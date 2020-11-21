16 модных правил, которые современные женщины с удовольствием нарушают и не переживают

Модные журналы пестрят советами на тему, что можно и что нельзя делать, чтобы быть в тренде. Стилисты выдают с телеэкранов правила, которым все женщины априори должны следовать. И многие слепо доверяют авторитетному мнению, забывая, что мы все разные и вообще-то никому ничего не должны.

AdMe.ru разобрался, какие модные установки и советы уже неактуальны. Недаром у большинства зубы от них сводит.

Миф 1. Модные вещи — только для стройных девушек

Бытует мнение, что именно фигура может стать залогом стильного образа. Однако умение красиво одеваться не зависит от типа фигуры — в современных магазинах можно найти актуальные вещи любого размера. Остается только определить подходящие именно вам фасоны, цветовую палитру и научиться подчеркивать свои достоинства с помощью одежды.

Миф 2. Без укладки образ считается незаконченным

Одно из распространенных устаревших правил, что нужно обязательно укладывать волосы, да так, чтобы волосинка к волосинке. Конечно, прическа завершает образ, но сейчас в моде легкая небрежность, поэтому не стоит тратить много времени и усилий на идеальную завивку или выпрямление прядей.

Выбивающиеся из прически локоны, взъерошенные волосы — это трогательно, очаровательно и подчеркивает хрупкость, нежность и безмятежность девушки. И даже отросшие корни сегодня никого не пугают, более того, они даже стали трендом. Конечно, эстетические несовершенства не имеют ничего общего с неряшливостью. Волосы по-прежнему должны быть чистыми, ухоженными, но не более того.

Миф 3. В этом возрасте нельзя носить...

Многие считают, что с наступлением определенного возраста нужно менять свой стиль одежды. Секрет в том, что сами женщины придумали это правило. В современном мире нет ограничений гардероба по возрасту и одежда не делится на категории 30+, 40+, 50+ лет. Стереотипы о модных ограничениях уходят в прошлое вместе с остальными правилами о том, что стоит, а чего не стоит делать в определенном возрасте.

Сегодня легко можно представить женщину в годах в рваных джинсах или мини-юбке. Главное, на что нужно обращать внимание, — актуальность вещей. Не стоит и жалеть об упущенном моменте для экспериментов. Ведь его не существует. Так что если вы всю жизнь носили платья, а потом поняли, что носили их для своего мужчины, и решили переодеться в джинсы, то это отличное решение. Ведь наша жизнь — это вечный путь знакомства с самим собой.

Миф 4. Одежда оверсайз полнит

Свободный крой создает иллюзию более хрупкой фигуры. Чтобы добиться этого эффекта, нужно соблюдать простое правило стилизации одежды оверсайз: хотя бы одна часть фигуры должна быть обтянутой или оголенной. Благодаря этому стиль оверсайз покорил сердца миллионов женщин, ведь можно буквально отстроить себе новую фигуру. Где-то должен быть объем, а где-то одежда должна подчеркивать фигуру — так работает грамотное скульптурирование тела.

Миф 5. Драпировки и объемная одежда скрывают недостатки фигуры

Драпировки и складки придают объем, а просторная одежда скроет очертания фигуры, отчего она увеличится в несколько раз. Гораздо выгоднее будут смотреться умеренно облегающие силуэты или элементы, подчеркивающие ваши достоинства. Например, пояс позволит обратить внимание на тонкую талию.

Миф 6. Никаких длинных волос после 40 лет

Не существует никакой универсальной прически для женщин элегантного возраста. Если со здоровьем волос все в порядке и длинные пряди только украшают, то нет смысла избавляться от них. Главное — ваш комфорт и уверенность в себе. Более того, такие прически не только подчеркивают достоинства, но и скрывают недостатки. Например, идеально подходят женщинам с круглым или немного полным лицом, так как визуально удлиняют его.

Миф 7. Сумка должна быть в тон обуви

Многие пытаются подобрать сумку под цвет обуви. Пожалуй, в этом нет ничего предосудительного и странного. Однако в большинстве случаев строгое соответствие тонов выглядит устаревшим. В наше время все чаще можно встретить сочетание массивных кроссовок с женственным клатчем или, наоборот, шпилек с поясной сумкой. На этих предметах гардероба могут быть нанесены разные принты и использованы разные цвета — здесь теперь нет никаких модных рамок и разрешена полная свобода действий.

