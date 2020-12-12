15 находок из прошлого, которые в миллион раз круче любых учебников истории

В XXI веке мы знаем так много о древних цивилизациях и вымерших животных, но эти знания — лишь капля в море. Ведь даже в наши дни археологи продолжают совершать открытия, а нам остается только раскрывать глаза от удивления.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам 15 впечатляющих археологических открытий, от которых ум за разум заходит.

1. Коренной зуб мамонта: не менее 4 тыс. лет

Мамонты достигали 4 м в высоту и весили 8–12 т. Естественно, и зубы у них были внушительных размеров. А снабжены они были эмалевыми пластинами, которые помогали мамонтам пережевывать грубую растительную пищу.

2. Еда из Помпеев: почти 2 тыс. лет

В 79 году н. э. произошло печально известное извержение вулкана Везувий, которое унесло более тысячи жизней древнего города. Помпеи покрылись пеплом и слоем тефры, которая достигала 6 м в высоту и целиком скрывала под собой некоторое здания. Недостаток воздуха и влаги позволил погребенным предметам и даже продуктам сохраниться практически в идеальном состоянии до наших дней.

3. Аммониты: не менее 66 млн лет

Морские моллюски появились на Земле 409 млн лет назад и вымерли примерно 66 млн лет назад вместе с динозаврами. Аммониты были различных размеров. Как правило, более ранние виды были совсем небольшими, а более поздние достигали 2 м в диаметре.

4. Доисторическая пресноводная черепаха: не менее 5 млн лет

Недавно ученые обнаружили окаменелый панцирь крупнейшей черепахи, когда-либо существовавшей в мире. В длину панцирь этих существ достигал 2,3–3,3 м, в то время как полная длина тела современной кожистой черепахи насчитывает не более 2,5 м.

5. 120 пар римских сандалий: около 2 тыс. лет

В шотландском городе Камелон археологи обнаружили 120 пар сандалий времен Римской империи. 2000-летняя обувь в отличном состоянии, но считается, что некогда римляне выбросили ее в канаву, так как посчитали изношенной.

6. Мумифицированный динозавр: не менее 66 млн лет

Мумию эдмонтозавра раскопали в 1908 году — она стала первым образцом динозавра с хорошо сохранившейся кожей. Находка помогла реконструировать внешний облик и выяснить, что животное достигало 12–15 м в длину и весило около 4 т.

7. Морской еж: не менее 66 млн лет

Самым ранним окаменелостям морских ежей около 450 млн лет. Представленному экземпляру от 66 до 100 млн лет, у него были толстые иглы для ходьбы по морскому дну. Лишь в период с 66 до 1,8 млн лет назад внешний вид ежей начал меняться, и их иглы стали мелкими, а панцири плоскими, что позволило им обитать на мелководье.

8. Бореалопельта: 110–112 млн лет

Этот образец — одна из самых хорошо сохранившихся окаменелостей динозавров подобного размера. Были найдены части брони, кожи и даже содержимое желудка от последнего приема пищи животного. Благодаря такой находке ученым удалось выяснить, что динозавр мог достигать 5,5 м в длину, имел красноватый оттенок кожи и питался в основном папоротниками.

9. Динозавр Chuanjiesaurus anaensis: 174–163 млн лет

В 2009 году в китайском музее науки и техники были представлены окаменелости 3 динозавров, самый большой из которых, принадлежащий к группе зауроподов, поражает воображение. Травоядный гигант с длинной шеей достигал при жизни 27 м в высоту.

10. Морская лилия: около 345 млн лет

Несмотря на такую долгую историю, современные лилии сохранили облик своих доисторических предков. И те и другие имеют стебель, который крепится к твердой поверхности, тело в виде чашечки со ртом посередине и ветвистые руки.

11. Древнеегипетский хлеб: 3 369–3 406 лет

Буханки были найдены в гробнице архитектора, который служил фараону Аменхотепу III. Хлеб отлично сохранился, потому что египтяне мумифицировали не только тела, но и даже еду: ее обрабатывали солью и медленно высушивали, перевязывали и покрывали смолой. Люди верили, что в загробной жизни им пригодится все то, что было у них при жизни земной.

12. Ступня мегалаптерикса: не менее 520 лет

Разновидность нелетающей птицы моа существовала, когда на Земле уже вовсю хозяйничали люди. Мегалаптерикс был менее 1 м в высоту и весил от 17 до 34 кг, он имел покладистый характер, в результате чего стал легкой добычей для племени маори. Это и привело к вымиранию данного вида около 1 500 г. н. э. Ученым удалось обнаружить несколько останков с сохранившимися мышцами, перьями и кожей.

13. Дипротодон: 44 тыс. — 1,6 млн лет

Это крупнейшие сумчатые за всю историю Земли: они могли достигать 3 м в длину и 2 м в высоту. Ближайшие родственники дипротодона — современные вомбаты и коалы. Археологи обнаружили множество окаменелостей, которые помогли воссоздать внешний вид дипротодона. Так, в музее Сиднея представлена максимально реалистичная реконструкция животного.

14. Окаменелые яйца динозавров: не менее 66 млн лет

Первые научно задокументированные яйца динозавров относятся к 1923 году, и с тех пор ученые постоянно делают подобные находки. Самым древним обнаруженным яйцам около 190 млн лет. Образцы на фото были определены как яйца велоцирапторов, тираннозавров и еще нескольких видов, так что их возраст колеблется в пределах от 75 до 66 млн лет.

15. Челюсти и зубы мегалодона: 3,6–23 млн лет

Обнаружены лишь фрагменты останков гигантской акулы, так что внешний вид и максимальный размер ее доподлинно не известны. Ученые предполагают, что максимальная длина мегалодона составляла 14,2–16 м, в то время как современная большая белая акула вырастает до 4–5 м. На втором фото зуб мегалодона лежит рядом с зубами белой акулы.