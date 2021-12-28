16 фактов, которые покажут знаменитостей с такой стороны, что поклонники будут в ауте

Кажется, что мы знаем о знаменитых людях почти все, так как они постоянно дают интервью, выкладывают в соцсетях семейные фото, еще и репортеры пристально следят за их жизнью. Но есть такие моменты, о которых не догадываются даже преданные фанаты. К примеру, мало кто знает, что Киану Ривз на заре своей творческой карьеры чуть не сменил имя на Чак Спадина, а Элвис Пресли на самом деле был блондином.

Мы в AdMe.ru узнали много чего нового, откопав некоторые любопытные факты о звездах нынешнего и прошлого времени.

1. Натали Портман опубликовала статьи в 2 научных журналах

Натали Портман, еще когда училась в средней школе, написала статью «Простой метод демонстрации ферментативного производства водорода из сахара». Она была опубликована в «Журнале химического образования» (статью можно прочитать здесь). А позднее, во время учебы в Гарварде на факультете психологии, актриса стала соавтором исследования под названием «Активация лобных долей во время постоянства объекта: данные из ближней инфракрасной спектроскопии». Кстати, Натали Портман в этих статьях указана под своей родной фамилией — Хершлаг.

2. Ребел Уилсон решила стать актрисой после галлюцинаций с получением «Оскара»

Ребел Уилсон в 17 лет решила стать актрисой. К такому решению она пришла после одного случая. Будучи за границей в Зимбабве, Уилсон заразилась малярией и была помещена в реанимацию. В лихорадочном состоянии у Ребел появились галлюцинации, будто она находится на вручении премии «Оскар» и произносит приветственную речь. «Видение было настолько ярким, что после выздоровления я увидела в нем знак и решила стать актрисой», — говорила звезда «Девичника в Вегасе».

3. Элвис Пресли на самом деле был блондином

Элвис Пресли известен не только своим потрясающим голосом, но и своими черными как смоль, причесанными волосами. Однако мало кто знает, что Элвис по своей природе — натуральный голубоглазый блондин. Однако начинающий певец начал красить волосы в черный цвет еще в подростковом возрасте. Он считал, что так его черты лица на кинопленке будут лучше выглядеть. Кстати, в те годы косметические товары были дорогостоящей роскошью, поэтому Элвис использовал крем для обуви как более доступный вариант окраски волос.

4. У Дэниела Рэдклиффа была аллергия на очки Гарри Поттера

Очки Гарри Поттера — фирменный атрибут, без которого юный волшебник даже не воспринимается. Вот только во время съемок с ними возникла небольшая проблема. Оказалось, что у Дэниела Рэдклиффа аллергия на очки, а точнее, на никель — материал, из которого был сделан киношный реквизит. Выяснилось это прямо на съемках, когда на лице актера появились белые пятна вокруг глаз. Чтобы решить эту проблему, новые очки были изготовлены из гипоаллергенных материалов.

5. Меган Фокс забывает смывать в туалете

У Меган Фокс есть особенная привычка: она забывает смывать воду в туалете. Об этом актриса сама призналась в одном из интервью. «Со мной жить ужасно. Я не убираю, моя одежда валяется там, где я ее снимаю. Я забываю смывать воду в туалете», — заявила звезда «Трансформеров» в 2007 году.

6. В честь Бейонсе названа муха

В 2012 году исследователи обнаружили в Северном Квинсленде, Австралия, новый вид мух, которым дали название Scaptia beyonceae — в честь американской певицы и актрисы Бейонсе. Такое имя насекомое получило, по-видимому, из-за своего брюшка, кончик которого покрыт плотным слоем волосков ярко-золотистого цвета.

7. Джордж Лукас владеет собственной пожарной командой

Режиссер Джордж Лукас в 1978 году приобрел в Калифорнии огромный земельный участок (1 900 га), который впоследствии стал называться ранчо Skywalker Ranch. Там расположены офисы Lucasfilm, студии звукозаписи, отель, театр, сарай с животными, виноградники, сад, а также склады со множеством дорогостоящего оборудования. Так как в Калифорнии нередки лесные пожары, Лукас создал собственную пожарную команду из 12 человек, которые в любой момент могут защитить ранчо от огня.

