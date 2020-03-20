15+ фактов о жизни в Дании, которые показывают быт скандинавов с неожиданной стороны

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После Финляндии Дания занимает 2-е место по уровню счастья (опережая Норвегию), несмотря на то что здесь самые высокие в мире налоги. Ученые даже посвящают отдельные труды изучению благополучия скандинавов. Нам стало интересно узнать особенности жизни в этой стране, и мы изучили информацию в соцсетях от коренных жителей и гостей Дании.

AdMe.ru уверен, что эти факты принесут пользу нашим читателям и позволят посмотреть на жизнь в одной из самых счастливых стран под другим углом.

Датчане доверчивы. Это одна из причин, почему сервисы совместного потребления вроде Airbnb здесь процветают. Местные жители совершенно спокойно поделятся своими вещами даже с незнакомым человеком. Примерно половина домов сдается в аренду иностранцам, и с этим не возникает каких-либо проблем.

Местные всегда стремятся к справедливости. Датчанин рассказывает, что, если вы придержите дверь, человек найдет возможность сделать то же для вас. Если вы купите ему напиток за 39,5 кроны — он тоже купит вам напиток за 39,5 кроны. Датчанин не может вынести ситуацию, когда он в долгу перед другими.

В Дании очень ценят тишину. Здесь запрещено использовать автомобильные гудки, кроме случаев, когда на дороге возникает аварийная ситуация. Поезда максимально бесшумны, церкви имеют право звонить в колокола лишь в определенные дни недели. В банках, к примеру, запрещено разговаривать по телефону. Вспышки гнева в диалогах недопустимы. Можно говорить прямо, но повысить тон — значит потерять доверие датчанина.

«Пользоваться телефоном запрещено. Здесь вы можете оплатить услуги через мобильное приложение Danske Bank».

Можно оградить себя от рекламных листовок. Пользователь Pikabu, который живет в Дании, рассказал, что можно разместить специальную наклейку на почтовый ящик, и разносчики рекламы не будут ничего в него бросать. «На сайте правительства можно заказать наклейку: оранжевую — для отказа от рекламы и (или) сиреневую — для отказа от бесплатных газет».

Вполне естественно, что в стране высоко ценится законопослушность и общественный порядок. К примеру, так выглядит пол на паспортном контроле в аэропорту Копенгагена:

«Найдите свой паспорт». «Откройте в паспорте страницу с фотографией».

Действуют особые правила вежливости. Когда вас приглашают на вечеринку либо интересуются вашими делами — часто это просто жест вежливости. Датчанин спросит, как ваши дела, но у него и в мыслях нет останавливаться и слушать ответ. Часто приглашение на вечеринку — это скорее формальное извинение за шум, который вам придется терпеть какое-то время. И надежда на то, что вы не придете, но и жаловаться не будете.

Построить дружбу с местными — нелегкая задача. «Датчане замечательные, надежные, добрые друзья», — пишет Алекс Остергаард (Alex Ostergaard), который живет в Дании. По его словам, проблема состоит в том, что многие местные обрастают друзьями еще в детстве и устанавливать отношения с кем-либо во взрослом возрасте не планируют. Люди могут быть приветливыми, но это не значит, что они пригласят вас с семьей к себе в гости.

Женщины предпочитают естественность. «Они не лезут из кожи вон, чтобы кому-то понравиться», — рассказывает на своем YouTube-канале Ольга Пискун (Olga Piskun). По ее словам, женщины не слишком интересуются макияжем, но очень любят солярий и нередко делают татуаж бровей. С прическами особо не заморачиваются: собирают волосы в хвост, делают гульку либо идут по делам с распущенными волосами.

Такой подход обоснован: цены на парикмахерские услуги здесь довольно высокие, к тому же с переменчивой погодой нет смысла что-то изобретать.

Сушить вещи в квартирах здесь запрещено из-за большой сырости. Поэтому все жители Дании используют сушильные машины, пишет пользователь под ником SleepyNepeta. «В старых домах обычно нет личных стиральных машин, и их запрещено ставить, но есть своя прачечная в подвале». По его словам, нужно бронировать время стирки через специальное мобильное приложение. «В особо же интересных случаях у них вместо автоматической сушилки есть сушильная комната — просто подвал с кучей натянутых веревок, которую тоже нужно бронировать».

Автомобиль — очень дорогое удовольствие. Налог на транспортное средство, по словам SleepyNepeta, очень высок, кроме того, дорогой бензин, парковка, страховка. «Местные очень часто шутят, что машина стоит как треть дома и, вместо того чтобы брать ее, проще подкопить и купить второе жилье или вложиться в какие-нибудь акции». Отчасти этим обоснована огромная популярность велосипедов, которыми местные пользуются в любую погоду — хоть в дождь, хоть в снег. Часто те оснащены детскими сиденьями. В поездах Копенгагена есть отдельные стойки для велосипедов.

