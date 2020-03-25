15 мировых брендов, названия которых мы произносим с ошибкой

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Мы уже давно привыкли к изобилию иностранных брендов, но частенько и не задумываемся о том, правильно ли произносим их названия. Но, как оказалось, если немного копнуть в историю компаний и их происхождение, то разобраться с правильным произношением проще простого.

AdMe.ru прошерстил все доступные источники, чтобы раз и навсегда разобраться в этом непростом вопросе, и расскажет, как на самом деле следует произносить названия всеми любимых брендов. А в конце статьи вас ждет бонус, который поможет найти хорошо знакомый кофе в англоговорящей стране.

1. Lanvin

Знаменитый французский модный дом, выпускающий одежду и парфюмерию, получил свое название благодаря фамилии своей создательницы Жанн-Мари Лован (Jeanne-Marie Lanvin). И хотя мы давно привыкли к «Ланвин», французы произносят название бренда совсем по-другому, немного в нос и как бы округляя, а сочетание букв «an» во французском языке дает звук «о» — получается мягкое «Лован» с ударением на последний слог.

2. Nikon

Nikon была основана в 1917 году в Японии в результате слияния компаний-производителей оптического оборудования, а спустя годы прославилась своей высококачественной фототехникой. Но далеко не все фотографы знают, что согласно правилам японского языка название бренда произносится с ударением на второй слог, с очень мягкой, почти беззвучной «н» на конце.

3. Ralph Lauren

Бренд Ralph Lauren был основан в 1966 году тогда еще молодым дизайнером Ральфом Лореном. Помните, как Рэйчел из сериала «Друзья» устроилась в этот модный дом? Все сходится, ведь штаб-квартира компании как раз расположена в Нью-Йорке. Фамилия Lauren чем-то похожа на французскую и может ввести в заблуждение, но в действительности произносится как «Лорен» с ударением на первый слог.

4. Bottega Veneta

За последние несколько лет этот итальянский модный дом превратился из мало кому известной компании в бренд, чьи вещи раскупают как горячие пирожки. В переводе с итальянского языка название переводится как «Венецианская мастерская», а ударение в слове Veneta ставится на первый слог, как и в слове Veneto, регион Венето, где и был создан бренд.

5. Honor

Молодой китайский бренд телефонов, созданный в 2013 году, получил свое название от английского слова Honor, что переводится как «Честь». А значит, и произносится название бренда в соответствии с правилами английского языка с немой буквой «H» и ударением на первый слог.

6. Guess

Английское слово Guess переводится как «Угадай». В 1981 году братья Марчиано решили создать свой бренд одежды. Один из братьев проезжал мимо рекламного щита McDonald’s, который призывал «угадать», в какой столовой был самый большой чизбургер. Слово Guess всем понравилось, бренд так и назвали. В русской транскрипции это слово читается коротко и емко — «Гес».

7. Agent Provocateur

Французский бренд изысканного белья произносится с таким же французским шиком — «Ажон Провокатор» с ударениями на последние слоги и грассирующей «р» на конце.

8. Erborian

Корейско-французский бренд, чье название в переводе с французского означает «Травы Востока», успел полюбиться многим девушкам. А что касается произношения бренда, то берем мастер-класс у соосновательницы Каталин Береньи — «Эрбориан», ударение на второй слог.

9. Narciso Rodriguez

Не зря мы в начале статьи упомянули, что важно знать и страну происхождения бренда. Судите сами: модный дом Narciso Rodriguez создан американцем кубинского происхождения с испанским именем, а значит, и его имя, и название бренда читается на испанский манер. Поэтому никакой он не Нарцисо, а Нарсисо Родригес.

10. O.P.I

Когда-то эта компания занималась производством расходных материалов для стоматологии, откуда и получила свое название Odontorium Products Inc. Но вскоре бренду удалось создать акриловый состав, который отлично подошел для маникюра. И компания полностью перешла на производство лаков для ногтей и сократила название на более подходящее и лаконичное O.P.I. В получившемся названии бренда буквы читаются по отдельности, поэтому в результате получается «Опиай».

11. Loewe

Этот старинный испанский бренд, основанный аж в 1846 году, выбрал в качестве названия не самое легкое для русскоязычного человека слово. Вариаций может быть множество, но верное произношение только одно: нечто среднее между «Лоэвэ» и «Луэвэ» с ударением на последний слог.

12. Clarisonic

Американский бренд-производитель устройств для очищения кожи пришелся по вкусу многим, но далеко не все девушки произносят название компании верно: буква «р» в середине слова не читается и в результате должно получиться «Клэасоник».

13. H&M

Крупнейшая розничная сеть по продаже одежды была основана в Стокгольме. H&M расшифровывается как Hennes & Mauritz: изначально магазин назывался просто Hennes, что в переводе со шведского означает «Её», а потом вдобавок к нему был выкуплен магазин для охотников и рыболовов под названием Mauritz Widforss. Как только не каверкают эту аббревиатуру люди со всего мира, но правильнее всего просто назвать две буквы — «Эйч энд Эм».

14. Oribe

Марку средств по уходу за волосами придумал легендарный голливудский стилист по волосам Орбе Каналес. Он, как и Нарсисо Родригес, имел кубинские корни: и хотя так и хочется произнести имя маэстро как Ориб, все-таки правильно говорить Орбе.

15. Hublot

Своим названием швейцарский бренд часов класса люкс обязан французскому слову Hublot, которое переводится как «Иллюминатор». Поэтому нет никаких сомнений, что произносится название бренда также на французский манер — «Юбло».

Бонус: Jacobs и Marc Jacobs

Давайте сравним, как произносятся, казалось бы, одинаковые бренды. Кофе Jacobs — это немецкий бренд, получивший свое название от фамилии создателя компании Иоганна Якобса. Логично, что и во всех других языках мира этот бренд будет произноситься как «Якобс» — именно такое название бренда и прижилось во многих странах, в том числе и в России. Но дело в том, что немного путаницы добавляет имя Jacob (от него, по всей видимости, и образовалась фамилия), которое в разных странах читается по-разному: так, в англоговорящих странах его произнесут как «Джейкоб», поэтому там этот бренд кофе чаще всего называют «Джейкобс». Американский бренд одежды и парфюмерии Marc Jacobs был создан однофамильцем Иоганна Якобса, но произношение этих, казалось бы, одинаковых фамилий, отличается. Marc Jacobs читается на английский манер как Марк Джейкобс. Именно поэтому некоторые жители стран, где принято иное прочтение этого имени, ошибаются и называют его Марком Якобсом. Вот такая любопытная деталь.