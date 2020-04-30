14 знаменитых людей из прошлого, которые и сегодня были бы главными модниками

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Талантливый человек талантлив во всем. И когда дело касается внешнего вида, фантазию таких людей бывает сложно остановить, ведь тут для них открывается пространство для самовыражения. Некоторые знаменитости XIX и XX веков буквально производили революцию в моде своими нарядами. Порой одежда была создана из подручных средств, а порой и совместно со знаменитыми кутюрье. Однако многие образы смотрятся эффектно и по сей день.

Мы в AdMe.ru вспомнили главных модников прошлых столетий и до сих пор изумлены тем, как им удавалось создавать тренды в отсутствие интернета. А в конце статьи вас ждет занимательный бонус — некоторых из героев статьи мы переодели в современные наряды.

1. Оскар Уайльд

Писатель позволял себе сочетать несочетаемое. Современники описывают его так: «Короткая бархатная куртка, зеленый галстук, серые панталоны до колен, шелковые носки и лакированные туфли с изящными гетрами. Большая шляпа с полями, свободно ниспадающий плащ и букет подсолнухов». Уайльд был весьма прогрессивен в своих взглядах на моду и публиковал в газетах заметки о том, как женщины должны одеваться: по минимуму использовать украшения типа бахромы, воланов и складок. Также писатель рекомендовал дамам носить своеобразную юбку, по сути представляющую собой очень просторные брюки. Такой совет был революционным, так как считалось, что женские штаны — это нечто аморальное. Но Уайльд настаивал на том, что необходимо уменьшать ширину штанин. Ведь когда разделенная юбка имитирует платье, теряется ее смысл. Так Оскар Уайльд весьма прозрачно намекнул, что хотел бы видеть женщин в брюках.

2. Сальвадор Дали

Вечный выдумщик Дали точно знал, как сделать так, чтобы все внимание было приковано только к нему: он появлялся на публике в скафандре, носил пиджак-афродизиак, к которому на тоненьких соломинках были подвешены 83 стаканчика с мятным ликером и мертвыми мухами, а вместо манишки художник использовал бюстгальтер.

Кроме того, он долгие годы сотрудничал с дизайнером Эльзой Скиапарелли, для которой он создал очень много самых экстравагантных моделей: шляпу в виде туфли, платье с лобстером, перчатки с наклеенными ногтями и сумки в форме яблок. Как ювелирный дизайнер он создал роскошную коллекцию из 37 изделий, многие образы перешли с его картин на украшения.

3. Сергей Есенин

Переехав из деревни в столицу, поэт быстро освоил модные веяния того времени и стал настоящим франтом. Вначале он «поиграл в крестьянина»: являлся в лаптях и вышитой рубахе. Но не прошло и пары лет, как он стал носить цилиндр, штиблеты, делал маникюр и даже немного пудрил щеки.

4. Айседора Дункан

Слева — Айседора Дункан с мужем Сергеем Есениным.

Она восхищала публику, ей подражали в манере одеваться, носили похожие украшения, пытались копировать ее легкую, «молодую» походку. Айседора носила наряды, созданные лучшими модельерами, причем некоторые платья шились по ее эскизам. Визиткой Айседоры Дункан были ее многочисленные шарфы, шали, накидки, которые добавляли ей элегантности и женственности.

Айседора Дункан и Сергей Есенин, 1923 год.

Танцовщице был близок античный стиль, образ «греческой колонны». Чаще всего ее наряды выглядели так: однотонная тонкая материя, множество вертикальных складок, пояс строго на линии талии, обувь — практически одна подошва, ведь главное достоинство Айседоры — сами ноги, а не сандалии.

5. Tом Вулф

Писатель считал, что желание быть замеченным естественно. Он сумел сохранить свой элегантный стиль на протяжении всей жизни. Вулф говорил: «Есть, конечно, мужчины, которые хотят выглядеть адекватно в любой обстановке и ничем не выделяться. А есть те, кто, как я, специально чуть отступают от нормы. У моих костюмов традиционный крой, просто они все белые. То же самое с ботинками и со всем остальным».

6. Энди Уорхол

До того, как он стал иконой стиля, Энди Уорхол был рядовым иллюстратором в журнале, и кто знал, что спустя время целая эпоха будет немыслима без его имени. Рисунки банок в ярких тонах стали его визитной карточкой и продавались за миллионы долларов. Однако Уорхол никогда не эпатировал публику своим видом, держался скромно и даже специально создавал образ «скучного человека».

Его наряды были подобраны с невероятным вкусом и вместе с тем были весьма оригинальны: толстовки, необычные очки, цветные рубашки. Кроме того, он никогда не скрывал, что носит седой парик. В моде ему удалось сделать переворот — когда в 60-х Энди Уорхол напечатал свой знаменитый принт банки супа на бумажном платье, то появился «стиль Энди Уорхола», то есть одежда в стиле поп-арт. И, кажется, этот тренд никогда не устареет.

