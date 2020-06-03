15 простых вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые знатоки не смогли ответить (А вы справитесь)

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В сентябре этого года интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» исполнится 45 лет, на протяжении которых не одно поколение телезрителей вместе со знатоками отвечает на вопросы во время минуты обсуждения. Первая игра в 1975 году значительно отличалась от сегодняшней: в ней приняли участие две семьи, игравшие друг против друга. Сначала съемки проводились дома у одной семьи, потом у другой, а ведущего и вовсе не было. Сегодня тоже играют семьями, но только уже по другую сторону экрана, наблюдая за виртуозными ответами и досадными поражениями.

Мы в AdMe.ru погрузились с головой в игру и отобрали красивые и емкие вопросы, на которые знатоки ответили неправильно. Нам в особенности было обидно за вопрос о парковке, на который не смог ответить магистр игры Александр Друзь. А сейчас нам осталось только сказать «время!», ну а вам — начать играть.

1. Вопрос про карточные масти

Вопрос: Одни у казахов — «карга» — ворона, другие — «тие» — верблюд, третьи — «кырпыш» — кирпич, а четвертые... Как их называете вы? Алесь Мухин: «Так говорят про цвета волос людей. Ворона была, кирпич был, а вот седых не было. Седые мы их называем по-русски».

Правильный ответ: Всего их четыре: ворона — это пики, верблюд — черви, кирпич — бубны, а четвертая масть — трефы.

2. Вопрос о яйцах

Вопрос: Какие два одинаковых предмета футбольный судья Ивайло Стоянов 30 апреля 2019 года использовал вместо монетки? Равшан Аскеров: «Красные и желтые карточки».

Правильный ответ: Матч состоялся вскоре после Пасхи, и судья при жеребьевке перед матчем вместо монетки использовал 2 пасхальных яйца.

3. Вопрос о стене

Вопрос: Длинный по-китайски — «чхан», город — «чхен». А что китайцы называют «чханчхе»? Владимир Анохин: «Поезд».

Правильный ответ: Великая Китайская стена.

4. Вопрос о звонке

Вопрос: На рабочем столе Л.Н. Толстого лежала маленькая железная черепашка: голова, панцирь, лапки, хвостик. Как ее использовал писатель? Евгения Боброва: «Подсвечник».

Правильный ответ: Черепашка — звонок для вызова секретаря. Надо было дернуть хвостик.

5. Вопрос о «Медном всаднике»

Вопрос: Наездники попеременно взлетали на холм и резко останавливали коней на вершине. Что появилось в результате? Павел Журавлев: «Наездники, которые на чем-то едут, на каком-то спортивном снаряде, когда они поднимались на вершину этого холмика, они останавливались. Это напоминает то, как в рампе движется спортивный снаряд, например велосипед или скейтборд».

Правильный ответ: Наездник резко останавливал коня, тот вставал на дыбы, за всем этим наблюдал скульптор Этьен Фальконе, в результате появилась скульптура «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.

6. Вопрос об игрушке

Вопрос: Для чего предназначены такие игрушки? Александра Золотова: «Подушка удобная для шеи».

Правильный ответ: Такие игрушки кладут под дверь или на подоконник, чтобы избежать сквозняков.

7. Вопрос про дверь

Вопрос: В каких случаях корейцы спрашивают: «Твой хвост уже вошел»? Кирилл Чернышев: «После приема пищи у человека спрашивают, наелся ли он, закончил ли он прием пищи».

Правильный ответ: В случаях, когда человек забыл закрыть за собой дверь.

8. Вопрос о букве

Вопрос: «Без нее лес теряет свой смолистый аромат, а в бесе исчезает что-то дьявольское». О чем это Иван Бунин? Инна Семёнова: «Буква „ъ“ — ер».

Правильный ответ: Иван Бунин долго не мог примириться с реформой русской орфографии 1918 года, в словах «лес» и «бес» вместо буквы «ять» стали писать «е», и действительно, в «бесе» исчезло нечто дьявольское.

9. Вопрос о Золушке

Вопрос: Кого в Болгарии называют Пепеляшкой? Георгий Арабули: «Это похоже на русское слово „пепел“. Это погорельцы».

Правильный ответ: Так болгары называют Золушку.

10. Вопрос о разговоре

Вопрос: О чем, по мнению Эриха Марии Ремарка, можно говорить пять минут, а о чем можно говорить ночи напролет? Дарья Любинская: «Пять минут можно говорить о других, а ночи напролет — о себе».

Правильный ответ: О счастье — пять минут, не больше. А о несчастье говорят ночи напролет.

11. Вопрос о бельевой веревке

Вопрос: «В солнечный день на ней сто одежек, в дождливый — она раздета». Что же это? Александр Булычёв: «Имеются в виду цветы плодового дерева».

Правильный ответ: Это загадка про бельевую веревку.

12. Вопрос об изобретениях

Вопрос: Что объединяет изобретения, которые японцы называют «изобретениями трех утра»? Ольга Быкова: «Это какие-то изобретения, которые на самом деле практически бесполезны».

Правильный ответ: Так называют изобретения, которые появились слишком рано, то есть преждевременные. (Примером такого изобретения может служить первый прибор для воспроизведения звука — фонограф, потому что он был придуман в то время, когда человек еще не был готов к такому устройству. Когда его впервые публично продемонстрировали в России, хозяин «говорящей механической бестии» был привлечен к суду за мошенничество — прим. AdMe.ru.)

13. Вопрос о замужестве

Вопрос: Что писатель Михаил Задорнов назвал незримой медалью, которую женщина получает вместе с обручальным кольцом? Никита Баринов: «Штамп в паспорте мужчины».

Правильный ответ: Медаль «За мужество».

14. Вопрос о созвездии

Вопрос: «Все двигалось и переменялось. То вдруг открывался хвост..., то закрывалась кастрюля». За чем наблюдал Михаил Пришвин? Денис Лагутин: «За движущимися облаками».

Правильный ответ: Михаил Пришвин наблюдал за созвездием Большой Медведицы, которую время от времени закрывали облака.

15. Вопрос о парковке

Вопрос: Телезритель просит Вас пройти тест на поступление в первый класс гонконгской школы. Какой номер должен быть у парковочного места, на котором находится автомобиль? Александр Друзь: «Например, номер 90, потому что читается и с той, и с другой стороны».

Правильный ответ: Картинку надо было мысленно перевернуть, тогда автомобиль стоит на месте с номером 87.