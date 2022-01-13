15 вещей, которые удивляют своей причудливостью

Когда мы говорим, что каждый человек уникален, мы не всегда можем полностью осознать, насколько это правда. У каждого из нас есть мозг, строение которого неповторимо. Благодаря этому каждый день мы видим удивительные вещи, о существовании которых никогда не думали.

Мы в AdMe.ru были поражены человеческой изобретательностью и надеемся, что эти 15 фотографий вызовут у вас те же эмоции.

1. Латте «с тараканом» из тайваньской кофейни

2. Компания предоставляет унитаз и бачок, ваша задача — налить туда воды, поселить рыбок и не забывать их кормить

3. Круассан в форме куба сочетает в себе традиции и модернизм

4. «Кристалл соли, который я вырастил дома»

5. Сумка-пицца, привлекающая внимание

6. USB-флеш-накопитель с кодовым замком

7. Суперреалистичный 3D-торт в форме змеи



8. Вот что значит ходить на цыпочках

9. Перчатки без пальцев с яичницей и беконом

10. «Копия Эйфелевой башни, которую мой папа сделал из спичек давным-давно»

11. Как расплатиться своей картой, не нося ее с собой

12. Зеркальце в виде зубных протезов, которое вы можете носить с собой повсюду

13. Подвеска в виде жареной курицы

14. Кашпо для тех, кто хочет впустить в свою жизнь какое-то разнообразие

15. Гигантский торт в виде таракана, который на удивление выглядит достаточно вкусно