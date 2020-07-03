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15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико

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Модные вещи 2000-х годов, от которых совсем недавно ломились полки магазинов, практически канули в небытие. Пожалуй, юные представители человечества даже и не знают об их существовании, а вот взрослые люди не просто знают — они их еще и носили. Наверное, в фотоальбоме каждого из нас найдется пара говорящих кадров: от морковного загара до юбки, надетой поверх джинсов.

Редакция AdMe.ru вспомнила, какие вещи носила каждая женщина каких-то 10–15 лет назад. Осторожно: некоторые из них могут вызвать у вас неконтролируемый приступ смеха.

Прозрачные блузки были бичом нулевых. К таким кофточкам прилагались майки или футболки

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© everett225 / depositphotos

У каждой женщины и девочки была туника, которую носили с джинсами, брюками или легинсами. Особо отчаянные под низ вообще ничего не надевали

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© everett225 / depositphotos, © everett225 / depositphotos

А вот и знаменитые укороченные легинсы, которые отлично шли под юбки и платья. Да что там, даже под футболки

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© s_bukley / depositphotos, © everett225 / depositphotos

Джинсы мы любили заправлять в высокие сапоги

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© everett225 / depositphotos, © Kevan Brooks/AdMedia/Capital Pictures/EAST NEWS

А поверх футболок порой надевали топы

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© Clueless / Paramount Pictures, © Clueless / Paramount Pictures

Помните всеобщий бум на джинсы без карманов? Наверняка и у вас такие были

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© s_bukley / depositphotos

Мы носили ремни и пояса под грудью. Зачем — неизвестно, ведь талию это вообще не подчеркивало

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Некоторые умудрялись носить юбку поверх брюк. Да-да, и такое было

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© s_bukley / depositphotos

Но все же чаще так носили платья

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© everett225 / depositphotos, © everett225 / depositphotos, © everett225 / depositphotos

Нулевые не нулевые, если забыть о «копченом» загаре

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© Dave Hogan / Getty Images, © s_bukley / depositphotos

Еще один тренд, который не нуждается в представлении

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© EAST NEWS, © MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO/EAST NEWS

Вместо холодного блонда был очень популярен так называемый цыплячий цвет

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© everett225 / depositphotos

А длинная прямая челка, которая лезла в глаза? Автор статьи однажды сделала себе такую. Сама. Бабушкиными ножницами

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© Jean_Nelson / depositphotos, © PopularImages / depositphotos

Самыми модными девчонками были те, кто красил губы помадой светлее цвета кожи

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© s_bukley / depositphotos, © s_bukley / depositphotos

Мы истязали волосы утюжками и бигудями. Или заплетали на ночь миллион косичек. Эффект наутро был ошеломляющий

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© everett225 / depositphotos

А губы нужно было подвести карандашом. Причем карандаш обязательно должен был быть темнее помады

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© s_bukley / depositphotos, © s_bukley / depositphotos

И румяна. Много румян. Очень много

15+ доказательств того, что в нулевых было слишком жарко и слишком дико
© Chris Morton / Getty Images, © s_bukley / shutterstock

Сознавайтесь, какие из этих трендов вам известны не понаслышке? А может, у вас и фото сохранились?

Фото на превью Dave Hogan / Getty Images
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