последствиями.
12.
Культурный шок для иностранца: наш человек не просто пропускает какое-то событие, а может его «прошляпить» и даже «прозевать».
13.
Мы не просто приступаем к делу, мы гордо «танцуем от печки»!
14.
«Сделать из мухи слона» — не только непереводимое выражение, но и народная русская забава.
15.
Мы не бездельничаем, мы «тянем кота за хвост»!
16.
А как насчет «хлопать ушами» и «посчитать ворон», когда «в одно ухо влетает, а из другого вылетает»?