Миф 8. В образе не должно присутствовать больше 3 цветов

После того как в моду ворвался color blocking, об этом правиле можно смело забыть навсегда. Выйдя за рамки 3 цветов, можно создать привлекательный и сочный лук. Главный принцип — сочетать в своем образе цвета геометричными блоками на одном элементе одежды или же просто сочетать несколько однотонных вещей разного цвета. Прием с color block удобен для необычных и контрастных сочетаний.

Миф 9. Мне не идет цвет

Какой-то цвет действительно может не подходить той или иной девушке. Однако не бывает так, что абсолютно все оттенки цвета вам не идут. Браковать всю палитру тонов определенного цвета не стоит, ведь у каждого цвета есть огромное количество вариаций и главное — найти свой. Кстати, влияние на восприятие цвета могут оказывать и времена года, ведь в зависимости от них меняется и цвет нашей кожи. Если тот или иной оттенок не соответствует вашему цветотипу или стилю, то его можно носить, но убирать подальше от лица.

Миф 10. Девушки должны носить женственную одежду

Некоторые уверены: девушка должна придерживаться стиля классической женственности и не допускать в образе никакой дерзости и гранжа. Пора оставить это правило в прошлом, ведь нет ничего плохого в том, чтобы надеть не просто джинсы, а джинсы с дырками на коленях. Или заменить приевшийся тренч рокерской кожаной курткой и отправиться в ней на родительское собрание.

Миф 11. Нельзя сочетать в одном ансамбле оттенки зеленого с розовым

Правило это зародилось давным-давно, и ему следуют обычно начитанные интеллектуалы. Еще у Антона Павловича Чехова в пьесе «Три сестры» было осуждение этого сочетания в одежде. Там Ольга сделала Наталье выговор за то, что та подвязала розовое платье зеленым поясом. С легкой руки писателя подобную цветовую гамму стали считать дурным вкусом и мещанством. При всем уважении к Антону Павловичу, что одному режет глаз, другому покажется приятным контрастом. К тому же в природе мы то и дело видим красные и розовые цветы в обрамлении зеленых лепестков. И цветы эти прекрасны. Вот и в человеке все должно быть прекрасно, как сказал сам Чехов.

Миф 12. Кожаные вещи — это вызывающе

Тут нужно ориентироваться на крой, посадку и актуальность в данный момент. Возможно, если надеть костюм из латекса с лаковыми ботфортами, то это будет выглядеть вульгарно. Но отдельные элементы одежды, такие как базовые кожаные брюки, рубашки, пиджаки, даже в повседневном гардеробе смотрятся крайне стильно.

Миф 13. Винтажный стиль старит

Многие избегают вещей из «бабушкиного сундука» и из секонд-хендов, так как боятся этим добавить себе возраста. Сама по себе такая одежда не старит, однако ее нужно добавлять только в максимально актуальный образ.

Миф 14. Татуировки надо скрывать

Кто-то хотел так выразить индивидуальность, проявить креатив или рассказать свою историю. Однако некоторые до сих пор считают, что это признак легкомысленности и детскости. По этой причине представителям многих профессий приходится скрывать татуировки, а некоторые не любят их демонстрировать и в обычной жизни. Замысловатые рисунки на теле давно стали частью истории человечества, поэтому нет смысла стесняться и всегда скрывать их под одеждой

Миф 15. Шпильки идут всем

Это не самый универсальный вариант обуви. Хоть она и выглядит стильно и элегантно, но девушкам в теле не стоит выбирать слишком тонкий каблук, ведь объемная фигура в сочетании со шпильками может показаться больше из-за контраста. Обувь лучше подбирать исходя из типа фигуры, образа в целом и избегать дисбаланса размеров.

Миф 16. Седые волосы надо закрашивать

Столько женщин чувствуют себя обязанными подчиняться стереотипам, царящим в обществе, и, в частности, красить седые волосы. Но сейчас зрелая красота в тренде уже не первый сезон, и на это есть несколько не самых очевидных причин. Во-первых, она демонстрирует статус. Во-вторых, женщины, способные следовать своим собственным путем, вразрез навязанным шаблонам, достойны уважения. Главное, чтобы волосы и кожа выглядели ухоженными, гладкими и блестящими, тогда и наличие седины будет уместно.