8. Том Хэнкс лично оплатил съемку некоторых сцен из «Форреста Гампа»

Бюджет фильма «Форрест Гамп» составлял $ 55 млн, что для 1994 года было колоссальной суммой. И так как наблюдался перерасход бюджета, студия Paramount, спонсирующая съемки, хотела некоторые моменты из сценария вырезать, например, бег главного героя через Америку. Тогда Том Хэнкс и режиссер Роберт Земекис решили вложить свои деньги для покрытия расходов в обмен на часть прибыли. И не прогадали. Так, по данным The Hollywood Reporter, Хэнкс в итоге заработал $ 65 млн.

9. У Дженнифер Лоуренс есть татуировка «H2O»

В одном из интервью исполнительница роли Китнисс Эвердин рассказала, что означает ее маленькая татуировка «H2O». Оказывается, актриса старается почаще пить воду. А в качестве напоминания она и набила ее химическую формулу. Лоуренс в курсе, что цифра 2 была нанесена неправильно — там должен быть нижний индекс. «Мне нужно было погуглить формулу, перед тем как я навсегда вытатуирую ее на своем теле», — призналась звезда «Голодных игр».

10. Киану Ривз чуть не сменил имя на Чак Спадина

В интервью Джимми Фэллону Киану Ривз рассказал, что едва не сменил свое имя на Чак Спадина или Темплтон Пейдж Тейлор. Когда начинающий актер переехал в Голливуд, его агенты хотели, чтобы он сменил имя на что-то более звучное.

11. А Леонардо Ди Каприо едва не стал называться Ленни Уильямсом

Вы знали, что в начале своей карьеры Леонардо Ди Каприо испытывал трудности с поиском агента. А когда все же нашел его, тот предложил начинающему актеру сменить имя на Ленни Уильямс, чтобы оно было более благозвучным для американской аудитории. Но Леонардо отказался.

12. Кстати, Леонардо Ди Каприо носит такое имя неслучайно

Мало кто знает, что Леонардо Ди Каприо носит такое имя неслучайно. Оказывается, мама актера в 1974 году, будучи беременной, посещала галерею Уффици — один из старейших музеев Европы — во Флоренции, Италия. И когда она рассматривала произведение Леонардо да Винчи, женщина впервые почувствовала в утробе толчки своего сына. В тот момент она и решила назвать будущую кинозвезду именем великого художника.

13. Стивен Кинг начал писать в 6–7 лет

Неудивительно, что Стивен Кинг — один из самых плодовитых писателей ХХ века. Он начал заниматься своим ремеслом еще в юности. В одном из интервью король ужасов сказал, что начал писать, когда ему было 6 или 7 лет. Кстати, название первого из опубликованных им рассказов было изменено с «Я был подростком, грабившим могилы» на «В полумире ужаса».

14. Уилл Феррелл работал кассиром в банке

До начала своей карьеры комика и актера Уилл Феррелл успел поработать во многих сферах. Так, он был кассиром в банке, камердинером в отеле Newport Beach Meridien, в течение 5 недель играл Санта-Клауса в торговом центре в Пасадене, Калифорния. Кстати, там же его друг и будущий партнер по фильму Крис Каттан в то время работал эльфом.

15. Микеланджело никогда не мылся

Микеланджело, художник Сикстинской капеллы, был довольно известным человеком еще при жизни, а потому сколотил немалое состояние. Однако, несмотря на свои богатства, Микеланджело мало следил за гигиеной. Считается, что он никогда не мылся и редко менял одежду. Причем он спал не только в ней, но и в сапогах.

16. Майкл Джексон не умел читать или писать музыку

Майкл Джексон был композитором-виртуозом, несмотря на то, что он не мог хорошо читать или писать музыку и играть на инструментах. Он писал части к своим песням, просто их напевая и записывая на магнитофон. Так же, как Моцарт слышал в своей голове целые симфонии, Джексон полностью слышал свои песни до того, как они были записаны на бумаге.