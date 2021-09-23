15 названий известных брендов, которые большинство произносит неправильно

Обычно мы произносим названия популярных компаний так же, как это делают люди в нашем окружении. И поэтому часто не задумываемся о том, что подруга, которая мечтает о сумочке «Дживенчи», или друг семьи, который купил себе часы «Тиссот», могут допускать ошибки в этих словах.

Чтобы таких погрешностей было меньше, мы в AdMe.ru подготовили небольшой ликбез.

1. Nivea

Некоторые люди называют этот косметический бренд «Нивея». Однако на родине компании, в Германии, принято говорить «Нивеа».

2. Tissot

Tissot — швейцарский производитель часов. В 1853 году эту компанию основали Шарль Фелисьен Тиссо и его сын Шарль-Эмиль. Произносить название бренда нужно так же, как и фамилию ее создателей, — «Тиссо́».

3. Virgin

Название конгломерата компаний, основанных Ричардом Брэнсоном, читается как «Веджин».

4. Yves Rocher

Наименование этой французской косметической компании произносится так же, как имя и фамилия ее основателя, — «Ив Роше́».

5. Acer

Название тайваньской фирмы Acer, выпускающей компьютерную технику и электронику, переводится с латыни как «клен». И читается это слово не «Асер», а «Эйсер».

6. Givenchy

Givenchy — французский модный дом, который был создан дизайнером Юбером де Живанши в 1952 году. Произносится название бренда не «Дживенчи» или «Гивенчи», а так же, как и фамилия его основателя, — «Живанши́».

7. Mitsubishi

Слово Mitsubishi читают по-разному: «Мицубиси», «Мицубиши», «Митсубиси», «Митсубиши». Чтобы решить спор о правильном произношении названия этого бренда, русское представительство направило запрос в штаб-квартиру компании в Токио. Там ответили, что правильно говорить «Митсубиши».

8. HP

Если аббревиатуру HP («Эйч-пи») в основном читают правильно, то с полным названием бренда Hewlett-Packard могут быть проблемы. Произносится оно как «Хью́летт-Па́ккард».

9. Sega

Многие читают название этого популярного производителя игр и приставок как «Сега», но корректнее говорить «Си́га».

10. Cartier

Cartier — французский модный дом, занимающийся производством часов и ювелирных изделий. На родине бренда не сомневаются в его правильном произношении — «Картье́».

11. Hugo Boss

Если бы основатель этого бренда Хуго Фердинанд Босс был англичанином, то мы читали бы название его компании, выпускающей одежду, как «Хьюго Босс». Но он был немцем, поэтому правильный вариант произношения Hugo Boss — «Хуго Босс».

12. Logitech

Logitech — швейцарский производитель клавиатур, мышек и другой компьютерной периферии. Его название произносится как «Лоджитэ́к».

13. Carolina Herrera

Модный бренд, клиенткой которого была Жаклин Кеннеди, стоит называть не «Каролина Хэррера», а «Каролина Эррера».

14. Bombardier

Произносить название этой канадской машиностроительной компании нужно не «Бомбардир», а «Бомбардье́».

15. Guy Laroche

Название модного французского дома Guy Laroche нужно читать так же, как и имя его основателя, — «Ги Ларо́ш».