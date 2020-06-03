15 простых вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые знатоки не смогли ответить (А вы справитесь)
В сентябре этого года интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» исполнится 45 лет, на протяжении которых не одно поколение телезрителей вместе со знатоками отвечает на вопросы во время минуты обсуждения. Первая игра в 1975 году значительно отличалась от сегодняшней: в ней приняли участие две семьи, игравшие друг против друга. Сначала съемки проводились дома у одной семьи, потом у другой, а ведущего и вовсе не было. Сегодня тоже играют семьями, но только уже по другую сторону экрана, наблюдая за виртуозными ответами и досадными поражениями.
Мы в AdMe.ru погрузились с головой в игру и отобрали красивые и емкие вопросы, на которые знатоки ответили неправильно. Нам в особенности было обидно за вопрос о парковке, на который не смог ответить магистр игры Александр Друзь. А сейчас нам осталось только сказать «время!», ну а вам — начать играть.
1. Вопрос про карточные масти
Вопрос: Одни у казахов — «карга» — ворона, другие — «тие» — верблюд, третьи — «кырпыш» — кирпич, а четвертые... Как их называете вы?
Алесь Мухин: «Так говорят про цвета волос людей. Ворона была, кирпич был, а вот седых не было. Седые мы их называем по-русски».
Правильный ответ: Всего их четыре: ворона — это пики, верблюд — черви, кирпич — бубны, а четвертая масть — трефы.
2. Вопрос о яйцах
Вопрос: Какие два одинаковых предмета футбольный судья Ивайло Стоянов 30 апреля 2019 года использовал вместо монетки?
Равшан Аскеров: «Красные и желтые карточки».
Правильный ответ: Матч состоялся вскоре после Пасхи, и судья при жеребьевке перед матчем вместо монетки использовал 2 пасхальных яйца.
3. Вопрос о стене
Вопрос: Длинный по-китайски — «чхан», город — «чхен». А что китайцы называют «чханчхе»?
Владимир Анохин: «Поезд».
Правильный ответ: Великая Китайская стена.
4. Вопрос о звонке
Вопрос: На рабочем столе Л.Н. Толстого лежала маленькая железная черепашка: голова, панцирь, лапки, хвостик. Как ее использовал писатель?
Евгения Боброва: «Подсвечник».
Правильный ответ: Черепашка — звонок для вызова секретаря. Надо было дернуть хвостик.
5. Вопрос о «Медном всаднике»
Вопрос: Наездники попеременно взлетали на холм и резко останавливали коней на вершине. Что появилось в результате?
Павел Журавлев: «Наездники, которые на чем-то едут, на каком-то спортивном снаряде, когда они поднимались на вершину этого холмика, они останавливались. Это напоминает то, как в рампе движется спортивный снаряд, например велосипед или скейтборд».
Правильный ответ: Наездник резко останавливал коня, тот вставал на дыбы, за всем этим наблюдал скульптор Этьен Фальконе, в результате появилась скульптура «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.
6. Вопрос об игрушке
Вопрос: Для чего предназначены такие игрушки?
Александра Золотова: «Подушка удобная для шеи».
Правильный ответ: Такие игрушки кладут под дверь или на подоконник, чтобы избежать сквозняков.
7. Вопрос про дверь
Вопрос: В каких случаях корейцы спрашивают: «Твой хвост уже вошел»?
Кирилл Чернышев: «После приема пищи у человека спрашивают, наелся ли он, закончил ли он прием пищи».
Правильный ответ: В случаях, когда человек забыл закрыть за собой дверь.
8. Вопрос о букве
Вопрос: «Без нее лес теряет свой смолистый аромат, а в бесе исчезает что-то дьявольское». О чем это Иван Бунин?
Инна Семёнова: «Буква „ъ“ — ер».
Правильный ответ: Иван Бунин долго не мог примириться с реформой русской орфографии 1918 года, в словах «лес» и «бес» вместо буквы «ять» стали писать «е», и действительно, в «бесе» исчезло нечто дьявольское.
9. Вопрос о Золушке
Вопрос: Кого в Болгарии называют Пепеляшкой?
Георгий Арабули: «Это похоже на русское слово „пепел“. Это погорельцы».
Правильный ответ: Так болгары называют Золушку.
10. Вопрос о разговоре
Вопрос: О чем, по мнению Эриха Марии Ремарка, можно говорить пять минут, а о чем можно говорить ночи напролет?
Дарья Любинская: «Пять минут можно говорить о других, а ночи напролет — о себе».
Правильный ответ: О счастье — пять минут, не больше. А о несчастье говорят ночи напролет.
11. Вопрос о бельевой веревке
Вопрос: «В солнечный день на ней сто одежек, в дождливый — она раздета». Что же это?
Александр Булычёв: «Имеются в виду цветы плодового дерева».
Правильный ответ: Это загадка про бельевую веревку.
12. Вопрос об изобретениях
Вопрос: Что объединяет изобретения, которые японцы называют «изобретениями трех утра»?
Ольга Быкова: «Это какие-то изобретения, которые на самом деле практически бесполезны».
Правильный ответ: Так называют изобретения, которые появились слишком рано, то есть преждевременные.
(Примером такого изобретения может служить первый прибор для воспроизведения звука — фонограф, потому что он был придуман в то время, когда человек еще не был готов к такому устройству. Когда его впервые публично продемонстрировали в России, хозяин «говорящей механической бестии» был привлечен к суду за мошенничество — прим. AdMe.ru.)
13. Вопрос о замужестве
Вопрос: Что писатель Михаил Задорнов назвал незримой медалью, которую женщина получает вместе с обручальным кольцом?
Никита Баринов: «Штамп в паспорте мужчины».
Правильный ответ: Медаль «За мужество».
14. Вопрос о созвездии
Вопрос: «Все двигалось и переменялось. То вдруг открывался хвост..., то закрывалась кастрюля». За чем наблюдал Михаил Пришвин?
Денис Лагутин: «За движущимися облаками».
Правильный ответ: Михаил Пришвин наблюдал за созвездием Большой Медведицы, которую время от времени закрывали облака.
15. Вопрос о парковке
Вопрос: Телезритель просит Вас пройти тест на поступление в первый класс гонконгской школы. Какой номер должен быть у парковочного места, на котором находится автомобиль?
Александр Друзь: «Например, номер 90, потому что читается и с той, и с другой стороны».
Правильный ответ: Картинку надо было мысленно перевернуть, тогда автомобиль стоит на месте с номером 87.
Какой вопрос показался вам настолько простым, что на него можно было дать досрочный ответ?
Фото на превью Что? Где? Когда? / Первый канал