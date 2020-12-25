15 наших новогодних традиций, которые иностранцы никогда не смогут постичь

Сложно не согласиться с тем, что главными праздниками нашей страны являются Новый год и Рождество. Любимые с детства торжества ассоциируются у нас с их неизменными атрибутами — елкой, гирляндами, оливье и мандаринами. Впрочем, посетившие нас туристы порой оказываются под большим впечатлением от привычных нам новогодних традиций: так сильно они отличаются от знакомых им обычаев.

AdMe.ru любит зимние праздники за их неповторимую атмосферу и волшебное ощущение чуда. Мы решили выяснить, какие именно наши новогодние привычки могут ввести в ступор даже самых опытных путешественников, и, к своему большому удивлению, поняли, что таковых имеется немало.

Много отдыхаем во время праздников

Длинные новогодние каникулы, которые порой продолжаются целых 10 дней, — традиция, присущая сугубо нашей стране. Жителям США, например, приходится довольствоваться только 2 раздельными выходными днями на Рождество и Новый год. А жители Германии отдыхают всего лишь на день больше американцев: 25–26 декабря и 1 января соответственно. Новый год — самый важный праздник в России, из-за чего вся страна закрывается с 31 декабря до 10 января. Россияне готовятся встречать праздник с семьей и друзьями, а затем дарят друг другу подарки. © Rahul Shrivastava / Quora

Долго держим в доме елку

Шутки о том, что в российских домах новогодние елки могут стоять вплоть до майских праздников, знакомы каждому — и часто не понаслышке. Особенная любовь к рождественским деревьям впечатляет людей, в чьих странах эти праздничные атрибуты убираются практически сразу после наступления Нового года. Так, в Италии елку выносят из дома 6 января, в день Эпифании, в США — уже 1 января, а в Японии елку в доме не ставят и вовсе.

Приклеиваем бумажные снежинки на окна

Вряд ли в нашей стране можно отыскать такого человека, который хотя бы раз в жизни не вырезал снежинки из бумаги. Придумывая причудливые узоры, мы лепим свои творения на окна при помощи воды и мыла, даже не задумываясь о том, что снежинки из бумаги — наша настоящая новогодняя традиция, аналогов которой в мире попросту нет. Единственное, что хоть немного напоминает иностранцам о нашей «секретной технологии» у них на родине, — это рождественские рисунки на витринах магазинов.

Празднуем Новый год целых 2 раза

Традиция отмечать не только Новый год и Рождество, но и так называемый Старый Новый год берет свое начало в ХХ веке, когда наша страна решила перейти с устаревшего юлианского календаря на более точный григорианский. Из-за разницы дат возникли сразу 2 равнозначных праздника, которые мы продолжаем отмечать и в ХХI веке. Необычную традицию почитают не только в нашей стране. В Греции, Румынии, Швейцарии, а также в ряде арабских стран Старый Новый год тоже пользуется некоторой популярностью.

Готовим огромное количество еды для праздника

Тазики с оливье, винегретом и селедкой под шубой издавна сопровождали наши новогодние застолья. Всему виной старинное поверье, гласящее: «Как встретишь новый год — так его и проведешь». Оно год за годом заставляет хозяек беспрерывно нарезать, варить и жарить огромное количество продуктов еще за несколько дней до праздника. Забавным нюансом в предновогодней суете является еще и то, что приготовленное нельзя употребить раньше, чем наступит долгожданное торжество: коронную фразу всех мам «Не трогай, это на Новый год!» помнит любой россиянин. Впрочем, не везде такое поведение ценится: в большинстве стран мира люди обходятся гораздо более скромным набором продуктов на новогоднем столе. В канун Нового года практически в каждом российском доме можно найти оливье, селедку под шубой, мандарины и апельсины. А еще все смотрят фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». © Rahul Shrivastava / Quora

Загадываем желания под бой курантов

Одной из наиболее запоминающихся новогодних традиций по праву считается наша привычка загадывать желания под бой курантов. Иногда мы не только просто загадываем желания, но и пишем их на заранее подготовленных листочках, которые затем сжигаем. Столь необычная традиция имеет свои аналоги и за рубежом: в Испании и Аргентине люди съедают по виноградинке на каждый удар курантов, тогда как в Латвии — горошек.

Делаем лихорадочную генеральную уборку перед Новым годом

31 декабря — настоящая головная боль для нашей домохозяйки, которой в этот день предстоит не только приготовить большое количество разнообразных блюд для праздника, но и навести идеальный порядок во всем доме. Наших женщин прекрасно понимают домохозяйки из Китая, которые перед Новым годом занимаются генеральной уборкой дома, а также хозяйки из Гватемалы, которые пошли еще дальше и попросту сжигают старые вещи, предварительно соорудив из них чучело. Однако далеко не во всех странах в Новый год люди стремятся войти с чистым жилищем: жители Индии и Ирана не придерживаются европейских привычек, а потому наша традиция лихорадочной уборки перед Новым годом им попросту неизвестна.

