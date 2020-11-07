15 голливудских звезд, которых мы взяли и подогнали под гламурные стандарты современности
Сегодня в телефоне у каждого есть куча всевозможных приложений, доводящих внешность до просто-таки отполированного совершенства. И как бы мода на естественность ни пыталась вырваться вперед, идеально отредактированные лица до сих пор окружают нас буквально со всех сторон.
Мы в AdMe.ru взмахнули кистью фотошопа и пофантазировали о том, как бы выглядели голливудские звезды под слоями подобных фильтров.
Джулия Робертс
Натали Портман
Кэтрин Зета-Джонс
Сальма Хайек
Мила Кунис
Кристен Стюарт
Рианна
Марго Робби
Кэмерон Диас
Пенелопа Крус
Майли Сайрус
Анджелина Джоли
Эмилия Кларк
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Энистон
Какое преображение, на ваш взгляд, оказалось удачным? Или вы за естественность?