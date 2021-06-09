14 типов туристов, при виде которых так и тянет воскликнуть: «Лучше бы я на необитаемый остров поехал»

Драгоценного отпуска многие люди ждут месяцами. Заранее продумывая свой отдых до мелочей и отшлифовывая все нюансы. Но не только погода и непредвиденные обстоятельства могут внести коррективы в планы. Некоторые туристы, казалось бы, отправляются в путешествие только для того, чтобы превратить жизнь других отдыхающих в испытание.

Меня зовут Мария, и я несколько лет проработала в гостиничном бизнесе. За эти годы гости отеля частенько жаловались мне не только на всякие бытовые неурядицы, но и на других путешественников.

Специально для AdMe.ru я решила описать типы людей, которые превращают отдых других в незабываемое воспоминание.

Эксперты

Эти люди разбираются абсолютно во всех вопросах: когда был построен Парфенон, как надо есть пиццу, сколько стоит поездка на такси и как правильно паковать чемодан. Причем своими знаниями они спешат поделиться с окружающими вне зависимости от желания последних. Больше всего от экспертов достается гидам и экскурсоводам.

Фотоохотники

Кажется, что фотоохотники отправляются в отпуск только ради ярких кадров. Они фотографируют все и постоянно. При этом занимая место в первом ряду у любых интересных достопримечательностей. Остальным отдыхающим приходится переминаться за их спинами, стараясь углядеть, что же скрывается за этой живой стеной.

Хозяйственные

Даже во время отпуска человек должен чувствовать себя как дома. Основываясь на этой расхожей истине, отдыхающие активно создают вокруг себя уютное пространство. Увлеченно обустраивают под себя гостиничный номер, лихо перемещают шезлонги вокруг бассейна и приносят собственные вкусности в кафе и рестораны.

Скучающие

Скучающие туристы — это настоящий вызов для других отдыхающих. Они старательно ищут компанию или парочку, к которой можно примкнуть и разделить с ними все радости отпуска. От них невозможно скрыться ни на пляже, ни на экскурсии, ни в собственном номере. Их не смущают ни откровенное раздражение новообретенных друзей, ни их явное желание уединиться.

Неаккуратные

Отпуск предназначен для того, чтобы отдыхать от привычной рутины. В том числе и от уборки. Мысль в целом правильная, но некоторые люди воспринимают ее слишком буквально. В результате после их пребывания на пляже, в гостиничном номере и в кафе остаются пугающие горы мусора.

Весельчаки

Эти люди добавят изюминки в отдых всех остальных. Они неистощимы на выдумки и так и брызжут весельем. Песни до полуночи, забавные розыгрыши, игры в бассейне — они постоянно придумывают что-то новое. Проводить отпуск в такой компании нескучно, но уж очень утомительно.

Экономные

Зачем тратить лишние деньги во время отдыха, когда можно воспользоваться уже имеющимися ресурсами. Прихватить банное полотенце из номера отеля на пляж, незаметно присоединиться к чужой экскурсии или взять немного еды с гостиничного завтрака. К сожалению, многие подобные идеи идут в разрез с правилами отелей и туристических агентств. Плюс вызывают легкое раздражение у других отдыхающих, которые умудрились потратить деньги на все эти мелочи.

Запасливые

Жаль, что все радости отпуска невозможно увезти домой в чемодане. Но можно попробовать прихватить с собой хотя бы часть. Некоторые отдыхающие считают, что все прелести отдыха скрываются в магазинах и лавочках. К сожалению, авиакомпании строго относятся к ограничениям по весу багажа. И перекладыванием вещей из одного чемодана в другой от перевеса избавиться трудно.

Затейники

Некоторые люди относятся к своему отдыху креативно. Предпочитая скучному загоранию и купанию увлекательные приключения. Ради ярких воспоминаний они ловко забираются на монументы и статуи, просачиваются в закрытые музейные помещения и плещутся в фонтанах. Остальных туристов они редко смущают, а вот скучную работу гидов и экскурсоводов превращают в азартную охоту.

Расслабленные

Порой отдыхающие не любят озадачиваться выбором подходящих нарядов перед выходом из гостиничного номера. Все равно основное время люди проводят на пляже или у бассейна. К тому же, если все время ходить в пляжной одежде, загар ложится на тело равномернее. Жаль, что местные жители не ценят, когда по улицам бродят живописные группы в разноцветных купальниках.

Незатейливые

Зачем переплачивать за бунгало у пляжа, когда береговая линия — это обычно место общего пользования. Всегда можно снять номер в гостинице подешевле и ходить купаться в бассейне при соседнем отеле, пользоваться его шезлонгами на пляже. А некоторые изобретательные туристы могут избежать трат, просто прихватив с собой палатку. Правда, ни руководство прибрежных отелей, ни его гости такую находчивость не ценят.

Стратеги

Мирный отдых на пляже иногда превращается в настоящую битву за шезлонги. Кто-то старается проснуться пораньше, только чтобы набросить полотенце на вожделенную мебель, а потом на полдня отправиться на экскурсию. А некоторые изобретательные отдыхающие уверены, что если они единожды заняли шезлонг, то он принадлежит им до конца отпуска.

Опаздывающие

Люди, которые постоянно опаздывают, здорово раздражают. А во время отпуска это превращается в настоящее испытание для всех остальных отдыхающих. Заставляющие себя ждать способны превратить любую групповую экскурсию в сущий кошмар.

Отдыхающие от собственных детей

Семейный отдых — это прекрасно. Но некоторые родители, вырвавшись в долгожданный отпуск, совсем не против провести его вдали от любимых чад. Или хотя бы не тратить массу времени, развлекая их. Хорошо, если у отеля есть специальный детский клуб, куда ребятишек можно пристроить. В ином случае за детьми приходится присматривать другим отдыхающим.