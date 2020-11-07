15 голливудских звезд, которых мы взяли и подогнали под гламурные стандарты современности

Сегодня в телефоне у каждого есть куча всевозможных приложений, доводящих внешность до просто-таки отполированного совершенства. И как бы мода на естественность ни пыталась вырваться вперед, идеально отредактированные лица до сих пор окружают нас буквально со всех сторон.