15 вещей, которые удивляют своей причудливостью
Когда мы говорим, что каждый человек уникален, мы не всегда можем полностью осознать, насколько это правда. У каждого из нас есть мозг, строение которого неповторимо. Благодаря этому каждый день мы видим удивительные вещи, о существовании которых никогда не думали.
Мы в AdMe.ru были поражены человеческой изобретательностью и надеемся, что эти 15 фотографий вызовут у вас те же эмоции.
1. Латте «с тараканом» из тайваньской кофейни
2. Компания предоставляет унитаз и бачок, ваша задача — налить туда воды, поселить рыбок и не забывать их кормить
3. Круассан в форме куба сочетает в себе традиции и модернизм
4. «Кристалл соли, который я вырастил дома»
5. Сумка-пицца, привлекающая внимание
6. USB-флеш-накопитель с кодовым замком
7. Суперреалистичный 3D-торт в форме змеи
8. Вот что значит ходить на цыпочках
9. Перчатки без пальцев с яичницей и беконом
10. «Копия Эйфелевой башни, которую мой папа сделал из спичек давным-давно»
11. Как расплатиться своей картой, не нося ее с собой
12. Зеркальце в виде зубных протезов, которое вы можете носить с собой повсюду
13. Подвеска в виде жареной курицы
14. Кашпо для тех, кто хочет впустить в свою жизнь какое-то разнообразие
15. Гигантский торт в виде таракана, который на удивление выглядит достаточно вкусно
Вы когда-нибудь находили необычные вещи в интернете или в магазине? Мы хотели бы увидеть их и узнать все о ваших находках.
Фото на превью keongsaikbakery / Instagram, No-Ad7595 / Reddit
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