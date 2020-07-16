15 фамилий западных звезд, которые мы беспардонно перевели на русский, чтобы вы улыбнулись

Со школьной скамьи нам известно, что собственные имена переводу не подлежат. По этой причине фамилии наших любимых иностранных знаменитостей кажутся нам благозвучным набором абстрактных звуков. Но это не всегда так. Звездные фамилии тоже могут иметь милое или забавное значение.

Мы в AdMe.ru пофантазировали, как величали бы зарубежных знаменитостей, если бы их фамилии можно было адаптировать для русского языка.

Райан Гусенок

Именно так можно было бы обратиться к звезде фильмов «Дневник памяти» и «Ла-Ла Ленд» Райану Гослингу (Ryan Gosling), говори он по-русски. Ведь у его фамилии только один вариант перевода.

Ванесса Райкина

А может быть, Раева или Райская. Ведь фамилия актрисы и певицы французского происхождения Ванессы Паради (Vanessa Paradis) переводится с французского именно как «рай».

Орландо Цветков

Разве может какая-то другая фамилия подойти больше такому цветущему симпатяге Орландо Блуму (Orlando Bloom), чем эта?

Кэти Грушина

Мы не знаем, взяла ли Кэти Перри (Katy Perry) фамилию своего супруга, мистера Цветкова, поэтому остается величать певицу по ее сценической фамилии. Perry можно перевести как «груша» в значении «дерево». Потому ее фамилия могла бы быть Грушка или Грушина.

Харрисон Бродский

Харрисон Форд (Harrison Ford) мог быть тезкой знаменитому уроженцу Санкт-Петербурга. Ведь слово ford переводится как «брод». Да, его можно также назвать Бродиным или Бродовым, но ведь однофамильцем поэта быть гораздо интереснее.

Софи Токарева

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер (Sophie Turner) носила бы фамилию, которая довольна распространена в русскоязычных странах, ведь turner переводится с английского как «токарь». А еще у нее есть однофамилица Тина.

Мэгги Кузнецова

У профессора трансфигурации из «Гарри Поттера» или, если так больше нравится, главы семейства из «Аббатства Даунтон» в миру также ремесленническая фамилия. Можно сказать, Мэгги Смит (Maggie Smith) является однофамилицей многим людям в разных странах.

Энрике Церковный

Вот такая необычная фамилия у горячего испанца Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias). И она совсем ему не подходит по своему значению, потому что Энрике безбожно ворует женские сердца.

Сандра Бычкова

У Сандры Буллок (Sandra Bullock) фамилия переводится как «вол», «бычок», поэтому на афишах фильмов с ее участием могли значиться варианты Бычкова или Быкова.

Крис Сосновый

А может быть, Сосонкин. От «хвойной» фамилии актера Криса Пайна (Chris Pine) не отказалась бы ни одна свободная мисс.

Сиенна Мельникова

С такой фамилией актриса Сиенна Миллер (Sienna Miller) обрела бы несколько однофамильцев среди российских коллег по цеху.

Тиль Молчун

Звезда культового фильма «Достучаться до небес», немецкий актер Тиль Швайгер (Til Schweiger), мог бы носить вот такую совсем не говорящую фамилию.

Кира Рыцарева

Фамилия Киры Найтли (Keira Knightley) звучит доблестно, ведь knight переводится с английского как «рыцарь, богатырь». Даже фамилия обязывает Киру играть женщин из других эпох.

Джерард Дворецкий

У британского актера Джерарда Батлера (Gerard Butler) и фамилия имеет такое значение, что сразу вызывает ассоциации с Британией. Сразу вспоминается управляющий домом какого-нибудь английского лорда из фильма.

Тейлор Быстрова

А вот певица Тейлор Свифт (Taylor Swift) могла бы гордо носить фамилию Быстрова или Стрижова. И в ее случае фамилия говорящая, учитывая, с какой скоростью она покорила наши сердца.