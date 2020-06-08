16 фактов о Чарльзе Диккенсе — мировом классике, который запретил воздвигать себе монументы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чарльзу Диккенсу еще при жизни удалось снискать славу самого известного и популярного писателя Англии. Один из виднейших прозаиков XIX века стал классиком мировой литературы благодаря своим произведениям в духе реализма. Но его романы не стоит относить сугубо к одному жанру: в них можно отыскать и сентиментальное начало, и даже черты сказки. За это мы и любим его «Оливера Твиста», «Дэвида Копперфильда» и «Большие надежды».