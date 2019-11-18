15 вопросов из «Своей игры», которые поставили в тупик самых известных эрудитов. А вы с ними наверняка справитесь

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«Своя игра», аналог американского телешоу Jeopardy!, появилась на отечественном телевидении в 1994 году. А в этом году интеллектуальная викторина отпраздновала 25-летний юбилей и количество выпусков уже превысило полторы тысячи. Бессменным ведущим все эти годы был и остается Петр Кулешов, а двое игроков познакомились во время съемок и затем поженились. В отличие от «Что? Где? Когда?», где вопросы, как правило, требуют не только эрудиции, но и умения мыслить логически, в «Своей игре» помогают побеждать в первую очередь энциклопедические знания. И, конечно же, хорошая реакция.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели — самые эрудированные люди в мире, поэтому отыскали несколько вопросов, с которыми не справились именитые и титулованные игроки.

1. Вопрос об энциклопедии

Вопрос. В 1994 году увидела свет «Энциклопедия экстремальных ситуаций». В статьи на букву «К» входят, например, «Кораблекрушение» и «Конец света», на букву «Ш» — «Шаровая молния». Назовите единственную статью на «Э». Ответы. Все три игрока ответили неправильно: Анатолий Вассерман сказал, что статья называлась «Экстремальная ситуация», двое других игроков — «Эпидемия».

Правильный ответ: экзамен.

2. Вопрос о спектакле

Вопрос. В 2011 году на спектакле в лондонском театре Barbican зрителям вместо кресел предлагались кровати, а завершалась программа утренним завтраком. Как назывался спектакль? Ответы. Игроки не сумели ответить верно: двое эрудитов предположили, что спектакль назывался «Сон в летнюю ночь», а третий — просто «Сон».

Правильный ответ: «Колыбельная».

3. Вопрос о сказке

Вопрос. В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть все, что захочешь. Оправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же? Ответы. Игроки дали два неверных ответа: деньги и золото, и один верный.

Правильный ответ: соль.

4. Вопрос о символах

Вопрос. В литовском поселке Нида экспонируются эти предметы — символы Куршской косы. Некогда они могли поведать, сколько у хозяина домов, скота, детей. Ответы. Никто из игроков не нажал кнопку.

Правильный ответ: флюгеры.

5. Вопрос о фреске Рафаэля

Вопрос. Рафаэль заломил за фреску 1 000 золотых; недовольный заказчик выбрал третейским судьей Микеланджело, зная о соперничестве художников. Микеланджело осмотрел работу и вынес этот вердикт. Ответы. Два игрока ответили неверно: «заплатить полностью» и «работа ничего не стоит». И только один эрудит ответил правильно.

Правильный ответ: «Мало!»

6. Вопрос об Агате Кристи

Вопрос. Мэдж Уоттс считала, что брак ее сестры, Агаты Кристи, не будет удачным, вот и прислала невесте с десяток этих аксессуаров. Оказалась неправа. Ответы. Двое эрудитов предположили, что сестра прислала писательнице букеты, и ответили неверно. Третий участник игры дал правильный ответ.

Правильный ответ: носовые платки.

7. Вопрос о синем платье

Вопрос. Она продала свое синее платье на аукционе за $ 200 000, а потом пожертвовала их на благотворительность. Кто это? Ответ. Один из игроков предположил, что это Моника Левински.

Правильный ответ: принцесса Диана.

8. Вопрос об американском певце

Вопрос. Этот знаменитый американский певец, чей портрет сейчас на экране, в молодости имел прозвище «Голос». Ответ. Один из игроков предположил, что перед ним фотография Майкла Джексона.

Правильный ответ: Фрэнк Синатра. Игрок объяснил свой парадоксальный ответ тем, что никогда не видел Майкла Джексона.

9. Вопрос о Козьме Пруткове

Вопрос. «Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная...» Полковник ничуть не смутился и ответил автору Козьме Пруткову: «Чему удивляться? Обыкновенная...» Ответ. Никто из участников игры не нажал кнопку.

Правильный ответ: шляпа.

10. Вопрос о парижской улице

Вопрос. Эта парижская улица существует с 1826 года и за последние 104 года сменила имя трижды. Ныне ей возвращено первое название. Какое? Ответы. Все участники телевикторины дали неверные ответы: Берлинская, Елисейские поля и улица Людовика.

Правильный ответ: улица Санкт-Петербурга.

11. Вопрос о Транссибе

Вопрос. Длина Транссибирской магистрали 9 298 километров, она проходит через 87 городов, пересекает 16 крупных рек и 8 их. Ответы. В финальном раунде принимали участие двое игроков, и оба сделали неправильные предположения: один ответил «озера», второй — «перевалы».

Правильный ответ: часовые пояса.

12. Вопрос о библиотеке

Вопрос. Жители британской деревни Уэстбери всего за фунт приобрели это и превратили в самую маленькую в мире библиотеку. Библиотека работает без выходных круглые сутки, свет горит всю ночь, в каталоге более 100 наименований. Где же расположена библиотека? Ответы. Все три участника финального раунда ответили неверно: два эрудита посчитали, что это маяк и один назвал «пристанищем» библиотеки холодильник.

Правильный ответ: телефонная будка.

13. Вопрос о Викторе Гюго

Вопрос. Однажды Виктор Гюго заметил, что человечество владеет тремя ключами, позволяющими знать, думать и мечтать. Два ключа — цифра и буква. Третий — именно она. Ответы. Двое эрудитов ответили неверно, посчитав, что третьим ключом могут быть тишина или фантазия, а третий сумел закончить мысль писателя.

Правильный ответ: нота.

14. Вопрос о тиране и стройке

Вопрос. Тиран острова Самос Поликрат строил с размахом. По его приказу инженер Эвпалин из Мегары соорудил именно это длиной более километра. Строили с двух сторон сразу и не промахнулись. Объект имел стратегическое значение и прослужил 1 000 лет. Назовите объект. Ответы. Все трое участников финала дали неверные ответы: один посчитал, что этим сооружением была стена, двое решили, что по приказу тирана был построен мост.

Правильный ответ: тоннель.

15. Вопрос о коте

Вопрос. В 2017 году одна нижегородская строительная фирма взяла в штат кота Кефира с окладом в 20 000 рублей. Обязанность у кота именно эта. Ответы. Никто не нажал кнопку.

Правильный ответ: переступать порог квартиры.

На сколько из этих вопросов удалось ответить вам? Какой оказался самым сложным и почему?