Украшаем новогодний стол большим количеством блюд с икрой

Бутерброды с икрой — один из самых известных и вкусных атрибутов любого новогоднего стола в нашей стране. Данное блюдо, однако, удивляет иностранцев: ни в каком другом месте нашей планеты икру не едят исключительно перед Новым годом, практически не вспоминая о ней в другие праздники. Вы когда-нибудь ходили в молекулярное кафе, где замораживают йогурты и подают лопающиеся шарики? Теперь представьте себе, что вы лопаете эти шарики, но вместо приятного сладкого фруктового аромата во рту у вас оказывается соленая вода. Именно такая икра на вкус. Мои соседи по комнате едят ее большой ложкой прямо из банки. Положите икру в блин, и вы получите самую вкусную вещь на свете по мнению празднующих Новый год россиян. © russian_hacker_1917 / Reddit

Смотрим «Иронию судьбы»

Специальные музыкальные телепрограммы и собственные новогодние фильмы существуют практически во всех странах мира, где отмечают рождественские праздники. В то время как российские телезрители в сотый раз с упоением смотрят «Иронию судьбы», жители Великобритании наблюдают за событиями фильма «Реальная любовь», а их американские друзья — за Кевином Маккалистером из фильма «Один дома».

Едим мандарины на Новый год

Мандарины с самого детства ассоциируются у нас с новогодними праздниками. Их аромат, перемешивающийся с запахом хвои, дарит особое ощущение ожидания чуда. Однако не везде мандарины считаются одним из символов Нового года: в Италии вместо мандаринов употребляют виноград, в Бельгии — клубнику, а в Австрии и Венгрии фруктам и вовсе предпочитают выпечку.

Дарим друг другу дорогие подарки

Древняя традиция дарить друг другу рождественские подарки и сегодня продолжает нести много радости и детям, и взрослым. Однако сейчас подобные презенты чаще всего выбираются лишь по одному критерию: чем выше цена подарка, тем лучше. Иначе обстоит дело в других странах: в Дании лучшим подарком считаются свитеры и пледы, в Италии — шоколад и домашняя выпечка, а в Нидерландах и вовсе принято дарить друг другу луковицы тюльпанов.

С размахом празднуем Новый год, а не Рождество

Главным праздником на Западе считается Рождество, которое там с размахом отмечается 25 декабря. Праздник же по случаю наступления нового года в этих странах является второстепенным и чаще всего ограничивается небольшими домашними посиделками с родственниками и близкими друзьями. Мало кто знает, но в Советском Союзе и Новый год, и Рождество не отмечались вплоть до 1935 года. А когда праздники все же решили вернуть, то оставили лишь их укороченный вариант в виде одного общего торжества — Нового года. И хотя Рождество нам официально возвратили еще в 1991 году, к традиции его особого празднования мы так и не вернулись.

Не задумываемся над происхождением Снегурочки

Снегурочка издревле считается внучкой Деда Мороза — главного лица новогодних праздников. Но этот сказочный женский персонаж сопровождает дарителя подарков далеко не во всех странах. Так, в Нидерландах роль Снегурочки исполняют сразу несколько помощников — Черные Питы, в США Санте помогает его жена Миссис Клаус, а в Норвегии подарки детям дарит волшебная коза.

Следуем правилам встречи Нового года по китайскому календарю

Хотя Китай находится от нас достаточно далеко, каким-то непонятным образом некоторые его новогодние традиции плавно перекочевали в нашу культуру. Иначе как еще можно объяснить тот факт, что для встречи Нового года мы часто подбираем еду, одежду и даже праздничные аксессуары на основе «мнения» Желтой Земляной Свиньи, Красного Огненного Петуха или Белого Металлического Быка? Интересно то, что хотя необычная традиция прижилась в нашей стране, в Европе мода на восточный календарь носила лишь сезонный характер и уже не столь популярна.

На широкую ногу отмечаем праздники и мало задумываемся о тратах

О широте нашей души наслышаны многие, а одним из ярчайших доказательств этого считается то, как мы отмечаем новогодние праздники. Мы дарим друг другу шикарные подарки, обильно украшаем праздничные столы и веселимся как в последний раз почти 2 недели подряд. Мы делаем все это и практически не задумываемся о тратах. И в этом умении с нами могут посоперничать лишь несколько других европейских стран, среди которых Англия, Испания, Италия и Германия.