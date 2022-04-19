14 знаменитых и успешных женщин, которые никогда не были замужем. И совсем не переживают по этому поводу

Далеко не для всех женщин штамп в паспорте — высшая цель и предел мечтаний. Если для одних семья превыше всего, то другие вовсе не спешат ею обзаводиться. Причем есть и те, кто годами живет в гражданском браке, растит детей и пропускает мимо ушей сердобольное: «Пора и честь знать». Ведь главное, чтобы всех все устраивало.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из знаменитых красавиц ни разу не ходил под венец. И про некоторых из них мы даже не подозревали.

Шакира, 45 лет

Несмотря на то что Шакира уже больше 10 лет состоит в отношениях с футболистом Жераром Пике, связывать себя узами брака пара не торопится. И даже наличие двоих общих сыновей не стало поводом для свадьбы. В одном из интервью певица откровенно призналась: «Я хочу быть девушкой, любовницей, запретным плодом, а не женой. Мне нравится держать его в напряжении».

Леди Гага, 36 лет

Леди Гага находится под пристальным вниманием папарацци уже второе десятилетие. Еще бы, ведь жизнь эпатажной певицы, а теперь и востребованной актрисы, бьет ключом. Леди Гага ни разу не была замужем, но была дважды помолвлена. Вот только официально связать себя узами брака артистка так и не решилась. Впрочем, ее это особо не печалит, она сосредоточена на карьере и является одной из самых обсуждаемых фигур звездного олимпа.

Наоми Уотс, 53 года

Более 10 лет Наоми встречалась с актером Львом Шрайбером, но пара рассталась, так и не сыграв свадьбу. За время их отношений на свет появилось двое общих сыновей. Сейчас актриса всецело посвящает себя воспитанию детей, много путешествует, занимается спортом, снимается в кино и, кажется, совсем не страдает от отсутствия штампа в паспорте.

Николь Шерзингер, 43 года

Жгучая брюнетка предпочитает не распространяться о своей личной жизни и отказывается отвечать на вопросы, касающиеся ее отношений. У певицы было несколько продолжительных романов. Причем один из них чуть не закончился свадьбой, но пара рассталась. Сейчас Шерзингер встречается с бывшим игроком в регби Томом Эвансом. Они много путешествуют, занимаются спортом и, судя по снимках в их социальных сетях, души в друг друге не чают.

Шарлиз Терон, 46 лет

Обладательница «Оскара» и одна из самых красивых актрис Голливуда никогда не была замужем, но зато является матерью двух приемных детей. Увы, даже харизматичный Шон Пенн, с которым одно время встречалась Шарлиз, не смог добиться ее руки и сердца. «Материнство поменяло мои приоритеты. Быть родителем крайне сложно», — так Терон объяснила отсутствие своей второй половинки в интервью двухлетней давности. Также она призналась, что не встречалась ни с кем более 5 лет и что если и пойдет на свидание, то только с кем-то по-настоящему особенным.

Дайан Китон, 76 лет

Несмотря на свой возраст, легендарная актриса и не думает уходить в забвение, а ее активности могут позавидовать даже молодые коллеги по цеху. В 2021 году она получила главную роль в комедии «Mack & Rita», где играет молодую 30-летнюю женщину, которая проснулась 65-летней. Сама Китон пропагандирует отказ от пластических операций и выступает за естественную красоту. Актриса встречалась с такими известными актерами, как Вуди Аллен и Аль Пачино, но замуж так и не вышла. В 50 лет она решила стать приемной матерью и теперь воспитывает двоих детей — дочку Декстер и сына Дюка.

Вайнона Райдер, 50 лет

Вайноне приписывали множество романов, большая часть которых так и осталась на уровне слухов. Точно известно о ее отношениях с такими знаменитыми актерами, как Джонни Депп и Мэтт Деймон, причем с первым она даже была помолвлена. В одном из своих интервью актриса объяснила, почему она никогда не была замужем: «Лучше я буду незамужней, чем разведенной. Мои родители вместе уже 45 лет, и они являются для меня примером». Сейчас Райдер встречается с модельером Скоттом Ханом. Они вместе уже более 10 лет, но тщательно скрывают подробности личной жизни и не ведут социальные сети.

Миша Бартон, 36 лет

Сейчас звезда 2000-х сосредоточена на карьере. Бартон снимается в сериалах, играет эпизодические роли в фильмах и планирует вернуться в большое кино. Актриса встречается с фотографом Джан Марко Фламини и планирует снять документальный сериал о своей бурной жизни.

Тайра Бэнкс, 48 лет

Еще одна красотка, которая не была в официальном браке, — супермодель Тайра Бэнкс. Ни одни из ее прошлых отношений не привели к свадьбе, впрочем, Тайру это нисколько не заботит. Она активно развивает свой бренд, занимается бизнесом, участвует в модных показах, ведет ток-шоу и снимается в рекламе. А также растит горячо любимого 6-летнего сына, который родился в результате суррогатного материнства.

Ребел Уилсон, 42 года

Актриса рассталась со своим бойфрендом-миллиардером Джейкобом Бушем, который был младше ее более чем на 10 лет. Но, судя по всему, саму Ребел не сильно расстроил этот факт. Она снимается в кино и сериалах, посещает светские мероприятия, а также занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Некогда пышнотелая блондинка заметно похудела, прекрасно выглядит и не собирается останавливаться на достигнутом.

Алессандра Амбросио, 41 год

Бразильская супермодель и одна из самых красивых женщин в мире на протяжении 10 лет встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром. Но пара рассталась, так и не сыграв свадьбу. Со слов самой Алессандры, брак не является ее жизненным приоритетом, она много работает, и ей просто некогда об этом думать. Сейчас модель воспитывает сына и дочь, ведет ток-шоу, выпускает свою линию одежды и является послом благотворительной организации.

Дженнифер Кулидж, 60 лет

Пышнотелая блондинка, сыгравшая маму Стифлера в «Американском пироге», продолжает сниматься в кино и сериалах. Причем довольно успешно. За свою последнюю роль в ситкоме «Белый лотос» Кулидж получила телевизионную премию «Выбор критиков» и была номинирована на премию «Золотой глобус». Что касаемо личной жизни, то актриса не против отношений. В одном из интервью она призналась, что надеется наконец-то найти того, кто скажет: «Не волнуйся, Дженнифер, я все решу». «Мне надоело чувствовать себя детективом в отношениях, мне просто нужен хороший, веселый и уравновешенный человек», — пожаловалась Кулидж.

Люси Лью, 53 года

Люси Лью — не любительница выставлять напоказ свою личную жизнь. Громких и скандальных романов у актрисы не было, впрочем, как и похода под венец. Также она осознанно приняла решение быть матерью-одиночкой и воспитывает 6-летнего сына, который родился благодаря суррогатному материнству. «Я делаю то, что хочу, — говорит Люси. — Не стоит навязывать общепринятые социальные нормы и твердить, что мне пора замуж. Брак не входит в список моих желаний. У меня вообще нет такого списка».

Кайли Миноуг, 53 года

53-летняя звезда мировой поп-музыки признается, что брак не входит в ее планы. А неудачные прошлые отношения еще больше укрепили в ней эту уверенность. Но скучать и грустить певице некогда. Кайли активно занимается музыкальной деятельностью, выпускает альбомы и создает новые треки совместно с другими звездами — к примеру, Дуа Липой.