15 крутых штук с AliExpress, которые могут помочь нам спасти планету от лишнего мусора

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Если вы хотите помочь нашей планете освободиться от мусора, то мы советуем избавиться от лишнего уже сейчас. Для этого, к примеру, обратите внимание на такие вещи, как многоразовая бутылка для воды (и не надо покупать пластиковые) или тряпичная хозяйственная сумка (опять же, никаких пластиковых пакетов).

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы сможете подобрать для себя экологичные и практичные штучки, которые сделают вашу жизнь проще, а мир станет хоть немножечко чище.

Многоразовая складная емкость для воды

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Аэратор

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Деревянная коробочка для колец

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Хозяйственная сумка

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Многоразовые гигиенические прокладки

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Сумочки из льна, которые можно использовать в качестве подарочных упаковок

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Стеклянные емкости для хранения

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Деревянная мыльница

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Менструальная чаша

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Непромокаемая многоразовая пеленка

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Бамбуковая зубная щетка

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Хлопковые многоразовые вкладыши для груди

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Натуральная щетка для душа

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Экологические игрушки

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Мешки для овощей

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Может, вы уже пользуетесь чем-то из нашего списка? Поделитесь впечатлениями!