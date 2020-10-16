14 случаев, когда одежда с экрана кинотеатра отправилась прямиком в народ

Составляя модный гардероб, сегодня мы равняемся на популярных блогеров, собирающих в инстаграме и на YouTube миллионы лайков. Но до появления и развития интернета у женщин, желающих выглядеть стильно, были другие ориентиры: например, образы из кино и сериалов. Однако и по сей день выходят киноленты, внешнему облику героинь которых хочется подражать.

Мы в AdMe.ru пересмотрели старые и новые фильмы, которые объединяет одно: яркие персонажи, имеющие собственный стиль. В нашей сегодняшней подборке — образы из кино, которые не остались незамеченными индустрией моды.

1.

Вряд ли кто-нибудь сможет подробно пересказать все перипетии знаменитого сериала «Секс в большом городе». Но его яркая заставка, в которой Сара Джессика Паркер мелькает в юбке-пачке, точно запомнилась многим в мельчайших деталях. Кокетливый и женственный тренд подхватили модницы, а настоящий бум пришелся на конец нулевых годов.

2.

Юная Натали Портман, исполнившая главную роль в культовом боевике «Леон», обратила на себя внимание зрителей не только талантливой актерской игрой, но и ярким стилем. Девушки до сих пор с удовольствием делают каре и надевают темные очки с круглыми стеклами.

3.

В конце 60-х знаменитая Катрин Денев снялась в драме Луиса Бунюэля «Дневная красавица». Один из знаковых нарядов актрисы — классическое черное платье с белым воротничком. Это замечательное решение для современного офисного стиля не теряет своей актуальности.

4.

После выхода кинокартины «Бонни и Клайд» с Фэй Данауэй в главной роли многие американские девушки вдохновились образом героини. В результате в обиход вошли шерстяные береты и пестрые шейные платки.

5.

В 2006 году Кирстен Данст сыграла Марию-Антуанетту в одноименном фильме. И все, кто был прямо или косвенно связан с модой, вспомнил о расшитых платьях с фижмами и кринолинами и невероятных укладках-башнях. А Кристиан Лубутен создал туфли, мимо которых точно не прошла бы французская королева.

6.

Образ Дженьюари Джонс, появившийся в 2007 году в сериале «Безумцы», тоже способствовал возрождению интереса к тенденциям прошлого. Так, в моду вернулись платья на пуговицах с широкой юбкой в стиле new look.

7.

В 2001 году Гвинет Пэлтроу снялась в фильме Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум» и невольно запустила в народ два тренда: боб-каре, дополненное заколкой, и платье поло.

8.

Блистательная Мерил Стрип знаменита многими киновоплощениями, но одной из самых запоминающихся работ звезды стала роль в комедийной драме «Дьявол носит Prada». А жакет в стиле ее героини Миранды Пристли, расшитый пайетками, еще долго не утратит актуальность.

9.

Ленту «За бортом» можно по праву считать одной из самых успешных романтических комедий 80-х годов. Но помимо захватывающего сюжета и обаятельных актеров многих зрителей впечатлили шикарные наряды Голди Хоун и Кэтрин Хелмонд. А широкополые летние шляпы уже давно стали нестареющей классикой.

10.

Сегодня платье в бельевом стиле найдется в гардеробе любой модницы. Но в 2001 году, когда в прокат вышла комедия «Блондинка в законе», такой наряд подчеркивал смелость и дерзость главной героини, которую сыграла Риз Уизерспун.

11.

Шляпа канотье и белое кружевное платье — вот две главные составляющие образа Вивьен Грей, которая сыграла в 1975 году в мистической драме «Пикник у висячей скалы». Сейчас эти предметы гардероба — неизменные детали стиля кантри.

12.

Элементы имиджа Джиллиан Андерсон в прославившем ее сериале «Секретные материалы» сегодня на гребне моды. Пальто в мужском стиле отлично вписывается в современный городской образ.

13.

Звезда ситкома «Друзья» Лиза Кудроу в 1997 году снялась в комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников». Ее короткое платье с меховой отделкой снизу сегодня переживает второе рождение.

14.

Фильм «Деловая женщина» о предприимчивой машинистке в исполнении Мелани Гриффит серьезно повлиял на модные тенденции. Сегодня один из самых актуальных образов, который мы впервые увидели в этой киноленте, — тренчкот в сочетании с кроссовками.