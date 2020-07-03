15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
Модные вещи 2000-х годов, от которых совсем недавно ломились полки магазинов, практически канули в небытие. Пожалуй, юные представители человечества даже и не знают об их существовании, а вот взрослые люди не просто знают — они их еще и носили. Наверное, в фотоальбоме каждого из нас найдется пара говорящих кадров: от морковного загара до юбки, надетой поверх джинсов.
Редакция AdMe.ru вспомнила, какие вещи носила каждая женщина каких-то 10–15 лет назад. Осторожно: некоторые из них могут вызвать у вас неконтролируемый приступ смеха.
Прозрачные блузки были бичом нулевых. К таким кофточкам прилагались майки или футболки
У каждой женщины и девочки была туника, которую носили с джинсами, брюками или легинсами. Особо отчаянные под низ вообще ничего не надевали
А вот и знаменитые укороченные легинсы, которые отлично шли под юбки и платья. Да что там, даже под футболки
Джинсы мы любили заправлять в высокие сапоги
А поверх футболок порой надевали топы
Помните всеобщий бум на джинсы без карманов? Наверняка и у вас такие были
Мы носили ремни и пояса под грудью. Зачем — неизвестно, ведь талию это вообще не подчеркивало
Некоторые умудрялись носить юбку поверх брюк. Да-да, и такое было
Но все же чаще так носили платья
Нулевые не нулевые, если забыть о «копченом» загаре
Еще один тренд, который не нуждается в представлении
Вместо холодного блонда был очень популярен так называемый цыплячий цвет
А длинная прямая челка, которая лезла в глаза? Автор статьи однажды сделала себе такую. Сама. Бабушкиными ножницами
Самыми модными девчонками были те, кто красил губы помадой светлее цвета кожи
Мы истязали волосы утюжками и бигудями. Или заплетали на ночь миллион косичек. Эффект наутро был ошеломляющий
А губы нужно было подвести карандашом. Причем карандаш обязательно должен был быть темнее помады
И румяна. Много румян. Очень много
Сознавайтесь, какие из этих трендов вам известны не понаслышке? А может, у вас и фото сохранились?
Фото на превью Dave Hogan / Getty Images