Медицина. Пользователь Pikabu, который живет в Дании, так пишет о медицине в этой стране: «У каждого жителя есть маленькая желтая карточка. На ней написан номер твоего личного врача, к которому можно обратиться за консультацией по любому поводу. Он тебя очень внимательно выслушает, послушает дыхание, постучит молоточком и... отправит домой спать». По его словам, местные жители довольно спокойно относятся к своему здоровью. Однако антибиотики в апетеке без рецепта здесь не продадут.

Обучение в школах бесплатное. Точнее, оплачивается за счет налогов. Также, по словам пользователя Арниса Прокоповичса (Arnis Prokopovics), живущего в Дании, обучение в старшей школе, колледже и университете тоже бесплатное. Так выглядит датская школа изнутри:

Молодые семьи с детьми часто сдают комнаты иностранным студентам. Это делается для того, чтобы иметь дополнительные деньги и быть в состоянии позволить себе автомобиль, учитывая чрезвычайно высокие налоги. Вот что пишет пользователь Dextor, который прожил в Копенгагене год: «Датчанам старше 40 лет почти гарантирована работа, даже если они просто сидят и смотрят в окно весь день. Если вы молодой датчанин, возможно, вам не так повезло».

Короткая рабочая неделя. «Датчане — работяги», — пишет Алекс Остергаард. Однако их усердие, по его словам, ограничено рамками рабочего времени — 37 с половиной часами в неделю. Сверхурочная работа — явление редкое, в офисе никто не задерживается, а те, у кого есть дети, уходят пораньше, чтобы успеть забрать чадо из детского сада.

Очень немногие датчанки сидят дома с детьми. Как правило, во время декретного отпуска (то есть 6 месяцев максимум), а затем отдают малыша в ясли и идут на работу. Из детского сада либо из школы детей обычно забирают около 4 часов дня.

«Скандинавские коляски известны своими огромными размерами. Их даже нужно перевозить особым способом».

Татьяна Лассен живет в Дании 15 лет. В своем видеоблоге она поделилась теми особенностями менталитета местных жителей, которые до сих пор ее немного удивляют. С ее разрешения мы приводим эти цитаты-наблюдения: Момент, который меня удивляет, — это отношение датчан к гигиене. Руки они практически не моют, говорят: «А зачем? Все равно все бактерии не смоешь, и у человека должен быть выработан совершенно естественный иммунитет к той бактериальной среде, в которой он живет». Да, соглашусь, все правильно. Но шокирует, когда они покупают картофель фри, берут его из пакетика руками, съедят этот фри, а потом еще оближут пальцы и не помоют руки.

Еще датчане не моют продукты, купленные в магазине. Например, они открывают упаковку с салатом и сбрасывают салат в салатницу. Яблоки, груши... Огурец в вакууме — они тоже снимают этот пластик и начинают рубить его в салат. Ну если у нас в деревне раньше яблоко с дерева хотя бы обтирали о штанину, то датчане даже этого не делают. Вот они купили килограмм яблок, высыпали его в салатницу, прошли мимо, взяли, откусили. Считают, что все должно в организме работать естественно. Факт: датчане практически не болеют кишечными инфекциями.

Датчане могут совершенно спокойно усесться на асфальт, тут же бросить на пол сумку, ребенок здесь же на асфальте будет ползать на карачках, уронит соску, поднимет эту соску с того же грязного пола и засунет ее в рот. Своего ребенка я оберегала от грязи. Здесь это совершенно естественное состояние. Наверное, ни один датский ребенок в своей жизни не услышал, что чего-то нельзя засунуть в рот. Затянуть в рот практически можно все без ущерба для здоровья.

Наличие вшей у ребенка не порок. Совершенно нормальное явление. Приходит мамочка в детский сад, а там висит объявление: «Внимание, у нас вши». В школе, в автобусе — никто не стесняется того, что вши, никто не бежит стричься налысо. Есть, конечно, шампуни, которыми моют, но вши воспринимаются так же, как немытые руки, — собственно, как естественная часть жизни.

Бонус: «Какая гадость эта ваша рыба!»

Татьяна также ведет группу «Вокруг света с книгой в ухе» для любителей аудиокниг и путешествий, где публикует репортажи из стран, в которых бывает, и еженедельные заметки о жизни в Дании. Она поделилась рассказом и о вкусах датчан.

У меня слюнки потекли, когда я впервые увидела селедку в датском супермаркете. Сельдь продавалась в стеклянных литровых банках и выглядела очень аппетитно. Ровные большие куски рыбного филе были уложены плотными слоями, селедка была залита рассолом, в котором плавали кусочки лука и горошины черного перца. Это стоило немедленно купить и попробовать. Торопливо забежав в кухню, я открыла банку, выудила вилкой кусок селедки из рассола, пошире раскрыла рот и жадно откусила, да так и застыла с открытым ртом, потому что стало сладко, причем откровенно. Сладкий вкус маринада доминировал над вкусом рыбы, и, лишь немного пожевав, я поняла, что проглотить это не смогу. И очень долго не могла, но постепенно привыкла к сладкой селедке и даже могу съесть кусочек, зажевав горбушкой черного хлеба.