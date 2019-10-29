14 сыновей, которые могут затмить красотой своих звездных отцов

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Еще совсем недавно Ален Делон, Джуд Лоу и многие другие актеры покоряли миллионы женских сердец по всеми миру. Казалось, никто не может превзойти их по красоте и обаянию. Однако внезапно выяснилось, что подросло новое поколение талантливых, амбициозных и очень красивых парней, которые уже готовы составить конкуренцию своим родителям.

Мы в AdMe.ru были приятно удивлены, увидев, какие красавчики идут на смену нашим любимым звездам шоу-бизнеса.

1. Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Может быть, не все знают, что Джуд Лоу — многодетный отец. Всего у актера пятеро детей. 23-летний Рафферти Лоу — сын Джуда от 1-го брака, с актрисой Сэйди Фрост. Унаследовав от отца тонкие черты лица, юноша уже довольно давно работает моделью и участвует в показах мод по всему миру. Кроме того, Рафферти занимается музыкой и играет в группе Dirty Harris.

2. Ален Делон и Ален-Фабьен Делон

Кто может соперничать с Аленом Делоном в плане красоты? Пожалуй, только его сын. Алену-Фабьену 25 лет, он снимается в фильмах и работает моделью. С 2015 года парень является лицом модного дома Dior. Кроме того, недавно Делон-младший попробовал себя в писательском деле и опубликовал свой 1-й роман «Гонка лордов».

3. Том Хэнкс, Колин Хэнкс и Чет Хэнкс

У Тома Хэнкса четверо детей. От 1-го брака — дочь Элизабет и сын Колин. Сейчас Колину 41 год, и ему явно передался талант отца: Колин тоже стал довольно успешным актером и продюсером. Во 2-м браке у Тома родилось двое сыновей — Чет и Труман Теодор. 29-летний Чет сначала решил пойти по стопам звездного родителя и сниматься в кино, но, кажется, передумал и сейчас пишет рэп. Что касается младшего сына, то он ведет довольно замкнутый образ жизни и совсем не любит публичности.

4. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Дэвид Бекхэм воспитывает троих сыновей и дочку. Старший, 20-летний Бруклин, несмотря на юный возраст, уже успел попробовать себя в разных сферах. В детстве он увлекался футболом и очень неплохо играл, потом поработал моделью и актером, но нашел себя в фотографии. Сейчас Бруклин ассистирует известным фотографам и снимает для рекламных кампаний.

5. Стеллан Скарсгард, Александр Скарсгард и Билл Скарсгард

Про династию Скарсгардов знают уже, наверное, все. Стеллан — счастливый отец восьмерых детей! Причем многие из них также связали свою жизнь с кино. Однако нашими любимчиками стали 43-летний Александр, 1-й сын Стеллана, и 29-летний Билл. Оба — востребованные актеры.

6. Клинт Иствуд и Скотт Иствуд

Клинт Иствуд — еще один знаменитый многодетный отец. У актера и режиссера семеро детей. Пожалуй, самым известным стал 33-летний Скотт Иствуд. Еще в детстве мальчик проявил интерес к актерскому делу, и отец решил составить ему протекцию, сняв в драме «Флаги наших отцов». Сейчас Иствуд-младший задействован во множестве крупных проектов и имеет свою армию поклонников.

7. Джереми Айронс и Макс Айронс

Сын популярного актера Джереми Айронса тоже решил продолжить актерскую династию. Успех пришел к Максу после выхода фильма «Гостья», снятому по роману Стефани Майер, где он сыграл одну из главных ролей. Затем его позвали в сериал «Белая королева», и с тех пор карьера парня уверенно идет в гору. Кроме того, благодаря запоминающейся внешности ранее Айронс-младший был довольно востребованной моделью.

8. Уилл Смит, Джейден Смит и Трей Смит

Младшего сына Уилла Смита, Джейдена, знают многие. Юноша довольно часто мелькает в светской хронике, занимается благотворительностью, работает моделью и пишет музыку. А вот про сына от 1-го брака, 26-летнего Трея, слышали не так много. Тем не менее он тоже увлекается музыкой и снимается в кино. Кстати, Уилл всегда активно помогал старшему сыну строить карьеру.

9. Курт Рассел и Уайатт Рассел

33-летний Уайатт Рассел — сын Курта Рассела и актрисы Голди Хоун. Еще несколько лет назад Рассел-младший планировал связать свою жизнь со спортом: он профессионально играл в хоккей. Однако из-за травм ему пришлось закончить карьеру. Сейчас он пробует себя в качестве актера. На его счету главные роли в комедии «Рубаха-парень и весельчак», а также в эпизоде сериала «Черное зеркало».

10. Пирс Броснан, Дилан Броснан и Парис Броснан

Сыновьям Пирса Броснана от 2-го брака, Дилану и Парису, очень повезло с внешностью. Неудивительно, что оба юноши решили строить карьеру на модельном поприще. 22-летний Дилан участвует в показах таких брендов, как Burberry и Yves Saint Laurent, а 18-летний Парис сотрудничает с Dolce & Gabbana. Кстати, кроме моделинга Дилан всерьез занимается музыкой, а Парис снимает короткометражки.

11. Билл Пуллман и Льюис Пуллман

26-летний сын актера Билла Пуллмана Льюис также решил связать свою жизнь с миром кино. Он начинал с короткометражек, а сегодня его можно увидеть в таких популярных сериалах, как «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» и «Уловка-22».

12. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер

Сын Арнольда Шварценеггера с самого детства был очень амбициозным мальчиком. Уже в 15 лет он основал собственную компанию по производству мужской одежды. Затем юноша успел поработать моделью и стал лицом бренда Hudson Jeans. Также Патрика всегда привлекало кино: он снялся в фильме «Одноклассники-2» и сыграл главную роль в романтической картине «Полночное солнце».

13. Томми Ли и Брэндон Томас Ли

Брэндон Томас Ли — 23-летний сын актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли — получил от родителей не только яркую внешность, но и творческие способности. Сейчас Брэндон строит карьеру актера и уже успел сняться в нескольких фильмах.

14. Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж

Уэстон Коппола Кейдж — довольно разносторонняя личность. В свои 28 лет он уже снялся в нескольких фильмах, а также стал популярным музыкантом. Уэстон поет в группе Eyes of Noctum. Кроме того, 5 лет назад Кейдж-младший женился и сам стал папой.