14 сыновей, которые могут затмить красотой своих звездных отцов

14
11
21
7k

Еще совсем недавно Ален Делон, Джуд Лоу и многие другие актеры покоряли миллионы женских сердец по всеми миру. Казалось, никто не может превзойти их по красоте и обаянию. Однако внезапно выяснилось, что подросло новое поколение талантливых, амбициозных и очень красивых парней, которые уже готовы составить конкуренцию своим родителям.

Мы в AdMe.ru были приятно удивлены, увидев, какие красавчики идут на смену нашим любимым звездам шоу-бизнеса.

1. Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Может быть, не все знают, что Джуд Лоу — многодетный отец. Всего у актера пятеро детей. 23-летний Рафферти Лоу — сын Джуда от 1-го брака, с актрисой Сэйди Фрост. Унаследовав от отца тонкие черты лица, юноша уже довольно давно работает моделью и участвует в показах мод по всему миру. Кроме того, Рафферти занимается музыкой и играет в группе Dirty Harris.

2. Ален Делон и Ален-Фабьен Делон

Кто может соперничать с Аленом Делоном в плане красоты? Пожалуй, только его сын. Алену-Фабьену 25 лет, он снимается в фильмах и работает моделью. С 2015 года парень является лицом модного дома Dior. Кроме того, недавно Делон-младший попробовал себя в писательском деле и опубликовал свой 1-й роман «Гонка лордов».

3. Том Хэнкс, Колин Хэнкс и Чет Хэнкс

У Тома Хэнкса четверо детей. От 1-го брака — дочь Элизабет и сын Колин. Сейчас Колину 41 год, и ему явно передался талант отца: Колин тоже стал довольно успешным актером и продюсером. Во 2-м браке у Тома родилось двое сыновей — Чет и Труман Теодор. 29-летний Чет сначала решил пойти по стопам звездного родителя и сниматься в кино, но, кажется, передумал и сейчас пишет рэп. Что касается младшего сына, то он ведет довольно замкнутый образ жизни и совсем не любит публичности.

4. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Дэвид Бекхэм воспитывает троих сыновей и дочку. Старший, 20-летний Бруклин, несмотря на юный возраст, уже успел попробовать себя в разных сферах. В детстве он увлекался футболом и очень неплохо играл, потом поработал моделью и актером, но нашел себя в фотографии. Сейчас Бруклин ассистирует известным фотографам и снимает для рекламных кампаний.

5. Стеллан Скарсгард, Александр Скарсгард и Билл Скарсгард

Про династию Скарсгардов знают уже, наверное, все. Стеллан — счастливый отец восьмерых детей! Причем многие из них также связали свою жизнь с кино. Однако нашими любимчиками стали 43-летний Александр, 1-й сын Стеллана, и 29-летний Билл. Оба — востребованные актеры.

6. Клинт Иствуд и Скотт Иствуд

Клинт Иствуд — еще один знаменитый многодетный отец. У актера и режиссера семеро детей. Пожалуй, самым известным стал 33-летний Скотт Иствуд. Еще в детстве мальчик проявил интерес к актерскому делу, и отец решил составить ему протекцию, сняв в драме «Флаги наших отцов». Сейчас Иствуд-младший задействован во множестве крупных проектов и имеет свою армию поклонников.

7. Джереми Айронс и Макс Айронс

Сын популярного актера Джереми Айронса тоже решил продолжить актерскую династию. Успех пришел к Максу после выхода фильма «Гостья», снятому по роману Стефани Майер, где он сыграл одну из главных ролей. Затем его позвали в сериал «Белая королева», и с тех пор карьера парня уверенно идет в гору. Кроме того, благодаря запоминающейся внешности ранее Айронс-младший был довольно востребованной моделью.

8. Уилл Смит, Джейден Смит и Трей Смит

Младшего сына Уилла Смита, Джейдена, знают многие. Юноша довольно часто мелькает в светской хронике, занимается благотворительностью, работает моделью и пишет музыку. А вот про сына от 1-го брака, 26-летнего Трея, слышали не так много. Тем не менее он тоже увлекается музыкой и снимается в кино. Кстати, Уилл всегда активно помогал старшему сыну строить карьеру.

9. Курт Рассел и Уайатт Рассел

33-летний Уайатт Рассел — сын Курта Рассела и актрисы Голди Хоун. Еще несколько лет назад Рассел-младший планировал связать свою жизнь со спортом: он профессионально играл в хоккей. Однако из-за травм ему пришлось закончить карьеру. Сейчас он пробует себя в качестве актера. На его счету главные роли в комедии «Рубаха-парень и весельчак», а также в эпизоде сериала «Черное зеркало».

10. Пирс Броснан, Дилан Броснан и Парис Броснан

Сыновьям Пирса Броснана от 2-го брака, Дилану и Парису, очень повезло с внешностью. Неудивительно, что оба юноши решили строить карьеру на модельном поприще. 22-летний Дилан участвует в показах таких брендов, как Burberry и Yves Saint Laurent, а 18-летний Парис сотрудничает с Dolce & Gabbana. Кстати, кроме моделинга Дилан всерьез занимается музыкой, а Парис снимает короткометражки.

11. Билл Пуллман и Льюис Пуллман

26-летний сын актера Билла Пуллмана Льюис также решил связать свою жизнь с миром кино. Он начинал с короткометражек, а сегодня его можно увидеть в таких популярных сериалах, как «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» и «Уловка-22».

12. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер

Сын Арнольда Шварценеггера с самого детства был очень амбициозным мальчиком. Уже в 15 лет он основал собственную компанию по производству мужской одежды. Затем юноша успел поработать моделью и стал лицом бренда Hudson Jeans. Также Патрика всегда привлекало кино: он снялся в фильме «Одноклассники-2» и сыграл главную роль в романтической картине «Полночное солнце».

13. Томми Ли и Брэндон Томас Ли

Брэндон Томас Ли — 23-летний сын актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли — получил от родителей не только яркую внешность, но и творческие способности. Сейчас Брэндон строит карьеру актера и уже успел сняться в нескольких фильмах.

14. Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж

Уэстон Коппола Кейдж — довольно разносторонняя личность. В свои 28 лет он уже снялся в нескольких фильмах, а также стал популярным музыкантом. Уэстон поет в группе Eyes of Noctum. Кроме того, 5 лет назад Кейдж-младший женился и сам стал папой.

Чьи сыновья показались вам наиболее привлекательными? Может быть, вы можете дополнить наш список другими красивыми детьми знаменитостей?

14
11
21
7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться