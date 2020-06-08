16 фактов о Чарльзе Диккенсе — мировом классике, который запретил воздвигать себе монументы
Чарльзу Диккенсу еще при жизни удалось снискать славу самого известного и популярного писателя Англии. Один из виднейших прозаиков XIX века стал классиком мировой литературы благодаря своим произведениям в духе реализма. Но его романы не стоит относить сугубо к одному жанру: в них можно отыскать и сентиментальное начало, и даже черты сказки. За это мы и любим его «Оливера Твиста», «Дэвида Копперфильда» и «Большие надежды».
AdMe.ru вспоминает английского писателя и приводит несколько нескучных фактов из его биографии.
- Будущий классик родился 7 февраля 1812 года в пригороде Портсмута и был 2-м из 8 детей в семье. Переехав в Лондон, семья стала жить не по средствам, и в 1824 году Диккенс-старший угодил в долговую тюрьму. Чарльз пошел работать на фабрику по производству ваксы. А по воскресеньям дети были вынуждены проводить время в тюрьме с отцом.
- Диккенс сперва проявил себя не как писатель, а как репортер. Именно после нескольких репортажей его заметила публика.
- Классик любил довольно экстравагантно одеваться. Писатель Честертон так высказывался об этом: «Он носил бархатную куртку, какие-то невероятные жилеты, напоминавшие своим цветом совершенно неправдоподобные солнечные закаты, невиданные в ту пору белые шляпы, совершенно необыкновенной, режущей глаза белизны. Он охотно наряжался и в сногсшибательные халаты; рассказывают даже, что он в таком одеянии позировал для портрета».
- Чарльз Диккенс обладал сверхвозбудимым разумом и был подвержен паранормальным влияниям.
- Как редактор, он не мог устоять перед рассказами о привидениях. В издававшимся под его руководством журнале «Круглый год» всегда находилось место чему-то сверхъестественному. Такое пристрастие объяснялось тем, что писатель видел то, что не могли видеть другие. Например, в один из утренних часов ему привиделся отец, сидящий на стуле. Чарльз знал, что его папа находится в добром здравии. Он попытался ухватить его за плечо, но лишь дотронулся до пустоты. С тех пор писатель считал, что утро для него — время свиданий с призраками.
- Диккенс был подвержен видениям и часто испытывал чувство дежавю. Когда такое случалось, писатель начинал теребить шляпу, из-за чего головной убор быстро терял презентабельный вид.
- Посещая итальянский город Феррара, Диккенс испытал одно из таких сильных чувств. В путевых заметках он описывал его так: «Может быть, меня убили тут в предыдущей жизни? Откуда еще об этой местности у меня могли бы взяться столь яркие воспоминания? Кровь стынет в жилах, когда я распознаю одну за другой все новые знакомые детали. Воспоминания о местах, где я никогда не бывал, вспыхнули у меня с такой силой, что теперь вряд ли я смогу о них позабыть».
- Главный редактор журнала «Фортнайтли ревью» Джордж Генри Льюис рассказывал, что однажды Чарльз поведал ему, что каждое слово, прежде чем перенестись на бумагу, сначала им отчетливо слышится, а все персонажи постоянно находятся рядом с ним и вступают в диалог. Поэтому Диккенс любил бродить по оживленным улицам. «Днем как-то можно еще обойтись без людей, — признавался он, — но вечером я просто не в состоянии освободиться от своих призраков, пока не потеряюсь от них в толпе».
- Так, например, во время работы над «Лавкой древностей» писатель не мог ни спать, ни есть, потому что его маленькая героиня — Нелли Трент — постоянно вертелась под ногами, требовала внимания и сочувствия и ревновала, если писатель отвлекался на кого-то другого.
- Как и его отец, Чарльз не слишком умел распоряжаться деньгами. Расходы его семьи превышали доходы, а богемная беспорядочная жизнь никак не способствовала исправлению дел.
- Диккенс обладал выдающими актерскими способностями, что помогало ему зарабатывать на жизнь чтением отрывков своих произведений. Он был блестящим чтецом, и впечатление от этих чтений у слушателей оставалось колоссальное.
- Чарльз Диккенс был далеко не ангелом. Его натура была сложной и противоречивой. Писатель часто несправедливо относился к своей жене, обвиняя ее в постоянных беременностях, ограниченности и полноте. Вероятно, лишь большая любовь помогла Кэтрин терпеть все чудачества мужа. Она не роптала даже тогда, когда к ним переехала жить ее сестра Мэри и в одночасье стала музой писателя. Спустя несколько лет Диккенс сам инициировал развод с супругой ради молоденькой любовницы и даже пытался отправить Кэтрин в психиатрическую лечебницу.
Кэтрин Хогарт, супруга Чарльза Диккенса.
- В 1847 году Чарльз Диккенс познакомился с Хансом Кристианом Андерсеном. Последний еще не был известен в Англии, тогда как Диккенс был настоящей звездой. Андерсен восторженно воспринял это знакомство и, когда в переписке Диккенс между делом пригласил его погостить, тотчас же воспользовался приглашением кумира.
- Остановившись у Диккенсов, Андерсен тут же стал раздражать их своим присутствием. Когда тот уехал, Чарльз приколол в гостевой комнате записку: «Ханс Кристиан Андерсен жил тут 5 недель, которые показались нашей семье ГОДАМИ».
Ханс Кристиан Андерсен.
- При этом чувство сопереживания все же не было чуждо классику. Владимир Набоков в своих лекциях упоминал рассказ о Диккенсе: в трудные годы своей лондонской юности Чарльз шел по улице позади рабочего, несшего на руках большеголового ребенка. Человек шел, не оборачиваясь, а мальчик из-за его плеча смотрел на Диккенса. Тот ел из бумажного пакета вишни и потихоньку угощал ребенка, и никто этого не видел.
- В своем завещании писатель запретил воздвигать себе монументы. Он хотел остаться в памяти читателей лишь благодаря своим произведениям.
Какое произведение Чарльза Диккенса вы любите больше всего?
Фото на превью Science Photo Library / East News