AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15 голливудских звезд, которых мы взяли и подогнали под гламурные стандарты современности

640615
4k

Сегодня в телефоне у каждого есть куча всевозможных приложений, доводящих внешность до просто-таки отполированного совершенства. И как бы мода на естественность ни пыталась вырваться вперед, идеально отредактированные лица до сих пор окружают нас буквально со всех сторон.

Мы в AdMe.ru взмахнули кистью фотошопа и пофантазировали о том, как бы выглядели голливудские звезды под слоями подобных фильтров.

Джулия Робертс

© Sebastien Courdji / KCS / East News, © depositphotos, © depositphotos

Натали Портман

© Jen Lowery / Broad Image / East News, © depositphotos, © depositphotos

Кэтрин Зета-Джонс

© ROBYN BECK / AFP / East News, © depositphotos, © depositphotos

Сальма Хайек

© LJ Fotos / AdMedia / SIPA / Sipa Press Russia / East News, © depositphotos

Мила Кунис

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © depositphotos

Кристен Стюарт

© Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, © depositphotos, © depositphotos

Рианна

© Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News, © depositphotos, © depositphotos

Марго Робби

© Gilbert Flores / Broadimage / East News, © depositphotos, © depositphotos

Кэмерон Диас

© AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © depositphotos, © depositphotos

Пенелопа Крус

© Jen Lowery / MEGA / Mega Agency / East News, © depositphotos

Майли Сайрус

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © depositphotos, © depositphotos

Анджелина Джоли

© Marechal Aurore / Abaca / East News, © depositphotos, © depositphotos

Эмилия Кларк

© Face to Face / Reporter / East News, © depositphotos

Дженнифер Лоуренс

© ANGELA WEISS / AFP / East News, © depositphotos, © depositphotos

Дженнифер Энистон

© OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News

Какое преображение, на ваш взгляд, оказалось удачным? Или вы за естественность?

640615
4k