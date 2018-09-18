15 необычных моделей, которые доказали: идеальная внешность — это позавчерашний день

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Еще 20 лет назад все модели должны были соответствовать определенному стандарту: высокий рост, идеальные черты лица, параметры куклы Барби. Но времена меняются, в наше время уже недостаточно быть просто красивой. Модель нового поколения должна запоминаться и обладать харизмой.

Мы в AdMe.ru внимательно наблюдаем за тенденциями в фешен-индустрии, поэтому спешим познакомить вас с моделями, о которых скоро будут говорить все.

Люки Смит

Стилист и модель из Лондона, который любит и умеет эпатировать. Люки превратил свою необычную внешность в настоящий бренд.

Дуань Мэй Юэ

19-летняя модель из Сингапура, необычная внешность которой сделала ее звездой последней Нью-Йоркской недели моды. Дуань была одной из самых ярких девушек на показе Dior.

Дарья Свертилова

Украинская модель и фотограф. Сейчас Дарья живет в Париже и работает с Dior, Balmain, Rick Owens.

Бекка Хорн

Щербинка между передними зубами стала изюминкой Бекки. Девушка не прячет свою улыбку и гордится этой милой особенностью.

Лиза Хелен Крамер

Большие нос и уши делают внешность Лизы запоминающейся и выделяют ее на фоне типичных моделей. Недавно эта девушка украсила обложку Harper’s Bazaar и стала лицом Céline.

Корал Квейе

26-летняя британка Корал не стесняется веснушек, которые покрывают все ее лицо. Девушка почти не пользуется макияжем и смело демонстрирует натуральную красоту.

Ули

Этой девочке всего 9 лет, но модные бренды уже заметили ее необычную внешность. Не сомневаемся, что через несколько лет о ней узнает весь мир.

Бирк

Рыжие волосы, веснушки, большие уши и практически незаметные брови — странные характеристики для топ-модели, не правда ли? Но Бирк пророчат большое будущее в фешен-индустрии. Девушка недавно подписала контракт с модельным агентством и готова удивлять мир.

Шинейд Берк

Фанатка моды, активистка, писательница и редактор британского Vogue Шинейд Берк уверена, что маленький рост — это не причина отказываться от своей мечты.

Джессика Хоуп

Американская модель и блогер, которая выступает за натуральную красоту и борется с этническими стереотипами. Запоминающаяся внешность позволила Джессике стать одной из звезд модельного агентства We Speak, которое считает, что фешен-индустрия должна не только приносить эстетическое удовольствие, но и говорить на важные темы.

Тин Гао

Новое открытие модельного агентства Anti-Agency. Об этой девушке не известно практически ничего, но те, кто хоть раз видел ее фотографии, не сомневаются, что о ней еще заговорят.

Стефани Райхлер

Девушка с густыми натуральными бровями и кукольной внешностью. Стефани снималась в фотосессиях для ONE Magazine, Notion и Dreamingless.

Андреа Томас

Модель плюс-сайз с витилиго. Андреа гордится своей внешностью и на своем примере доказывает: чтобы быть красивой и счастливой, совсем не обязательно соответствовать чьим-то представлениям об идеале.

Аделина Джоан

Француженка, которую тоже узнают по милой щербинке между передними зубами. В портфолио Аделины есть снимки для Monki, Elle и Interview.

Сара Хироми

Американская модель, архитектор по образованию, девушка, которую невозможно не заметить в толпе. Сара — одна из звезд модельного агентства Heroes New York.