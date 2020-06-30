14 загадочных строений, над предназначением которых придется поломать голову

Представьте себя на прогулке по малознакомому месту. Вы натыкаетесь на огромный бассейн, объем которого равен 6 млн кубометров, или стадион, где вместо спортсменов на поле стоят деревья. Мы собрали фотографии необычных строений, чье предназначение сразу угадать сложно, но можно.

AdMe.ru отправляется на виртуальную прогулку по миру. Попробуйте догадаться, что за строения на фотографиях и для чего они.

Есть предположения, зачем над пропастью дверь?

Оказывается, это морской порт Порто-Флавия в Италии. Построенный в 1924 году порт на скале позволял рабочим опускать руду прямо со скалы на грузовые суда.

Для чего построен Кугельмугель?

Сложно поверить, но перед нами государство, построенное на территории Австрии. Да, это микрогосударство Республика Кугельмугель, основанное художником Эдвином Липбургером. Республика состоит из одного здания и одного гражданина. Когда художник построил это сферическое сооружение, у него начался спор с властями Австрии, так как регламент запрещал строить жилые дома сферической формы. В 1976 году Липбургер объявил сферу собственным городом и назначил себя в нем мэром. Художник тем самым хотел показать абсурдность некоторых законов.

Что это за огромный бассейн?

Перед нами Таум Саук — гидроэлектростанция в горах, вблизи которой нет источников воды. Это одна из самых необычных электростанций мира, ее построили в штате Миссури в 1963 году. Работает она так: вода из верхнего резервуара (Upper Reservoir на карте), который находится на вершине горы, спускается через турбины в нижний резервуар около реки. А потом с помощью излишков выработанной энергии вода закачивается назад. Такой вот вечный двигатель.

Зачем скале «шов»?

Эль-Пеньон-де-Гуатапе. Так называется эта скала в Колумбии, которая выглядит так, словно ее зашили. «Шов» — это сотни ступеней. По ним можно подняться на вершину, которая находится на отметке 2 135 м над уровнем моря. Высота скалы составляет 220 м, возраст скалы — 70 млн лет.

Для чего парк на стадионе?

Художник Клаус Литтманн превратил стадион в художественную инсталляцию «За лес — бесконечная привлекательность природы». На стадионе в Клагенфурте в Австрии он посадил 300 деревьев. Это символ того, что когда-нибудь природу можно будет найти только в специально отведенных для этого местах. По задумке, данная инсталляция должна напоминать зрителю о том, что инвестировать нужно не в спорт, а в экологию и природу.

Зачем построили эти сферы?

Многие достопримечательности мира — это наследие всемирных выставок. Например, Эйфелева башня в Париже. А в Брюсселе в Бельгии к открытию выставки 1958 года был спроектирован Атомиум. Его высота составляет 102 м, а вес — 2 400 т. Он состоит из 9 сфер («атомов»), каждая из которых имеет диаметр 18 м. «Атомы» соединены в модель молекулы железа, увеличенной в 165 млрд раз. Тогда Атомиум создавался как символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Сегодня это популярная достопримечательность для туристов, где они могут погулять по трубам, которые соединяют сферы, подняться на обзорную площадку и пообедать в ресторане.

Почему в южнокорейском здании волны?

Гигантская волна появилась на крупнейшем цифровом рекламном щите Южной Кореи. Создатели этой 3D-иллюзии таким образом решили поделиться ощущением спокойствия с прохожими. Что в оживленном Сеуле, где и находится это здание, особенно актуально.

В чем предназначение полос на теннисных полях?

Траву не выкрашивают в разные цвета и не сеют 2 разных сорта. Так как же поле становится полосатым? Газон на стадионе подстригает специальная машина. Когда она подстригает траву, то после проезжает по ней и приминает. Доехав до края поля, машина разворачивается и едет в противоположную сторону, приминая в другую сторону и траву. Так что полосатое поле создается не для того, чтобы спортсмены лучше ориентировались в зонах поля или рассчитывали расстояние. Это просто визуальный эффект от примятой в разные стороны травы, у которого нет предназначения.

Что находится в этом шаре?

Биосфера в Монреале, Канада, построена ко всемирной выставке 1967 года. Когда выставка закончилась, этот купол из стальных стержней диаметром 76 м передали в собственность города. Сейчас здесь размещен музей, который рассказывает о водной экосистеме, окружающей среде и водных ресурсах. Особое место здесь занимает экосистема реки Святого Лаврентия, крупной водной артерии Северной Америки.

Что строят в 20 см от балконов?

В Египте возводят эту конструкцию, которая затем станет шоссе, прямо рядом с жилым домом. Да, предназначение ее самое что ни на есть привычное. Только вот расположение шокирующее.

Для чего здание в карьере?

В этом здании в Китае может побывать любой, кто захочет заплатить за ночь здесь от $ 500. Ведь это отель в Шанхае, который построили в заброшенном карьере. Некоторые номера этого роскошного отеля находятся под водой.

Для чего служит здание-облако?

«Туманное здание» (The Blur Building) расположено в Швейцарии на Невшательском озере, откуда закачивается вода, фильтруется и распыляется в виде мелкого тумана через 35 000 форсунок. Возведено оно в 2002 году специально для интернациональной выставки. Здание задумано как презентация «архитектуры атмосферы», где вода — это основной строительный материал. Ведь пар полностью заполняет здание и превращает его в аттракцион для посетителей.

Эта летающая тарелка была сконструирована для полетов в космос?

«Дом будущего» (The Futurо House) был задуман Матти Сууроненом в 1968 году как переносное лыжное шале. Он сконструирован в послевоенной Финляндии как лыжная кабина, которая могла быстро нагреваться и которую можно устанавливать на пересеченной местности. В итоге такие «летающие тарелки» стали переносными домами и даже временными отделениями банков. Причем размещаются они не только в Финляндии, но и, к примеру, в США и Новой Зеландии.

Что это за сооружение, кажущееся бесконечным?

Это вид сквозь арки виадука долины Уз в Англии. Кирпичный арочный железнодорожный виадук сооружен в 1841 году. Он состоит из 37 арочных пролетов, каждый длиной около 10 м.