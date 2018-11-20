16 комиксов от художника, который понял в этой жизни все. Даже русскую классику
Художник из Оттавы Джон Аткинсон называет себя «Не те руки». Под этим псевдонимом он рисует комиксы, в которых доходчиво объясняет своим читателям, что происходит вокруг них. Канадец делится своим творчеством у себя в Facebook и Twitter. Он постиг логику действий исторических личностей, понял, что такое ксенофобия, разобрался в интригах «Игры престолов» и смог легко объяснить соотечественникам, о чем писал Лев Толстой. Художник даже выпустил книгу, в которой спойлерит классику, в том числе и русскую.
Мы в AdMe.ru собрали самые интересные, на наш взгляд, комиксы Джона Аткинсона, в которых он необычно препарирует окружающую действительность.
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Фото на превью John Atkinson, Wrong Hands