16 комиксов от художника, который понял в этой жизни все. Даже русскую классику

Художник из Оттавы Джон Аткинсон называет себя «Не те руки». Под этим псевдонимом он рисует комиксы, в которых доходчиво объясняет своим читателям, что происходит вокруг них. Канадец делится своим творчеством у себя в Facebook и Twitter. Он постиг логику действий исторических личностей, понял, что такое ксенофобия, разобрался в интригах «Игры престолов» и смог легко объяснить соотечественникам, о чем писал Лев Толстой. Художник даже выпустил книгу, в которой спойлерит классику, в том числе и русскую.