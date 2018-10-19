16 оборотов русского языка, которые поймет только наш человек

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Русский язык полон загадок и сюрпризов для тех, кто только начинает его изучать. Иногда фразы могут приобретать такие формы, что у иностранца с непривычки голова идет кругом. Одно и то же слово в разных ситуациях может обозначать совершенно противоположные чувства, а фразеологизмы представляют собой непереводимую игру слов, понятную только нам с вами.

Мы в редакции AdMe.ru покопались в недрах великого и могучего русского языка и хотим с вами поделиться такими невероятными на первый взгляд выражениями.

1.

Как объяснить иностранцу, что «козел» и «коза» — это одно и то же животное, но разного пола, а «осел» и «оса» — даже не одного вида?

2.

Думали ли вы когда-нибудь, что антоним к слову «антоним» — это «синоним»?

3.

Как много может значить диалог, произнесенный с нужной интонацией: — Дорогая, мне посуду мыть?

— Хорошо мой любимый!

— «Хорошо, мой любимый»? Или «хорошо мой, любимый»? Может, «хорошо, мой, любимый»?

4.

Оказывается, чтобы вынести какой-то жизненный урок, необходимо сделать что-то со своим носом, а вернее «зарубить себе на носу».

5.

Почему мы должны ждать, пока «рак на горе свистнет», чтобы сбылось чье-то обещание?

6.

Загадка русского языка: «борщ пересолила» — то же, что «с солью переборщила».

7.

Не нашему человеку даже в голову не придет, что слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений».

8.

Два пробела — и смысл фразы совершенно другой: «мы же на „ты“» — «мы женаты».

9.

Нелегко понять иностранцу, как сложено законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и союзов: «Решили послать сходить купить поесть».

10.

Не нашему человеку трудно уяснить, что для того, чтобы почувствовать себя сытым, нужно «заморить червячка».

11.

«Наломать дров» — это значит не только подготовиться к холодной зиме, а еще и сделать что-то с серьезными последствиями.

12.

Культурный шок для иностранца: наш человек не просто пропускает какое-то событие, а может его «прошляпить» и даже «прозевать».

13.

Мы не просто приступаем к делу, мы гордо «танцуем от печки»!

14.

«Сделать из мухи слона» — не только непереводимое выражение, но и народная русская забава.

15.

Мы не бездельничаем, мы «тянем кота за хвост»!

16.