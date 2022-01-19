16 доказательств того, что даже звезды первой величины выглядят совсем по-разному на своих и чужих фото

Все мы иногда засматриваемся на безукоризненные селфи знаменитостей в соцсетях. Но идеальная картинка далеко не всегда соответствует реальности. И даже звезды первого эшелона в объективе профессиональных фотографов выглядят совсем не так, как на своих страницах.

Мы в AdMe.ru сравнили снимки звезд, которые они сами выложили в сеть, и кадры, сделанные на тех же мероприятиях мастерами своего дела. И с изумлением отметили, что многие наши героини действительно очень хороши.

Николь Кидман

Шэрон Стоун

Кейт Хадсон

Бри Ларсон

Синди Кроуфорд

Кэти Перри

Жизель Бюндхен

Роуз Бирн

Риз Уизерспун

Зои Дойч

Сальма Хайек

Керри Вашингтон

Кэндис Свейнпол

Деми Мур

Джулианна Мур

Дженнифер Лопес