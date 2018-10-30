15 немного безумных хитростей для волос, которые мы подсмотрели у бьюти-блогеров

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Каждая девушка знает: волосы — это то, что всегда должно быть в порядке. Тусклые и нездоровые локоны, неаккуратная прическа и жирные корни создают не лучшее впечатление у окружающих. Чтобы избежать неловких моментов и всегда выглядеть привлекательно, можно использовать маленькие хитрости.

AdMe.ru подобрал для вас несколько лайфхаков, которые сделают уход за волосами легким и приятным.

1. Придать легкую волнистость волосам можно при помощи простого кухонного сита

В этом случае сито выступает в роли диффузора и помогает сделать стильную укладку. Подробнее о таком способе сушки можно узнать тут.

2. Чтобы уложить наэлектризованные волосы, можно использовать влажные салфетки для компьютерных экранов

Салфетки для компьютеров пропитаны антистатиком, который способствует тому, чтобы пыль не накапливалась на мониторе. Волосам они помогут меньше пушиться. Смотрите об этом здесь.

3. Если ваши волосы сильно грязнятся, используйте антисептик

Нанесите на ладони немного средства для дезинфекции рук, разотрите и кончиками пальцев вмассируйте состав в корни волос. Антисептик содержит спирт, который поможет вашим волосам выглядеть более свежими. Не прибегайте к способу слишком часто, чтобы не повредить корни. Подробнее о совете тут.

4. Чтобы маленькие волоски не торчали из прически, используйте стик-дезодорант

Для этого легкими движениями проведите дезодорантом по волосам. Смотрите об этом здесь. Полезным этот секрет окажется также и для тех, кто делает укладку.

5. Завить локоны можно на ложку с круглой ручкой

Для этого хорошенько прогрейте ручку ложки феном и накрутите на нее прядь волос. Снова прогрейте. Упругий локон готов! Процесс завивки вы можете посмотреть здесь.

6. Почистить массажную щетку поможет пена для бритья

Нанесите пену густым слоем на поверхность расчески и оставьте на 15 минут, а затем смойте водой. Подробнее о лайфхаке можно узнать тут.

7. Если на расческе скопились волосы и грязь, спасут шампунь и зубная щетка

Капните на щетку немного шампуня, смочите расческу водой. Вычесывающими движениями вы легко удалите загрязнения. Смотрите об этом тут.

8. Храните фен и утюжок в одном месте, используя пластиковую трубу

Купите двойную пластиковую трубу для сантехники. На каждое из отверстий натяните старый носок. Удобный вертикальный контейнер для хранения готов. Детали смотрим тут.

9. Если волосы под шапкой сильно пачкаются, можно сбрызнуть ее изнутри сухим шампунем

Чтобы на волосах не было заметно остатков средства, сняв шапку, нужно причесаться. Можно узнать чуть подробнее об этом тут.

10. Чтобы невидимки не терялись в сумке, можно использовать магнит или магнитную ленту

Прикрепите кусочек магнитной ленты к подкладке сумки или положите во внутренний кармашек небольшой магнит. Теперь вы будете уверены в том, что невидимки всегда будут на месте. Смотрите видеолайфхак здесь.

11. Для лучшей фиксации прически используйте спиральные шпильки

В домашних условиях спиральные шпильки можно сделать из обычных шпилек или невидимок. Распрямите их, накрутите на карандаш и снимите готовую спиральку. Как сделать шпильки, можно посмотреть здесь, а как фиксировать ими прическу — здесь.

12. Помочь с проблемой секущихся кончиков может крем для рук

Используйте крем для рук как обычно, а остатками слегка пройдитесь по волосам. Так кончики получат дополнительное питание и будут меньше путаться. Подробнее о совете тут.

13. Чехол для плойки можно сделать из кухонной прихватки

Сложите прихватку вдвое и сшейте боковую и нижнюю стороны, выверните прихватку. В чехле провода не будут перекручиваться и мешаться в шкафу. Подробные инструкции можно посмотреть тут.

14. Усилить действие маски для волос поможет утюжок-выпрямитель

Дважды оберните каждую сторону утюжка алюминиевой фольгой. Распределите маску по влажным чистым волосам и пройдитесь горячим утюжком по прядям. Температура поможет активным веществам из маски лучше усвоиться. Подробнее об этом смотрите здесь.

15. Самодельный держатель для фена позволит делать несколько дел одновременно

Банку из-под чипсов обклейте красивой бумагой, чтобы держатель выглядел аккуратно. На клеевой пистолет приделайте с одной стороны две присоски. Прикрепите держатель на стекло в ванной или там, где вам будет удобно. Весь процесс создания держателя можно посмотреть здесь.