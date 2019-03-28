15 крутых штук с AliExpress, которые могут помочь нам спасти планету от лишнего мусора
Если вы хотите помочь нашей планете освободиться от мусора, то мы советуем избавиться от лишнего уже сейчас. Для этого, к примеру, обратите внимание на такие вещи, как многоразовая бутылка для воды (и не надо покупать пластиковые) или тряпичная хозяйственная сумка (опять же, никаких пластиковых пакетов).
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы сможете подобрать для себя экологичные и практичные штучки, которые сделают вашу жизнь проще, а мир станет хоть немножечко чище.
Многоразовая складная емкость для воды
Аэратор
Деревянная коробочка для колец
Хозяйственная сумка
Многоразовые гигиенические прокладки
Сумочки из льна, которые можно использовать в качестве подарочных упаковок
Стеклянные емкости для хранения
Деревянная мыльница
Менструальная чаша
Непромокаемая многоразовая пеленка
Бамбуковая зубная щетка
Хлопковые многоразовые вкладыши для груди
Натуральная щетка для душа
Экологические игрушки
Мешки для овощей
Может, вы уже пользуетесь чем-то из нашего списка? Поделитесь впечатлениями!
Фото на превью aliexpress, aliexpress