Бумажное платье с принтом банки супа.

7. Элвис Пресли

В 50-е типичная мужская мода была довольно скучной и серой, но только не для Элвиса, который не боялся экспериментировать с цветом и рисунками, тем самым создав свой уникальный стиль. В жизни певец часто предпочитал обычные, достаточно простые вещи, но никогда не боялся ярких цветов. Он всегда прекрасно знал, какая одежда подойдет ему и как правильно ее сочетать.

В 60-х он начал работу с дизайнером костюмов Биллом Белью, который и придумал фирменный белый комбинезон, в котором Пресли практически всегда выходил на сцену. Стоит отметить, что одежда, которую носил Элвис вне сцены, считается модной и по сей день.

8. Майя Плисецкая

Майя Плисецкая с партнером Николаем Фадеичевым.

В начале карьеры у нее не было возможности выезжать за границу из-за того, что ее родители были репрессированы, поэтому балерина скупала новинки у фарцовщиков. Позже Плисецкой посчастливилось познакомиться с Коко Шанель, Ивом Сен-Лораном. Знаменитая танцовщица начала принимать участие в показах за рубежом, она на долгие годы подружилась и стала музой дизайнера Пьера Кардена. Последний не только одевал ее, но и с удовольствием разрабатывал ей сценические костюмы.

Французский модельер Ив Сен-Лоран беседует с русской балериной Майей Плисецкой.

9. Владимир Маяковский

Поэт умел менять образы. Современники вспоминают, что Маяковский производил впечатление человека, принадлежавшего к французской богеме. У него на всю жизнь сохранилась любовь к тростям и цилиндрам. Смокинги и шляпы Маяковский брал напрокат и покупал в недорогом магазине театрального реквизита.

Владимир Маяковский в бархатном жилете. 1 марта 1914 года.

Однако так было не всегда. В начале своей карьеры, в расцвет футуристического периода, в гардеробе поэта появилась знаменитая желтая кофта и ленты для шеи. В автобиографии «Я сам» Маяковский рассказывает: «Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук».

10. Анна Ахматова

Поэтесса предпочитала не просто следовать моде, а носить то, что шло именно ей. Образ Ахматовой стал воплощением петербургского стиля. Она всегда была в курсе всех парижских новостей, обильно наносила косметику, щеголяла в разноцветных платьях, чепчиках из тонких кружев или шляпах, порой даже с белым страусиным пером. Частым аксессуаром были разные шали. «Вот это в самом деле моя вещь», — говорила Ахматова.

11. Зинаида Гиппиус

На фото справа Зинаида Гиппиус позирует в мужском костюме XVIII века — камзол, узкие панталоны и манишка, волосы забраны в пышную прическу, взгляд холоден и насмешлив.

Провинциалка, родившаяся в городе Белеве Тульской губернии, она быстро усвоила закон Серебряного века: самое дорогое — это быть ни на кого не похожим. Поэтесса уверяла, что ее кожа не принимает никакой другой цвет, кроме белого, поэтому носила исключительно светлую одежду. Она сильно красилась: наносила густой слой румян и белил. А порой экспериментировала с мужскими образами.

12. Пол Ньюман

Особым умением актера всегда считалась его способность одеваться так, чтобы это не выглядело нарочито аккуратно или модно. Шик его стиля в том, что в нем всегда есть место легкой небрежности — как будто он быстро надел все, что было под рукой.

Сам Ньюман считал, что одежда должна лишь подчеркивать естественную красоту человека, но не затмевать его. Актер предпочитал вещи, которые находятся вне времени. Ведь несмотря на то, что Пол Ньюман творил в основном в 60-е годы ХХ века, его образы универсальны и актуальны даже сейчас.

13. Даниил Хармс

Писатель не только взял себе англизированный псевдоним, но и одевался «как денди лондонский». Так как он никогда их не видел, то ему пришлось придумать себе образ в английском стиле. Он носил короткие серые гольфы, серые чулки, серую большую кепку, жилеты и крахмалил воротники.

Нужно иметь большую силу духа, чтобы отстаивать свою индивидуальность, как Даниил Хармс, который на допросе в НКВД объяснял, что подвязывает волосы ленточкой из бархата, «чтобы не разлетались мысли».

14. Марлен Дитрих

Актриса стала буквально революционером своего времени, ведь она одна из первых начала носить брюки, мужские костюмы с манишками и бабочками. Она даже решилась облачиться в мужской костюм-тройку, чем окончательно эпатировала публику. Но, несмотря на это, Марлен Дитрих всегда выглядела шикарно, что и сделало ее иконой стиля своего времени.

Почти всегда Марлен дополняла свои образы шляпами необычной формы или иногда надевала цилиндр. Порой шляпу заменяла тонкая вуаль, которая придавала ей еще больше шарма и загадочности.

Бонус: как выглядели бы стильные люди прошлого в XXI веке

Сергей Есенин.

Сальвадор Дали.

Владимир Маяковский.