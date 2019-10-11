14 женщин из обычных семей, которые вышли замуж за настоящих принцев вопреки традициям

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Многие девочки в детстве мечтают стать принцессами, и у некоторых мечты сбываются. Опыт показывает: чтобы получить предложение руки, сердца и царства в придачу, совершенно не обязательно иметь родословную в 5 томах и фею-крестную. Иногда достаточно даже небольшой мелочи, например вовремя помыть посуду.

Мы в AdMe.ru выяснили, где современные простые девушки встретили своих принцев и на что пошли их избранники ради любви.

Королева Норвегии 9 лет тайно встречалась с будущим мужем

Королева Соня, жена правителя Норвегии, появилась в семье торговца одеждой. Родители рассчитывали, что дочь продолжит дело, и дали ей соответствующее образование. Соня создавала модели платьев и костюмов, научилась отлично шить. Может быть, ей суждено было стать известным дизайнером, если бы не знакомство с наследником норвежского престола Харальдом.

Когда симпатичная швея встретила будущего мужа, ей было 22 года. Девять лет пара скрывала свои отношения из-за происхождения Сони. Пожениться им разрешили, лишь когда принц поставил ультиматум: или брак с любимой, или отречение от королевской семьи. Харальд был единственным наследником престола, и его условия приняли. Вместе пара уже больше полувека.

Мать-одиночка, разносившая кофе, покорила наследника престола

Наследник норвежского престола, кронпринц Хокон, пошел по стопам отца. Свою будущую жену, ныне кронпринцессу Метте-Марит, он впервые увидел на музыкальном фестивале. Аристократу блондинка понравилась, а вот норвежскому народу — не очень. Она растила ребенка без мужа, некоторое время работала официанткой и, по слухам, общалась с не очень благонравными компаниями. Впрочем, пересуды не помешали паре пожениться.

Геодезист очаровала принца Бельгийского, помыв тарелки

Клэр, принцесса Бельгийская, получила титул после брака с младшим сыном короля Альберта II. В ее прошлом не было никаких сомнительных эпизодов. Дочь бизнесмена, она увлекалась живописью и верховой ездой. Получила образование по специальности «геодезист». А однажды после вечеринки помогла мыть посуду новому знакомому по имени Лоран. Все как в сказке: он оказался принцем, они поженились и сейчас воспитывают троих детей.

Переводчица нашла общий язык с будущим королем во время официального визита

Королева Сильвия родилась в Германии, провела детство в Бразилии, а замуж вышла за правителя Швеции. С будущим королем она познакомилась во время Олимпийских игр в Мюнхене. Карл XVI Густав прибыл с официальным визитом, а Сильвия работала гидом-переводчицей. Девушка знала 5 иностранных языков, причем шведского в их числе не было. Его она выучила 4 года спустя, уже выйдя за короля замуж.

Звезда реалити-шоу стала женой одного из самых завидных холостяков мира

Еще один представитель шведской правящей династии — принц Карл Филипп. Он числился в списке самых перспективных холостяков-аристократов, но со свободой расставаться не спешил. Пока не познакомился с моделью и участницей реалити-шоу Софией.

Поженилась пара вопреки народному мнению: невесту осуждали за слишком откровенные снимки в мужских журналах.

Спортсменка приехала на соревнования за медалью, а получила мужа и титул

Имя Шарлен Уиттсток отлично известно журналистам спортивных изданий: они писали об успехах чемпионки ЮАР по плаванию, участницы Олимпийских игр. Журналисты глянца знают ту же девушку, но уже как Шарлен, княгиню Монако. С будущим мужем она познакомилась на спортивных соревнованиях. Поженилась пара 11 лет спустя после 1-й встречи. Ходили слухи, что накануне свадьбы молодые крупно поссорились и невеста даже пыталась сбежать из-под венца. Но если кризис и был, супруги его благополучно преодолели.

Ради подруги гангстера принц отказался от права на престол

Принц Фризо Оранско-Нассауский из-за любви лишился права принадлежать королевскому дому Нидерландов. Аристократу не дали разрешения жениться на избраннице — предпринимательнице Мейбл Виссе-Смит. Причиной отказа стало ее подозрительное знакомство с одним из криминальных авторитетов. Брак все же был заключен, но возможность претендовать на престол жених потерял. Невеста получила титул графини.

Свадьба короля Нидерландов едва не сорвалась из-за семьи невесты

Еще один представитель королевского дома Нидерландов, брат принца Фризо, король Виллем-Александр, свое право на любовь сумел отстоять. Ему тоже пришлось просить позволения на брак. И тут загвоздка оказалась в семье невесты. Отец нынешней королевы Максимы входил в правительство аргентинского диктатора. В Нидерландах такое родство не одобрили, но свадьбу наследнику все же разрешили сыграть.

Любовь к студентке заставила наследника Хризантемового трона нарушить традиции

Японский принц Фумихито встретил будущую жену, когда они оба учились в университете. Предложение сделал быстро, но помолвку скрывали 3 года. Кико стала первой небогатой простолюдинкой, вошедшей в императорскую семью Японии. К тому же свадьба нарушила еще одну традицию: принц женился раньше старшего брата, что было не принято.

Датский принц скрывал свой титул от знакомой из паба

Судя по всему, Олимпийские игры — неплохая возможность встретить холостого аристократа. Подтверждает это опыт кронпринцессы Мэри. До свадьбы с наследником датского престола она работала в сфере рекламы. С будущим мужем познакомилась в пабе в Сиднее: кронпринц Фредерик прибыл в Австралию на Олимпиаду. Поначалу он скрывал от девушки свое происхождение, а потом тайно летал к ней на свидания через океан. Закончилась история пышной свадьбой и счастливым браком.

Уроженка Панамы не испугалась разницы в происхождении и возрасте

В свое время брак князя Лихтенштейна Максимиллиана обсуждали все аристократические дома Европы. Избранница, модельер Анжела Браун, родилась в Панаме, имела в прошлом сомнительный роман и к тому же была на 9 лет старше жениха. Любовь оказалась сильней предрассудков: пара вместе уже почти 20 лет.

Принц Венеции не устоял перед обаянием актрисы

Эммануил Филиберт Савойский, принц Венеции, — представитель рода, ведущего историю с ХI века. Его жена — актриса, дочь инженера и учительницы. Хотя по материнской линии у Клотильд Куро и были знатные предки, подходящей партией для аристократа она многим не казалась. Причина была и в ее политических взглядах, и в «несерьезной» профессии.

Топ-модель ради любви сменила имя и религию

У американки Кендры Спирс были контракты с самыми известными домами моды. Но съемки для журналов она променяла на семейную жизнь. Ее избранник, принц Рахим Ага Хан, — человек религиозный. Бывшая модель приняла его веру и сменила имя, став принцессой Сальвой Ага Хан.

Разведенная журналистка стала королевой Испании

Летисия всегда мечтала заниматься журналистикой и уже с 10 лет принимала участие в записи радиопередач. Окончив университет, работала на телевидении. В 32 года телеведущая неожиданно для всех вышла замуж за наследника трона Испании. Правда, для Летисии это был уже 2-й брак. Но церковь венчание одобрила.

Бонус: принцесса Японии влюбилась в друга своего брата и отказалась от всех привилегий

Можно превратиться не только из Золушки в принцессу, но и обратно. Саяко Курода когда-то звалась «Ее Императорское Высочество, Принцесса Японии Нори». Все изменило знакомство с Есики Куродой, другом брата, дизайнером городского управления Токио. Саяко полюбила его и вышла замуж. Этот брак лишил ее положения, денег и права принадлежать к императорскому дому Японии.