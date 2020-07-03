15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико

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Модные вещи 2000-х годов, от которых совсем недавно ломились полки магазинов, практически канули в небытие. Пожалуй, юные представители человечества даже и не знают об их существовании, а вот взрослые люди не просто знают — они их еще и носили. Наверное, в фотоальбоме каждого из нас найдется пара говорящих кадров: от морковного загара до юбки, надетой поверх джинсов.

Редакция AdMe.ru вспомнила, какие вещи носила каждая женщина каких-то 10–15 лет назад. Осторожно: некоторые из них могут вызвать у вас неконтролируемый приступ смеха.

Прозрачные блузки были бичом нулевых. К таким кофточкам прилагались майки или футболки

У каждой женщины и девочки была туника, которую носили с джинсами, брюками или легинсами. Особо отчаянные под низ вообще ничего не надевали

А вот и знаменитые укороченные легинсы, которые отлично шли под юбки и платья. Да что там, даже под футболки

Джинсы мы любили заправлять в высокие сапоги

А поверх футболок порой надевали топы

Помните всеобщий бум на джинсы без карманов? Наверняка и у вас такие были

Мы носили ремни и пояса под грудью. Зачем — неизвестно, ведь талию это вообще не подчеркивало

Некоторые умудрялись носить юбку поверх брюк. Да-да, и такое было

Но все же чаще так носили платья

Нулевые не нулевые, если забыть о «копченом» загаре

Еще один тренд, который не нуждается в представлении

Вместо холодного блонда был очень популярен так называемый цыплячий цвет

А длинная прямая челка, которая лезла в глаза? Автор статьи однажды сделала себе такую. Сама. Бабушкиными ножницами

Самыми модными девчонками были те, кто красил губы помадой светлее цвета кожи

Мы истязали волосы утюжками и бигудями. Или заплетали на ночь миллион косичек. Эффект наутро был ошеломляющий

А губы нужно было подвести карандашом. Причем карандаш обязательно должен был быть темнее помады

И румяна. Много румян. Очень много