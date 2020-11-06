15 человек, чье любопытство привело к сногсшибательным открытиям

Многие изобретения или общеизвестные факты об окружающем мире мы сегодня воспринимаем как должное, а ведь даже культовые открытия нередко совершались по чистой случайности. К примеру, на создание застежки-липучки шведского инженера Жоржа де Местраля вдохновил обыкновенный репейник, который он привык снимать с шерсти своей собаки после прогулки. Но не только ученые способны прийти к занимательным и полезным выводам.

Мы в AdMe.ru снова убедились, что от любопытных пользователей сети не ускользнет ни один изумительный факт или секрет Вселенной, и спешим поделиться с вами новой порцией открытий.

1. «Долго не мог понять предназначение этой решетки на тележках в супермаркетах. Оказывается, вот для чего она нужна»

Если ваша тележка уже заполнилась до краев, поднимите решетку, расположенную под ней, и повесьте на крючки корзину. Это обеспечит вас дополнительным местом для покупок.

2. В Праге у каждого фонарного столба есть номер для того, чтобы экстренные службы могли быстро вас найти

Просто продиктуйте номер в трубку телефона, и через 5 минут помощь будет у вас. Это спасает сотни жизней ежедневно. © DobryVojakSvejk / Twitter

3. Мясо фермерских лососей на самом деле бело-серое

Красновато-розовый оттенок ему придают искусственно — при помощи красителей, добавляемых в корм рыб, чтобы филе выглядело более привлекательным для покупателей. © mattchuaaa / Reddit

4. «Дождевики выпускаются кричащих цветов, чтобы вас легче было заметить во время сильного дождя, а не потому что у их производителей дурной вкус»

5. Общий вес всех муравьев на нашей планете примерно равен весу всех людей

6. В пьесе «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира нет сцены с балконом — в то время они были редкостью. В оригинале Ромео просто стоял за окном и смотрел на Джульетту

7. Для кошек тоже существуют намордники, и выглядят они вот так. Только они не для прогулок, а для приемов у врача или других случаев, когда животное нужно успокоить

8. Псевдоним Эминем — это просто инициалы певца: M & M (Маршалл Мэтерс)

9. «Я только сегодня узнала, как выглядит личинка божьей коровки»

10. А вы знали, что у Пола Радда есть 14-летний сын Джек, который к тому же выглядит как его точная копия?

11. Компания Nokia была основана в 1865 году — задолго до изобретения не только сотового, но и обычного телефона. Первоначально она занималась производством бумаги

12. «Моя сестра только что сделала это, чтобы большая ложка не падала в миску»

13. «Сделала для себя открытие: игла от обычного шприца подходит к тюбику суперклея. Вдруг кому пригодится для мелких деталей»

14. Каждый актер из шестерки «Друзей» по сей день зарабатывает около $ 20 млн в год за повторные показы сериала

А все благодаря Дэвиду Швиммеру, который сплотил своих коллег в переговорах со студией и предложил им требовать одинаковые зарплаты для всех и актерские роялти.

15. Прорези на крышках бутылок с подсолнечным маслом на самом деле нужны для удержания насадки-дозатора, которую используют для более экономного расхода масла